బుధవారం, 4 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 4 ఫిబ్రవరి 2026 (09:21 IST)

మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించాలి.. నేతలకు రేవంత్ రెడ్డి బుజ్జగింపు

Revanth Reddy
మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో గరిష్ట స్థానాలను గెలుచుకోవడంపై దృష్టి సారిస్తూ, ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి మంగళవారం ఇన్‌ఛార్జ్ మంత్రులకు అసంతృప్త నాయకులను బుజ్జగించి, ఓట్లు చీలిపోకుండా చూడాలని ఆదేశించారు. జూబ్లీహిల్స్‌లోని క్యాంప్ కార్యాలయంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచార వ్యూహాలను సమీక్షించిన రేవంత్ రెడ్డి, ఎన్నికలు ముగిసే వరకు నిశితంగా పర్యవేక్షించాలని మంత్రులను ఆదేశించారు. 
 
పార్టీ బలహీనంగా ఉన్న మున్సిపాలిటీలలో పార్టీని బలోపేతం చేయడంపై ఆయన చర్చించారు. ముఖ్యమంత్రి తమ నియోజకవర్గాల నుండి తనకు రోజువారీ నివేదికలు అందేలా చూడాలని ఇన్‌ఛార్జ్ మంత్రులను ఆదేశించారు. అనంతరం విలేకరులతో మాట్లాడిన టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు బి. మహేష్ కుమార్ గౌడ్, ఏఐఎంఐఎంతో పొత్తును తోసిపుచ్చారు. అయితే, కొన్ని చోట్ల సీపీఐ, సీపీఎం, జన సమితితో కాంగ్రెస్ పార్టీకి అవగాహన ఉందని ఆయన చెప్పారు. రెబల్స్ సమస్యను ఆయన తేలికగా కొట్టిపారేస్తూ, చాలా చోట్ల వారు పోటీ నుండి వైదొలిగారని అన్నారు. 
 
ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క, మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ గైర్హాజరుపై పీసీసీ చీఫ్ స్పందిస్తూ, వారు తమ నియోజకవర్గాల్లో కొన్ని సమస్యలను పరిష్కరించాల్సి ఉన్నందున హాజరు కాలేకపోయారని తెలిపారు.

ఆనంద్ దేవరకొండ చీకటి లోకంలో దేనికోసం నీ వెతుకులాటా?

ఆనంద్ దేవరకొండ చీకటి లోకంలో దేనికోసం నీ వెతుకులాటా?ఆనంద్ దేవరకొండ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ యాక్షన్ డ్రామా 'తక్షకుడు' మూవీ గురించి ఇంట్రస్టింగ్ అప్డేట్ పంచుకున్న నిర్మాణ సంస్థ.గ్లింప్స్ విడుదల చేసింది. నెట్ ఫ్లిక్స్ లో విడుదలకాబోతున్న ఈ చిత్రంలో ఆయన యాక్షన్ హీరోగా కనిపిస్తున్నాడు. చీకటిలో ఎక్కువ భాగం చూపించిన ఈ గ్లింప్స్ లో ప్రేమ కోసం, ప్రతీకారం కోసం పగతో రగిలిపోతున్న ఆనంద్ దేవరకొండ కనిపించాడు. తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ మరియు మలయాళంలో త్వరలో రానుంది.

Sharwanand: బైకర్ ఇంజన్ సిద్దమైంది. రేపు గ్లింప్స్ రాబోతోంది

Sharwanand: బైకర్ ఇంజన్ సిద్దమైంది. రేపు గ్లింప్స్ రాబోతోందిశర్వానంద్, మాళవికనాయర్ నటించిన చిత్రం బైకర్ విడుదలకు సిద్దమవుతోంది. ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 3వ తేదీన విడుదలకు సిద్దమవుతోంది. నేడు చిత్రానికి సంబంధించిన విషయాలు వెల్లడిస్తూ చిత్ర యూనిట్ తెలియజేసింది. బైకర్ చిత్రంలో బుల్లెట్ సునీల్ అనే పాత్రను పరిచయం చేయబోతున్నట్లు చిత్ర యూనిట్ తెలిపింది. ఇక ఇందులో రాజశేఖర్ ఓ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను యువి క్రియేషన్స్ బ్యానర్ నిర్మిస్తోంది.

