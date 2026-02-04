Revanth Reddy: రేవంత్ రెడ్డి ఒక బినామీ ముఖ్యమంత్రి.. కేటీఆర్ ధ్వజం
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఒక బినామీ నాయకుడని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కే.టీ. రామారావు ఆరోపించారు. రేవంత్ రెడ్డి స్వతంత్రంగా కాకుండా, ఇతర శక్తుల కోసం పనిచేస్తున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు. తన ఆరోపణలకు మద్దతుగా త్వరలోనే ఆధారాలను సమర్పిస్తానని కేటీఆర్ అన్నారు.
బుధవారం తెలంగాణ భవన్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో కేటీఆర్ ముఖ్యమంత్రిపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు తర్వాత కేఎల్ఎస్ఆర్ అసలు స్వరూపం బయటపడిందని ఆయన అన్నారు. ఈ తీర్పు ప్రభుత్వ నిర్ణయాలపై అనేక ప్రశ్నలను లేవనెత్తిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
గతంలో కేఎల్ఎస్ఆర్పై ఐటీ దాడులు జరిగాయని కేటీఆర్ తెలిపారు. 2023లో ఆ కంపెనీ దివాలా తీసి, ఉద్యోగులకు జీతాలు కూడా చెల్లించలేని స్థితిలో ఉందని ఆయన ఆరోపించారు. అలాంటి సంస్థకు రూ. 6000 కోట్ల విలువైన ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టులు ఎలా వచ్చాయని ఆయన ప్రశ్నించారు.
కేఎల్ఎస్ఆర్ అనేది రేవంత్ రెడ్డి బినామీ కంపెనీ అని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. గత రెండేళ్లుగా ఆ కంపెనీకి నిధులు మళ్లిస్తున్నారని కేటీఆర్ అన్నారు. కొడంగల్ లిఫ్ట్ స్కీమ్ వంటి ప్రాజెక్టులను అన్యాయంగా కేటాయించారని ఆయన ఆరోపించారు. ఈ విషయంలో సుప్రీంకోర్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి వివరణ కోరిందని కేటీఆర్ తెలిపారు.
జనవరి 23న కేఎల్ఎస్ఆర్ అంశంపై దర్యాప్తు చేయాలని ఒక ఏజెన్సీని కోర్టు ఆదేశించిందని ఆయన చెప్పారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో సిట్ ఏర్పాటు చేసి రేవంత్ రెడ్డి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు.
కేఎల్ఎస్ఆర్ కంపెనీకి అమృత్ పథకం, జల్ జీవన్ మిషన్, యంగ్ ఇండియా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ కింద ప్రాజెక్టులు లభించాయి. వీటన్నింటి విలువ దాదాపు రూ. 6000 కోట్లు ఉంటుందని కేటీఆర్ అన్నారు. ఈ విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకుని, బాధ్యులైన వారిని శిక్షించాలని ఆయన కోరారు.
రేవంత్ రెడ్డి పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు బీఆర్ఎస్పై ఆరోపణలు చేశారని కేటీఆర్ గుర్తు చేశారు. ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ ఆధారాలతో ఆరోపణలు చేస్తోందని తెలిపారు. ఈ దర్యాప్తులో సీబీఐ, ఈడీ, ఎస్ఎఫ్ఐఓలను భాగస్వామ్యం చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.