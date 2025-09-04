మై హోమ్ లడ్డూ.. రూ.51,77,777లకు వేలం- గణేష్ అనే వ్యక్తికి సొంతం
గణేష్ ఉత్సవాల సమయంలో లడ్డూలను వేలం వేయడం ఒక సంప్రదాయం. పండల్ ఎంత పెద్దదైనా లేదా పాతదైనా, వేలం ధర అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ లడ్డూలను గెలుచుకోవడానికి భక్తులైన వ్యాపారవేత్తలు తరచుగా లక్షల్లో వేలం వేస్తారు. ఈ సంవత్సరం, రాయదుర్గంలోని మై హోమ్ భూజాలోని లడ్డూను రూ.51,77,777లకు వేలం వేశారు. గెలిచిన బిడ్ ఇల్లందుకు చెందిన గణేష్ అనే వ్యక్తి నుండి వచ్చింది.
గత సంవత్సరం, అదే లడ్డూను రూ.29 లక్షలకు వేలం వేశారు. గణేష్ ఆ బిడ్ను గెలుచుకున్నాడు. 2024లో, ప్రసిద్ధ బాలాపూర్ లడ్డూను రూ.30 లక్షలకు వేలం వేశారు. ఈ ఆదాయం ఆలయ నిర్వహణ, గ్రామాభివృద్ధికి వెళుతుంది.
దీనికి విరుద్ధంగా, ఖైరతాబాద్లోని అతిపెద్ద గణేష్ లడ్డూను తీపి తయారీదారుడు విరాళంగా ఇస్తాడు. వేలం వేయకుండా ప్రసాదంగా ఉచితంగా ఇస్తారు.