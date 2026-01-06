మంగళవారం, 6 జనవరి 2026
ఠాగూర్
మంగళవారం, 6 జనవరి 2026 (09:29 IST)

నాకు పెళ్లని ఎవరు చెప్పారు.. వదంతులు భలే పుట్టిస్తారబ్బా : మీనాక్షి చౌదరి

meenakshi chaudhary
తనకు పెళ్లని ఎవరు చెప్పారని క్రేజీ హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి అన్నారు. ఇలాంటి వదంతులను భలే పుట్టిస్తారంటూ ఆమె వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు. నవీన్‌ పొలిశెట్టితో కలిసి ఆమె నటించిన 'అనగనగా ఒక రాజు'తో ఈ సంక్రాంతికి అలరించడానికి సిద్ధమయ్యారు. ఈ చిత్రం జనవరి 14న విడుదల కానుంది. దీని ప్రచారంలో భాగంగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మీనాక్షి తన పెళ్లంటూ వస్తోన్న రూమర్స్‌పై స్పందించారు.
 
'లక్కీ భాస్కర్' తర్వాత తల్లి పాత్రలు చేయడానికి మీకు ఆసక్తి లేదని చెప్పినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.. నిజమేనా?' అనే ప్రశ్నకు ఆమె సమాధానమిచ్చారు. "అసలు రూమర్స్‌ ఎలా సృష్టిస్తారో నాకు అర్థం కావట్లేదు. నేను అలాంటి కామెంట్స్‌ ఎక్కడా చేయలేదు. కథ, పాత్రకు ప్రాధాన్యమిస్తాను. కథ బాగుంటే ఎలాంటి పాత్రలోనైనా చేస్తాను. నేను పెళ్లి చేసుకోనున్నట్లు కూడా ఇటీవల ఎన్నో వార్తలు వచ్చాయి. అలాంటి రూమర్స్‌ విని నేను అలసిపోయాను. వాటిలో నిజం లేదు. నేను ఇప్పుడే పెళ్లి చేసుకోవడం లేదు" అని మీనాక్షి స్పష్టతనిచ్చారు.
 
టాలీవుడ్‌ యంగ్‌ హీరోతో మీనాక్షి ప్రేమలో ఉన్నట్లు ఇటీవల జోరుగా ప్రచారం జరిగిన విషయం తెలిసిందే. కొన్ని రోజులుగా వీరిద్దరూ డేటింగ్‌లో ఉన్నారని త్వరలోనే పెళ్లి చేసుకోనున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఇటీవల ఆమె టీమ్‌ ఈ రూమర్స్‌ను ఖండించినప్పటికీ ఇవి ఆగలేదు. ఇప్పుడు ఏకంగా మీనాక్షినే దీనిపై స్పష్టతనిచ్చి చెక్‌ పెట్టారు.

Konaseema: కోనసీమలో ఓఎన్‌జీసీ బావి వద్ద పైప్‌లైన్ లీకేజీ.. భారీ అగ్నిప్రమాదం.. బాబు ఆరా

Konaseema: కోనసీమలో ఓఎన్‌జీసీ బావి వద్ద పైప్‌లైన్ లీకేజీ.. భారీ అగ్నిప్రమాదం.. బాబు ఆరాడాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని మల్కిపురం మండలం ఇరుసుమండ గ్రామంలో ఆయిల్ అండ్ నేచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ (ఓఎన్‌జీసీ) బావి వద్ద పైప్‌లైన్ లీకేజీ కారణంగా భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించడంతో తీవ్ర భయాందోళన నెలకొంది. ఈ ఘటనలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం లేదా గాయాలు ఏర్పడినట్లు నివేదికలు లేవు. దట్టమైన పొగమంచులా గ్రామంలోకి దట్టమైన గ్యాస్ వ్యాపించడంతో, ఈ ఆకస్మిక మంటల కారణంగా గ్రామస్తులు ప్రాణరక్షణ కోసం పరుగులు తీశారు.

నన్ను సంతోషపెట్టడం భారతదేశానికి చాలా ముఖ్యం, లేదంటే?: ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

నన్ను సంతోషపెట్టడం భారతదేశానికి చాలా ముఖ్యం, లేదంటే?: ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలుఅమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మళ్లీ భారతదేశం పైన టారిఫ్‌లు పెంచుతానంటూ వ్యాఖ్యానించారు. తనను సంతోషపెట్టకపోతే భారతదేశం మరోసారి టారిఫ్ ల పెరుగుదలను చవిచూస్తుందంటూ హెచ్చరించాడు. రష్యా నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్న ఆయిల్ విషయంలో భారతదేశం తాము చెప్పినట్లు వినకపోతే భారతదేశ ఉత్పత్తుల పైన మరోసారి టారిఫ్ లను పెంచాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు. కాగా ఇప్పటికే భారతదేశ ఉత్పత్తులపై 50 శాతం టారిఫ్ విధించిన సంగతి తెలిసిందే. తనను సంతోషపెట్టడం ప్రధాని మోడికి బాగా తెలుసుననీ, కనుక ఆ ప్రకారం చేస్తారని తను ఆశిస్తున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు.

