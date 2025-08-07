హ్యుందాయ్ క్రెటా తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తోంది
గురుగ్రామ్: హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా లిమిటెడ్, తన నిస్సందేహమైన, అల్టిమేట్ ఎస్యూవీ అయిన హ్యుందాయ్ క్రెటా, జనవరి నుండి జూలై 2025 వరకు దేశంలో(అన్ని విభాగాలలో) అత్యధికంగా అమ్ముడైన మోడల్గా నిలిచిందని గర్వంగా ప్రకటిస్తోంది. ఈ కాలంలో 1,17,458 యూనిట్ల అమ్మకాలతో, సంవత్సరానికి 8% వృద్ధిని(జనవరి-జూలై 2024తో పోలిస్తే) సాధించి, హ్యుందాయ్ క్రెటా భారత ఆటోమోటివ్ రంగంలో తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తోంది, తద్వారా కస్టమర్ల మధ్య తన అగ్ర ఎంపిక అనే ఖ్యాతిని పదిలపరుచుకుంది.
హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా లిమిటెడ్, హోల్-టైమ్ డైరెక్టర్, చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్, శ్రీ తరుణ్ గార్గ్ మాట్లాడుతూ, “మేము హ్యుందాయ్ క్రెటా యొక్క దశాబ్దిని జరుపుకుంటున్న వేళ, మా కస్టమర్ల అచంచలమైన ప్రేమ, విశ్వాసానికి మేము నిజంగా వినమ్రులం. జనవరి- జూలై 2025 కాలంలో భారతదేశంలో అన్ని విభాగాలలో అత్యధికంగా అమ్ముడైన కారుగా మారడం కేవలం అమ్మకాల మైలురాయి మాత్రమే కాదు, ఇది ఇన్నేళ్లుగా క్రెటా పెంచుకున్న భావోద్వేగ బంధాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. మేము ముందుకు సాగుతున్నప్పుడు, ప్రమాణాలను, కస్టమర్ అనుభవాన్ని నిరంతరం పెంచాలనే మా నిబద్ధత స్థిరంగా ఉంటుంది” అని అన్నారు.
తన 10వ వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్న హ్యుందాయ్ క్రెటా, శక్తి, శైలి, ఆకాంక్షలకు పర్యాయపదంగా మారింది. మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీ విభాగంలో తీవ్రమవుతున్న పోటీ ఉన్నప్పటికీ, క్రెటా ప్రమాణాలను నెలకొల్పడం కొనసాగిస్తూ, భారతదేశంలో అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన ఎస్యూవీగా తన స్థానాన్ని నిలుపుకుంది.