Raviteja: సుమతీ శతకం ట్రైలర్ బాగా నచ్చింది, చిత్రం విజయవంత కావాలి: రవితేజ

Raviteja: సుమతీ శతకం ట్రైలర్ బాగా నచ్చింది, చిత్రం విజయవంత కావాలి: రవితేజఅమర్దీప్ చౌదరి, శైలి చౌదరి జంటగా నటించిన సుమతీ శతకం ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఫిబ్రవరి 6న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. కాగా, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఈ చిత్రాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ లుక్, టీజర్ ఇంకా పాటలకు మంచి స్పందన లభించింది. పాటల్లో అమర్దీప్ వేసిన స్టెప్పులకు ప్రేక్షకుల నుండి మంచి అభినందనలు లభించాయి.

పళ్లిచట్టంబి నుంచి కయదు లోహర్ ఫస్ట్ లుక్ విడుదల

పళ్లిచట్టంబి నుంచి కయదు లోహర్ ఫస్ట్ లుక్ విడుదలమలయాళ స్టార్ హీరో టొవినో థామస్ నటిస్తున్న భారీ బడ్జెట్ మూవీ పళ్లిచట్టంబి. ఈ చిత్రాన్ని వరల్డ్ వైడ్ ఫిలింస్, సి క్యూబ్ బ్రోస్ ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్స్ పై నౌఫల్, బ్రిజీష్, చాణుక్య చైతన్య చరణ్ నిర్మిస్తున్నారు. డిజో జోస్ ఆంటోనీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో కయదు లోహర్ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది.

కుమార్తె సుస్మితతో చిరంజీవిని కలిసిన కొండా సురేఖ.. హనుమంతుడి చిత్రం గిఫ్ట్

కుమార్తె సుస్మితతో చిరంజీవిని కలిసిన కొండా సురేఖ.. హనుమంతుడి చిత్రం గిఫ్ట్తెలంగాణ పర్యావరణ, అటవీ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ తన కుమార్తె సుస్మితతో కలిసి జూబ్లీహిల్స్‌లోని చిరంజీవి నివాసంలో ఆయనను కలిశారు. ఈ భేటీ సందర్భంగా తల్లి, కుమార్తెలు చిరంజీవికి హనుమంతుడి చిత్రాన్ని బహూకరించారు. హనుమంతుడు చిరంజీవికి ఇష్టదైవం అని అందరికీ తెలిసిందే. మంత్రి తర్వాత ఈ భేటీకి సంబంధించిన చిత్రాలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. అవి త్వరగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాయి. కొండా సురేఖ చిరంజీవిని మాజీ కేంద్ర మంత్రిగా సంబోధించడంతో ఈ పోస్ట్ ఆసక్తిని రేకెత్తించింది.

Watch More Videos

కివి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

కివి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?సీజన్‌కు తగినట్లుగా వచ్చే పండ్లను వదిలిపెట్టకుండా తినేయాలి. వీటిలో కివీ పండ్లు కూడా వున్నాయి. వీటిని తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కివీ పండ్లను తింటుంటే రక్తసరఫరా మెరుగుపడుతుంది. వీటిని తింటే ప్రాణాంతక వ్యాధులైన కాలేయ, చర్మ కేన్సర్లు దగ్గరకు రావు. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే శక్తి కివీ పండ్లకు వుంది. అధిక రక్తపోటు సమస్యతో బాధపడేవారు కివీ పండ్లను తింటుండాలి. కివీలో వుండే విటమిన్ సి కంటిచూపును మెరుగుపరచడంలో మేలు చేస్తుంది. ఒత్తిడి, మానసికి వ్యాకులతతో బాధపడేవారు కివీ పండ్లను తింటుంటే ఫలితం వుంటుంది. జీర్ణక్రియను సాఫీగా చేయడంలో కివీ పండ్లు దోహదపడతాయి.

ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం 2026: రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో జీవిస్తున్న వారికోసం 5 మానసిక ఆరోగ్య చిట్కాలు

ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం 2026: రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో జీవిస్తున్న వారికోసం 5 మానసిక ఆరోగ్య చిట్కాలుప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం క్యాన్సర్ సంరక్షణ అనేది కేవలం శారీరక చికిత్సకే పరిమితం కాదని, భావోద్వేగ, మానసిక మద్దతు కూడా అంతే కీలకమని గుర్తు చేస్తుంది. భారతదేశంలో అత్యంత సాధారణంగా గుర్తించబడే క్యాన్సర్లలో ఒకటైన ప్రారంభ దశ రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో నిర్ధారణ పొందిన మహిళలకు, ఈ ప్రయాణం కీలకమైన వైద్య నిర్ణయాలతో పాటు భావోద్వేగ అనిశ్చితిని కూడా తీసుకువస్తుంది. పునరావృత ప్రమాదం, చికిత్సా మార్గాలు, దీర్ఘకాలిక జీవన నాణ్యతపై ఉన్న ఆందోళనలు మానసిక శ్రేయస్సుపై గణనీయమైన ప్రభావం చూపుతాయి.