viral video మా అమ్మాయి డాక్టర్, పెళ్లి చేద్దామని అబ్బాయిల్ని చూస్తుంటే అంతా అంకుల్స్‌లా వుంటున్నారు

viral video మా అమ్మాయి డాక్టర్, పెళ్లి చేద్దామని అబ్బాయిల్ని చూస్తుంటే అంతా అంకుల్స్‌లా వుంటున్నారుసోషల్ మీడియాలో ఇపుడు ఓ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. అందులో ఓ మహిళ తమ కుమార్తెకి వివాహం చేసేందుకు అబ్బాయిల్ని వెతుకుతుంటే వచ్చినవారంతా 30 ఏళ్లకే అంకుల్స్ మాదిరిగా ముదిరిపోయి కనిపిస్తున్నారంటూ చెబుతోంది. తమ కుమార్తె ఎంబీబీఎస్, ఎమ్.డి పూర్తి చేసి ప్రస్తుతం ఓ ప్రముఖ ఆస్పత్రిలో వైద్యురాలిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తోందని తెలియజేసింది. ఐతే తను చాలా అందంగా వుంటుందనీ, ఆమె వైద్యురాలు కనుక మరో వైద్యుడికి ఇచ్చి చేద్దామని వెతుకుతుంటే తమ అమ్మాయికి తగిన వరుడు కనబడటంలేదని చెప్పుకొచ్చింది. చూసినవారంతా ఒకరు వయసు పైబడినట్లు ముఖం ముడుతలతో వుంటుంటే మరికొంతమంది బట్టతలలతో అంకుల్స్ మాదిరి కనిపిస్తున్నారు.

భార్యను లేపుకెళ్లిన వ్యక్తిని పోలీసు స్టేషను ఎదుటే నరికి చంపారు

భార్యను లేపుకెళ్లిన వ్యక్తిని పోలీసు స్టేషను ఎదుటే నరికి చంపారుతన భార్యను మరో వ్యక్తి లేపుకెళ్లడానికి ఆ వ్యక్తిని మాటువేసి పోలీసు స్టేషను ఎదుటే హత్య చేసిన ఘటన సత్యసాయి జిల్లాలో జరిగింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. సత్యసాయి జిల్లాలోని రాగినేపల్లికి చెందిన ఈశ్వరప్ప అనే వ్యక్తి హరి అనే మరో వ్యక్తి భార్యను లేపుకెళ్లాడు. తన భార్య కనబడకపోవడంతో హరి పోలీసు స్టేషనులో ఫిర్యాదు చేసాడు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు ఈశ్వరప్ప, హరి భార్య ఇద్దరూ నెల్లూరులో వున్నట్లు కనుగొన్నారు. వారిద్దరినీ తనకల్లు పోలీసు స్టేషనుకు సోమవారం తెల్లవారు జామున వాహనంలో తీసుకొచ్చారు. ఈశ్వరప్ప వాహనం నుంచి కిందికి దిగి పోలీసు స్టేషనులోకి వెళ్లేందుకు నడుస్తుండగా అక్కడే మాటు వేసిన హరి, అతడి సోదరుడు ఇద్దరూ వేటకొడవళ్లతో దారుణంగా నరికి చంపేసారు.

ఏపీకి నీళ్లు కావాలి తప్ప.. రాజకీయ పోరాటాలు కాదు.. మంత్రి నిమ్మల

ఏపీకి నీళ్లు కావాలి తప్ప.. రాజకీయ పోరాటాలు కాదు.. మంత్రి నిమ్మలఆంధ్రప్రదేశ్‌కు నీళ్లు కావాలి తప్ప, రాజకీయ పోరాటాలు కాదని రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు నిమ్మల విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా గోదావరి నీటిని వాడుకోగలిగినప్పుడు, దిగువన పోలవరం ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ నీటిని వాడుకుంటే తప్పేంటని ఆయన ప్రశ్నించారు. ప్రతి సంవత్సరం వేలాది టీఎంసీల గోదావరి నీరు సముద్రంలో వృధాగా కలిసిపోతున్నప్పుడు అభ్యంతరాలు ఎందుకు వ్యక్తం చేస్తున్నారని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఆ నీటిలో చిన్న భాగాన్ని ఉపయోగించుకున్నా కరువు పీడిత ప్రాంతాల భవిష్యత్తును మార్చవచ్చని అన్నారు.

ఈ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలిస్తే రాగులతో చేసిన రొట్టెలు తినకుండా వుండరు

ఈ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలిస్తే రాగులతో చేసిన రొట్టెలు తినకుండా వుండరుచిరుధాన్యాలలో రాగులకి మంచి పేరు ఉంది. రాగులు శరీరానికి మంచి బలాన్ని ఇస్తాయి. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. రాగి పిండిని చిన్నపిల్లలకు కూడా ఆహారంగా పెడతారు. రాగి జావ, రాగి సంగటి, రాగి దోశ, రాగి లడ్డు, రాగి రొట్టె ఇలా ఏ విధంగానైనా మనం వీటిని తీసుకోవచ్చు. వీటి ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రాగి పిండిని జావగా చేసుకుని, పాలతో లేదా మజ్జిగతో కలిపి సేవిస్తే ఆరోగ్యంగా ఉండవచ్చు. డ్రైఫ్రూట్స్‌లో ఉన్న అనేక గుణాలు ఒక్క రాగులలో ఉన్నాయంటే ఎంత మాత్రం ఆశ్చర్యం లేదు.

