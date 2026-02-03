Skywalk: రాయదుర్గం-టి హబ్ స్ట్రెచ్లో స్కైవాక్ నిర్మాణం: తెలంగాణ ప్రభుత్వం
సైబరాబాద్లోని రాయదుర్గం-టి హబ్ స్ట్రెచ్లో స్కైవాక్ నిర్మించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఎంఏయూడీ పోర్ట్ఫోలియోను కూడా నిర్వహిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఈ ప్రతిపాదనను ఆమోదించారు.
హైదరాబాద్లోని అత్యంత రద్దీగా ఉండే ఐటీ కారిడార్లలో ఒకటైన ఈ ప్రాజెక్టు రద్దీని తగ్గించడం, పాదచారుల భద్రతను మెరుగుపరచడం, నడక సౌలభ్యాన్ని పెంచడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. సీనియర్ అధికారులు, ట్రాఫిక్ పోలీసులతో కలిసి సైబరాబాద్ పోలీసులు వివరణాత్మక క్షేత్ర అధ్యయనం నిర్వహించారు.
ప్రతిపాదిత అలైన్మెంట్ రాయదుర్గం మెట్రో స్టేషన్ నుండి ప్రారంభమై ఐకియా ఫ్లైఓవర్, ఐఓసీఎల్ జంక్షన్ ద్వారా టి హబ్ వరకు విస్తరిస్తుంది. అధికారులు ఈ స్ట్రెచ్లో పాదచారుల ప్రమాద మండలాలు, ట్రాఫిక్ రద్దీ పాయింట్లను తనిఖీ చేశారు. ఈ ప్రాంతంలో మెట్రో ప్రయాణీకులు, ఐటీ ఉద్యోగులు, సమీపంలోని వాణిజ్య కేంద్రాలకు వచ్చే సందర్శకుల నుండి భారీ రద్దీ కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా రద్దీ సమయాల్లో పాదచారుల రాకపోకలను కష్టతరం చేసింది.
ఈ ప్రాజెక్టులో పాదచారులకు అనుకూలమైన స్కైవాక్, భూగర్భ సొరంగాలు ఉన్నాయి. ఈ చర్యలు ట్రాఫిక్ ప్రవాహాన్ని మెరుగుపరుస్తాయని, రద్దీని దాదాపు 30 శాతం తగ్గిస్తాయని అధికారులు తెలిపారు. సొసైటీ ఫర్ సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్, ఇతర ప్రైవేట్ వాటాదారుల సమన్వయంతో స్కైవాక్ను అభివృద్ధి చేస్తారు.
ఈ ప్రాజెక్ట్ దశలవారీగా అమలు చేయబడుతుంది. మొదటి దశలో, 500 మీటర్ల పొడవైన స్కైవే నిర్మించబడుతుంది. చివరి మైలు కనెక్టివిటీని మెరుగుపరచడానికి టి-హబ్ను మైండ్స్పేస్ సి గేట్తో అనుసంధానించే 400 మీటర్ల పొడవైన అండర్పాస్ కోసం ప్రణాళికలు కూడా అమలులో ఉన్నాయి.