కంటి చూపుకు ముప్పుగా స్టెరాయిడ్ల వాడకం, సెకండరీ గ్లాకోమాకు దారితీసే ప్రమాదం

కంటి చూపుకు ముప్పుగా స్టెరాయిడ్ల వాడకం, సెకండరీ గ్లాకోమాకు దారితీసే ప్రమాదంహైదరాబాద్: భారతదేశం అంతటా స్టెరాయిడ్ల వినియోగం విచ్చలవిడిగా పెరిగిపోతుండటం, తరచుగా వైద్యుల పర్యవేక్షణ లేకుండా వీటిని వాడుతుండటంపై వైద్యులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది సెకండరీ గ్లాకోమా అనే ప్రమాదకరమైన కంటి సమస్యకు ప్రధాన కారణమవుతోందని, ఇది శాశ్వత అంధత్వానికి దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అలర్జీలు, చర్మవ్యాధులు, శ్వాసకోశ సమస్యల కోసం వాడే స్టెరాయిడ్లు, ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా దొరికే కంటి చుక్కల మందులు... దీర్ఘకాలం వాడితే కంటి ఒత్తిడిని గణనీయంగా పెంచుతాయి. దీనివల్ల కంటి నాడికి దీర్ఘకాలిక నష్టం వాటిల్లుతుందని చాలామంది రోగులకు తెలియకపోవడం గమనార్హం.

హైదరాబాదులో PMJ Jewels హాఫ్ శారీస్, పెళ్లి వేడుకల నగల డిజైన్ల ప్రదర్శన

హైదరాబాదులో PMJ Jewels హాఫ్ శారీస్, పెళ్లి వేడుకల నగల డిజైన్ల ప్రదర్శనహైదరాబాద్: 60 ఏళ్లకు పైగా ఘనమైన వారసత్వం కలిగి, దక్షిణ భారతదేశంలో అత్యంత విశ్వసనీయమైన ఆభరణాల బ్రాండ్‌గా గుర్తింపు పొందిన PMJ జ్యువెల్స్, తన అత్యుత్తమ ఆభరణాల కలెక్షన్స్‌లను ప్రదర్శించడానికి సిద్ధమైంది. జనవరి 31 నుండి ఫిబ్రవరి 2 వరకు హైదరాబాద్‌లోని తాజ్ కృష్ణలో నిర్వహించే ఈ ప్రత్యేక ప్రదర్శనలో, వివిధ శైలులకు చెందిన 10,000 కంటే ఎక్కువ రకాల ఆభరణాలను ప్రదర్శించనున్నారు. తన ప్రసిద్ధ తాజ్ కృష్ణ ప్రదర్శనలకు అదనంగా, PMJ జ్యువెల్స్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రదర్శనలలో ఒకదాన్ని నిర్వహిస్తోంది

winter health, గోరువెచ్చని నీటిలో చిటికెడు పసుపు వేసి తాగితే?

winter health, గోరువెచ్చని నీటిలో చిటికెడు పసుపు వేసి తాగితే?శీతాకాలంలో పలు అలెర్జీలు, జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలు పట్టుకుంటాయి. ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా పసుపు అదుపు చేయగలదు.ఆయుర్వేదంలో పసుపు వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎన్నో వున్నాయి. ఈ పసుపు చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పసుపు నీటిని తాగటం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరు మెరగువుతుంది. పసుపు నీటిలో యాంటి ఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాల వల్ల గ్యాస్ సమస్య తగ్గుతుంది. కడుపులో మంట, అలెర్జీలు తదితర చికాకులను తగ్గించుకోవాలంటే పసుపు నీటిని తాగుతుండాలి. కీళ్ల నొప్పులను తగ్గించుకునేందుకు పసుపు నీటిని తాగుతుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది. పసుపు నీటిని తాగితే కాలేయ సమస్యలు క్రమంగా తగ్గుతాయి. శరీరంలోని మలిన పదార్థాలను వదలగొట్టడంలో పసుపు బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com