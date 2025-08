Say No To Plastic: ఏపీ సెక్రటేరియట్‌లో ప్లాస్టిక్‌కు నో.. ఉద్యోగులకు స్టీల్ వాటర్ బాటిల్

Plastic ప్లాస్టిక్ రోజువారీ జీవితంలో ఒక భాగంగా మారింది. వివిధ గడువులు, ప్లాస్టిక్ నిరోధక చర్యలు ఉన్నప్పటికీ, ప్రజలు ప్లాస్టిక్‌ను ఉపయోగించడం కొనసాగిస్తున్నారు. అయితే ఏపీ ప్రభుత్వం సచివాలయాన్ని ప్లాస్టిక్ రహితంగా మార్చాలని నిర్ణయించింది. ఆగస్టు 10, 2025 నుండి, ఏపీ సెక్రటేరియట్ ప్లాస్టిక్‌కు నో చెబుతుంది. ఈ దిశగా, సచివాలయంలోని అన్ని ఉద్యోగులకు స్టీల్ వాటర్ బాటిల్ ఇస్తామని చెప్పింది. అన్ని విభాగాలకు పునర్వినియోగ బాటిళ్లను ఇస్తామని చెప్పింది. ఎవరూ బయటి నుండి వాటర్ బాటిళ్లను పొందకూడదని ప్రభుత్వం నిర్దిష్ట ఆదేశాలు ఇచ్చింది. గతంలో, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు సే నో టు ప్లాస్టిక్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని నగరాలను ప్లాస్టిక్ రహితంగా చేయాలనే ఆలోచన ఉంది. అయితే, అది కేవలం నినాదంగానే మిగిలిపోయింది. సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్‌ను విస్మరించడం ప్రచారాలకే పరిమితం చేయబడింది. కొత్త చర్యతో, ప్రభుత్వం మరోసారి మార్గదర్శకాలను జారీ చేయనున్నట్లు కనిపిస్తోంది.