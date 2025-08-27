7,730 మట్టి గణేష విగ్రహాల తయారీ-వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో ఎన్టీఆర్ జిల్లా
7,730 పర్యావరణ అనుకూల మట్టి గణేష్ విగ్రహాలను తయారు చేయడం ద్వారా ఎన్టీఆర్ జిల్లా వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ (లండన్)లోకి ప్రవేశించింది. ఇది కొత్త ప్రపంచ రికార్డును సృష్టించింది. గణేష్ చతుర్థి ఉత్సవాల సందర్భంగా పర్యావరణ అవగాహన కల్పించడం లక్ష్యంగా జిల్లా యంత్రాంగం, విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (VMC), ఆంధ్రప్రదేశ్ కాలుష్య నియంత్రణ బోర్డు (PCB) సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమం ప్రపంచ రికార్డును సాధించింది.
4,464 మట్టి గణేష్ విగ్రహాలతో మహారాష్ట్ర మునుపటి రికార్డును కలిగి ఉంది. వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ జాయింట్ సెక్రటరీ (దక్షిణ భారతదేశం) డాక్టర్ యు. ఎలిజా అధికారికంగా ప్రకటించి, ప్రపంచ రికార్డు సర్టిఫికేట్, పతకాన్ని ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ జి. లక్ష్మీశకు అందజేశారు.
విద్యార్థులు, సంఘాలు, అధికారుల సమిష్టి సహకారాన్ని డాక్టర్ యు. ఎలిజా అభినందించారు. ఈ సందర్భంగా ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రి వై. సత్య కుమార్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ, ఈ విజయాన్ని ఒక మైలురాయిగా అభివర్ణించారు. ఇది సాంస్కృతిక సంప్రదాయాలను పర్యావరణ బాధ్యతతో అనుసంధానిస్తుంది. ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చిన్నప్పటి నుండే పిల్లలలో ప్రకృతి పట్ల సున్నితత్వాన్ని పెంపొందించడానికి సహాయపడతాయని ఆయన అన్నారు.