వాకింగ్ ఎలా చేస్తే ఆరోగ్యకరం?

వాకింగ్ ఎలా చేస్తే ఆరోగ్యకరం?తరచుగా చాలా మంది మార్నింగ్ వాక్‌కి వెళుతుంటారు. కానీ చాలా మందికి ఒక ప్రశ్న ఉంటుంది, వారు ఖాళీ కడుపుతో మార్నింగ్ వాక్ చేయవచ్చా? లేదా అనేది. దీనికి సంబంధించిన వివరం తెలుసుకుందాము. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, వాకింగ్ ఎల్లప్పుడూ ఖాళీ కడుపుతోనే చేయాలి. అంటే అల్పాహారానికి 30 నిమిషాల ముందు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. ఖాళీ కడుపుతో నడవడం వల్ల జీవక్రియ పెరుగుతుంది. కొవ్వు వేగంగా కరిగిపోయి బరువు అదుపులో ఉంటుంది. నడుస్తున్నప్పుడు, శరీరం శక్తి కోసం కొవ్వును ఉపయోగిస్తుంది.

2026 సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికిన తలసేమియా- సికిల్ సెల్ సొసైటీ

2026 సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికిన తలసేమియా- సికిల్ సెల్ సొసైటీహైదరాబాద్: ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో ఒక ముఖ్యమైన విజయంతో నూతన సంవత్సరాన్ని ప్రారంభిస్తూ, జన్యు రక్త రుగ్మతలను నిర్మూలించడానికి తాము చేస్తున్న నిరంతర ప్రయత్నాలలో ఒక ప్రధాన మైలురాయిని సాధించినట్లు తలసేమియా-సికిల్ సెల్ సొసైటీ(TSCS) వెల్లడించింది. మే 2025 మరియు జనవరి 1, 2026 మధ్య, కమలా హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్‌లో 54 ప్రినాటల్ డయాగ్నసిస్(PND) పరీక్షలను TSCS విజయవంతంగా నిర్వహించింది. తలసేమియా మరియు సికిల్ సెల్ అనీమియాకు సంబంధించి పిండం యొక్క స్థితిని అంచనా వేయడానికి ఈ పరీక్షలు చాలా కీలకమైనవి, తద్వారా ఈ తీవ్రమైన వ్యాధులతో బాధపడే పిల్లల జననాన్ని నివారించడానికి సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు.

Ginger Milk in winter అల్లం పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

Ginger Milk in winter అల్లం పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుఆరోగ్యానికి అల్లం ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఈ అల్లాన్ని ప‌లు అనారోగ్య స‌మ‌స్య‌ల‌ను త‌గ్గించుకునేందుకు ఉప‌యోగిస్తున్నారు. ఈ అల్లంను పాలలో కలుపుకుని అల్లం పాలు తాగితే అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు సమకూరుతాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. అల్లం పాలుతో జ‌లుబు, ఫ్లూ, అజీర్ణం, ఇత‌ర జీర్ణ స‌మ‌స్య‌లు త‌గ్గుతాయి. అల్లం పాలు తాగితే రోగనిరోధ‌కశ‌క్తి పెరగడమే కాకుండా వ్యాధులు, ఇన్ఫెక్ష‌న్లు రాకుండా ఉంటాయి. అల్లం, పాలు రెండింటినీ క‌లిపి తాగ‌డం వ‌ల్ల ల‌భించే పోష‌కాలు ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. అల్లం పాలు త‌యారీకి ఒక కప్పు పాలు, ఒక టీ స్పూన్ తురిమిన అల్లం తీసుకోవాలి.

కొబ్బరి పువ్వు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

కొబ్బరి పువ్వు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?కొబ్బరి నీళ్ళు తాగి కొబ్బరిని తింటుంటాము. అయితే మార్కెట్లలో ప్రత్యేకంగా కొబ్బరి పువ్వులు అమ్ముతుంటారు. ఈ కొబ్బరి పువ్వులను తినడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కొబ్బరి పువ్వులో ఉండే యాంటీవైరల్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ పరాన్నజీవి వల్ల మన రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. కొబ్బరి పువ్వు మధుమేహంతో సంబంధం ఉన్న లక్షణాలను మెరుగుపరచడం ద్వారా మధుమేహాన్ని నివారిస్తుంది. కొబ్బరి పువ్వు ఫ్రీ రాడికల్స్‌ను తొలగించడం ద్వారా క్యాన్సర్ నుండి శరీరాన్ని రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది. కొబ్బరి పువ్వు కొలెస్ట్రాల్‌ను మెరుగుపరుస్తుంది, గుండె జబ్బులను నివారిస్తుంది. కొబ్బరి పువ్వు థైరాయిడ్‌ను నివారించడంలో సహాయపడుతుంది.
