Jana Nayakudu: జననాయకుడు ఎఫెక్ట్.. ఓటీటీలో ట్రెండ్ అవుతున్న భగవంత్ కేసరి.. ఎలా?
కోలీవుడ్ అగ్ర నటుడు విజయ్ రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టారు. దీంతో ఆయన సినిమాలకు బైబై చెప్పాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఇందులో భాగంగా జన నాయకుడు సినిమాతో తన సినీ జర్నీకి ముగింపు పలకాలనుకున్నారు. అయితే ఈ సినిమాపై ప్రస్తుతం రీమేక్ అంశాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
జన నాయకుడు బృందం ప్రారంభం నుండే ఈ సినిమా రీమేక్ కాదని గట్టిగా చెప్పింది. అయితే, ట్రైలర్ విడుదలైన తర్వాత ఆ నమ్మకం తగ్గిపోయింది. ఈ మూడు నిమిషాల వీడియో ఆన్లైన్లో కొత్త చర్చకు దారితీసింది. ప్రేక్షకులు బాలకృష్ణ భగవంత్ కేసరి చిత్రానికి స్పష్టమైన సారూప్యతలను ఎత్తి చూపారు.
చాలా డైలాగులు, పోరాట సన్నివేశాలు, హీరో పాత్ర కూడా బాలకృష్ణ చిత్రానికి దగ్గరగా సరిపోతుందని భావించారు.
జన నాయకుడు భగవంత్ కేసరిని దగ్గరగా వుందని నెటిజన్లు అంటున్నారు. భగవంత్ కేసరి ఇప్పటికే ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లలో తమిళ డబ్బింగ్ వెర్షన్తో అందుబాటులో ఉన్నందున, చాలామంది ప్రేక్షకులు దానిని భాషా అడ్డంకులు లేకుండా చూడటం ప్రారంభించారు.
దీంతో ఈ చిత్రం అమెజాన్ ప్రైమ్లో ట్రెండింగ్లో ప్రారంభమైంది. తమిళ విమర్శకుల నుండి ఈ సినిమా ప్రశంసలు కూడా పొందింది. ఇక జన నాయకుడు సినిమాపై అంచనాలు అనిశ్చితంగా ఉన్నాయి.
కేవలం ట్రైలరే ఈ స్థాయిలో చర్చకు దారితీస్తే, అసలైన పరీక్ష సినిమా విడుదలయ్యాక ఎదురవుతుంది. అయినప్పటికీ, విజయ్ బలమైన స్క్రీన్ ఇమేజ్ ఈ సినిమాపై వున్న వ్యతిరేకతను బద్దలు కొడుతుందని సినీ విశ్లేషకులు అంటున్నారు.