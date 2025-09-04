గురుగ్రామ్: భారతదేశంలో ఐకానిక్ హ్యుందాయ్ క్రెటా యొక్క ఒక దశాబ్దాన్ని జరుపుకుంటూ, హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఈరోజు క్రెటా కింగ్ మరియు క్రెటా కింగ్ లిమిటెడ్ ఎడిషన్ను పరిచయం చేసింది. అదనంగా, కంపెనీ దేశవ్యాప్తంగా ఆశావహులైన కస్టమర్ల అవసరాలను తీరుస్తూ, క్రెటా వేరియంట్లలో కొత్త ఫీచర్ అప్గ్రేడ్లను కూడా పరిచయం చేసింది.
క్రెటా కింగ్ పరిచయంపై వ్యాఖ్యానిస్తూ, హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా లిమిటెడ్ హోల్-టైమ్ డైరెక్టర్- చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్, శ్రీ తరుణ్ గార్గ్, ఇలా అన్నారు, హెచ్ఎంఐఎల్లో, మేము ఎల్లప్పుడూ మా కస్టమర్లను తాజా ఎంపికలతో, మెరుగైన అనుభవాలతో సంతోషపెట్టాలని విశ్వసిస్తాము. ఈ పండుగ సీజన్కు ముందు, మా బ్లాక్బస్టర్ ఎస్యూవీ, హ్యుందాయ్ క్రెటాలో క్రెటా కింగ్, క్రెటా కింగ్ లిమిటెడ్ ఎడిషన్ను పరిచయం చేయడానికి మేము ఉత్సాహంగా ఉన్నాము. ఈ చేర్పులు, క్రెటా లైనప్లో సుసంపన్నమైన ఫీచర్ ఆఫరింగ్లతో కలిసి, శైలి, పనితీరు, సాంకేతికత, భద్రతను మిళితం చేసే ఉత్పత్తులను అందించడంలో మా నిబద్ధతను బలోపేతం చేస్తాయి. ఈ కొత్త పరిచయాలు పండుగ ఉత్సాహాన్ని పెంచుతాయని, భారతీయ కస్టమర్లలో హ్యుందాయ్ యొక్క అత్యంత ప్రియమైన ఎస్యూవీ యొక్క ఆకర్షణను మరింత బలపరుస్తాయని మేము విశ్వసిస్తున్నాము.
హ్యుందాయ్ క్రెటా కింగ్
తన నిస్సందేహమైన నాయకత్వ పాలనను కొనసాగిస్తూ, హ్యుందాయ్ క్రెటా కింగ్ (టాప్ ఆఫ్ ది లైన్ ట్రిమ్) కస్టమర్ల కోసం ఒక ఆకర్షణీయమైన ఎస్యూవీని ముందుకు తెస్తుంది.
ముఖ్యాంశాలు:
R18 (D= 462 మిమీ) డైమండ్ కట్ అల్లాయ్స్
డ్రైవర్ పవర్ సీట్ మెమరీ ఫంక్షన్
ప్యాసింజర్ సీట్ ఎలక్ట్రిక్ 8 వే అడ్జస్ట్
ప్యాసింజర్ సీట్ ఎలక్ట్రిక్ వాక్-ఇన్ డివైస్
డాష్క్యామ్
వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో/యాపిల్ కార్ ప్లే
టచ్ ప్యానెల్తో డ్యూయల్ జోన్ ఆటోమేటిక్ టెంపరేచర్ కంట్రోల్ (DATC)
ఐటీ డివైస్ హోల్డర్-రిట్రాక్టబుల్ కప్ హోల్డర్తో ఫ్రంట్ రో సీట్బ్యాక్ టేబుల్
స్టోరేజ్తో స్లైడింగ్ ఫ్రంట్ కన్సోల్ ఆర్మ్రెస్ట్
ప్రత్యేకమైన కింగ్ ఎంబ్లమ్
హ్యుందాయ్ క్రెటా కింగ్ 1.5l MPi పెట్రోల్ ఇంజన్ (6-స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్- IVT ట్రాన్స్మిషన్), 1.5 l U2 CRDi డీజిల్ ఇంజన్ (6-స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్-6 స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్), 1.5 l టర్బో GDi పెట్రోల్ ఇంజన్(7 స్పీడ్ DCT)తో లభిస్తుంది.
కొత్త రంగు: సరికొత్త బ్లాక్ మ్యాట్ రంగును పరిచయం చేస్తున్నాము, ఇది ఇప్పుడు క్రెటాలో అందుబాటులో ఉంటుంది.
హ్యుందాయ్ క్రెటా కింగ్ లిమిటెడ్ ఎడిషన్
నిస్సందేహమైన, అల్టిమేట్ ఎస్యూవీ- హ్యుందాయ్ క్రెటా యొక్క 10-సంవత్సరాల వారసత్వాన్ని జరుపుకుంటూ, హెచ్ఎంఐఎల్ క్రెటా కింగ్ లిమిటెడ్ ఎడిషన్ను పరిచయం చేసింది. ఈ లిమిటెడ్-ఎడిషన్ ఎస్యూవీ కస్టమర్లకు ఒక ప్రత్యేకమైన యాజమాన్య అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
క్రెటా కింగ్లో అందించే ఫీచర్లతో పాటు, క్రెటా కింగ్ లిమిటెడ్ ఎడిషన్ కింది వాటిపై ప్రత్యేకమైన ‘కింగ్’ బ్రాండింగ్ను కలిగి ఉంటుంది.
సీట్ బెల్ట్ కవర్
హెడ్రెస్ట్ కుషన్
కార్పెట్ మ్యాట్
కీ కవర్
డోర్ క్లాడింగ్
హ్యుందాయ్ క్రెటా కింగ్ లిమిటెడ్ ఎడిషన్ 1.5l MPi పెట్రోల్ ఇంజన్(IVT ట్రాన్స్మిషన్), 1.5 l U2 CRDi డీజిల్ ఇంజన్ (6 స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్)తో లభిస్తుంది. ఈ ఎస్యూవీ అబిస్ బ్లాక్, అట్లాస్ వైట్, బ్లాక్ మ్యాట్ రంగులలో అందుబాటులో ఉంటుంది.
హ్యుందాయ్ క్రెటా కింగ్ నైట్
రహస్యమయమైన ఆల్-బ్లాక్ ఆకర్షణతో, క్రెటా కింగ్ నైట్ కూడా అప్గ్రేడ్ చేయబడిన ఫీచర్లతో వస్తుంది, దాని విశిష్టమైన శైలి, సాటిలేని రోడ్ ప్రెజెన్స్తో కస్టమర్లను ఆకట్టుకుంటుంది.