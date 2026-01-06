Sonia Gandhi: దగ్గుతో సమస్య.. ఆస్పత్రిలో చేరిన కాంగ్రెస్ నేత సోనియా గాంధీ
కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకురాలు, రాజ్యసభ ఎంపీ సోనియా గాంధీ దగ్గు కారణంగా మరోసారి ఆసుపత్రిలో చేరారు. ఆమెను సర్ గంగా రామ్ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. అక్కడ ఆమె ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. సోనియా గాంధీకి చాలా కాలంగా దగ్గు సమస్య ఉందని, వైద్య పరీక్షల కోసం క్రమం తప్పకుండా ఆస్పత్రికి వస్తుంటారని వైద్యులు చెప్పారు. నగరంలో కాలుష్యం కూడా దీనికి కారణమని వారు పేర్కొన్నారు.
కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకురాలు డిసెంబర్ 2024లో 79 ఏళ్లు నిండాయి. ఆమె ఆరోగ్యం గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని వైద్యులు హామీ ఇచ్చారు. ముందు జాగ్రత్త చర్యగా ఆమె పరిస్థితిని నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు.
ఇటీవల, నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించిన కాంగ్రెస్ నాయకుల సమావేశంలో సోనియా గాంధీ చురుకుగా కనిపించారు. MGNREGAను కేంద్రం బలహీనపరుస్తోందని ఆమె ఆరోపించారు. గ్రామీణ ఉపాధి పథకాన్ని రద్దు చేసే ఏ చర్యనైనా వ్యతిరేకిస్తానని చెప్పారు.