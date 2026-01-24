రేవంత్ రెడ్డి కలల ప్రాజెక్ట్..భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీకి యూఏఈ ఆమోదం
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి కలల ప్రాజెక్ట్ అయిన భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీకి ప్రాధాన్యత లభించింది. దావోస్లో జరిగిన ప్రపంచ ఆర్థిక ఫోరమ్ 2026 సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్టును ప్రచారం చేయడంతో దీనికి ఈ గుర్తింపు లభించింది.
ఆర్థికంగా బలంగా ఉన్న యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ నుండి దీనికి గట్టి మద్దతు లభించింది. ఆ దేశ మంత్రి అబ్దుల్లా బిన్ తౌక్ అల్ మర్రి, ప్రాజెక్టును వేగంగా అమలు చేయడానికి ఇరుపక్షాల అధికారులతో కూడిన ఒక సంయుక్త టాస్క్ఫోర్స్ను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదించారు.
యూఏఈ మంత్రితో తన చర్చల సందర్భంగా, రేవంత్ రెడ్డి భారతదేశపు మొట్టమొదటి నెట్-జీరో గ్రీన్ఫీల్డ్ స్మార్ట్ సిటీ అయిన 'భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ' ప్రాజెక్టులో ఉన్న అపారమైన అభివృద్ధి అవకాశాల గురించి మాట్లాడారు. 30,000 ఎకరాలలో విస్తరించి ఉన్న ఈ నగరాన్ని, బహుళ-రంగాల, సుస్థిర పట్టణ-పారిశ్రామిక కేంద్రంగా రూపొందిస్తున్నారు.
ఇందులో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, విద్య, ఆరోగ్యం, పరిశ్రమలు, నివాస, వినోద జోన్ల కోసం ప్రత్యేక స్థలాలు కేటాయించబడ్డాయి. మారుబెని మరియు సెంబ్కార్ప్ వంటి అంతర్జాతీయ కంపెనీలు ఇప్పటికే ఈ ప్రాజెక్టులో భాగస్వాములయ్యాయని ముఖ్యమంత్రి యూఏఈ మంత్రికి వివరించారు.
ఇటీవలే, ఫ్యూచర్ సిటీలో కొత్త జూను ఏర్పాటు చేయడానికి మేము రిలయన్స్ గ్రూప్కు చెందిన వంతరాతో ఒక అవగాహన ఒప్పందంపై సంతకం చేశామని ఆయన అన్నారు. నెదర్లాండ్స్కు చెందిన యూపీసీ వోల్ట్, భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో ₹5,000 కోట్ల పెట్టుబడితో 100 MW AI-రెడీ డేటా సెంటర్ను స్థాపించాలని ప్రణాళికలు వేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.
ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో అభివృద్ధి చేయనున్న ఈ ప్రాజెక్ట్, తెలంగాణ గ్రీన్ ఓపెన్ యాక్సెస్ ఫ్రేమ్వర్క్ కింద పునరుత్పాదక ఇంధన వనరులతో దగ్గరి సంబంధం కలిగి ఉంటుంది.
యూపీసీ వోల్ట్ అనేది నెదర్లాండ్స్కు చెందిన యూపీసీ రెన్యూవల్స్ గ్రూప్,వోల్ట్ డేటా సెంటర్ల మధ్య ఒక జాయింట్ వెంచర్, ఇది కృత్రిమ మేధస్సు పనిభారాల పెరుగుతున్న డిమాండ్లను తీర్చడానికి ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడిన అధిక-పనితీరు, శక్తి-సమర్థవంతమైన డేటా సెంటర్లను నిర్మించడంపై దృష్టి పెడుతుంది.పెట్టుబడి, ప్రాజెక్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ను అధికారికీకరించడానికి ఒక అవగాహన ఒప్పందంపై సంతకం చేయబడింది.