మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించాలి.. నేతలకు రేవంత్ రెడ్డి బుజ్జగింపు
మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో గరిష్ట స్థానాలను గెలుచుకోవడంపై దృష్టి సారిస్తూ, ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి మంగళవారం ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులకు అసంతృప్త నాయకులను బుజ్జగించి, ఓట్లు చీలిపోకుండా చూడాలని ఆదేశించారు. జూబ్లీహిల్స్లోని క్యాంప్ కార్యాలయంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచార వ్యూహాలను సమీక్షించిన రేవంత్ రెడ్డి, ఎన్నికలు ముగిసే వరకు నిశితంగా పర్యవేక్షించాలని మంత్రులను ఆదేశించారు.
పార్టీ బలహీనంగా ఉన్న మున్సిపాలిటీలలో పార్టీని బలోపేతం చేయడంపై ఆయన చర్చించారు. ముఖ్యమంత్రి తమ నియోజకవర్గాల నుండి తనకు రోజువారీ నివేదికలు అందేలా చూడాలని ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులను ఆదేశించారు. అనంతరం విలేకరులతో మాట్లాడిన టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు బి. మహేష్ కుమార్ గౌడ్, ఏఐఎంఐఎంతో పొత్తును తోసిపుచ్చారు. అయితే, కొన్ని చోట్ల సీపీఐ, సీపీఎం, జన సమితితో కాంగ్రెస్ పార్టీకి అవగాహన ఉందని ఆయన చెప్పారు. రెబల్స్ సమస్యను ఆయన తేలికగా కొట్టిపారేస్తూ, చాలా చోట్ల వారు పోటీ నుండి వైదొలిగారని అన్నారు.
ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క, మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ గైర్హాజరుపై పీసీసీ చీఫ్ స్పందిస్తూ, వారు తమ నియోజకవర్గాల్లో కొన్ని సమస్యలను పరిష్కరించాల్సి ఉన్నందున హాజరు కాలేకపోయారని తెలిపారు.