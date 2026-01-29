Revanth reddy: ఫిబ్రవరి 4-9 వరకు మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో రేవంత్ రెడ్డి
ఫిబ్రవరి 11న జరగనున్న మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఫిబ్రవరి 4 నుండి 9 వరకు ఆరు రోజుల పాటు పలు జిల్లాల్లో పర్యటించనున్నారు. ఈ పర్యటనలో, ఆయన పార్టీకి మద్దతు కూడగట్టడానికి వరుసగా బహిరంగ సభల్లో ప్రసంగిస్తారు. మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని వీబీజీ రామ్ జీగా పేరు మార్చాలన్న బీజేపీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా నిరసన తెలియజేస్తారు.
ఒక తాత్కాలిక షెడ్యూల్ను రూపొందించారు. ఫిబ్రవరి 2న ముఖ్యమంత్రి తన అమెరికా పర్యటన నుండి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత దీనిని ఖరారు చేస్తారు. ఈ కార్యక్రమం ప్రకారం, రేవంత్ రెడ్డి ఆరు రోజుల పాటు ఆరు ఉమ్మడి జిల్లాల్లో పర్యటించనున్నారు. ఆయన ఫిబ్రవరి 4న నల్గొండ జిల్లాలోని మిర్యాలగూడలో జరిగే సమావేశంతో తన పర్యటనను ప్రారంభిస్తారు.
ఫిబ్రవరి 5న, ఆయన కరీంనగర్ జిల్లాలో పర్యటించి, చోప్పదండిలో జరిగే సభలో ప్రసంగిస్తారు. ఫిబ్రవరి 6న ఆయన పర్యటనలో నిజామాబాద్ జిల్లా ఉంటుంది. అక్కడ గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఫిబ్రవరి 7న, ఆయన రంగారెడ్డి జిల్లాలో పర్యటించి, పరిగిలో మాట్లాడుతారు.
ఫిబ్రవరి 8న వరంగల్ జిల్లాలో పర్యటన కొనసాగుతుంది, అక్కడ ఆయన భూపాలపల్లిలో ప్రచారం చేస్తారు. చివరి రోజు, ఫిబ్రవరి 9న, ఆయన మెదక్ జిల్లాను సందర్శించి బహిరంగ సభలో ప్రసంగిస్తారు. మున్సిపల్ ఎన్నికలకు ముందు ముఖ్యమంత్రి విస్తృత పర్యటన కాంగ్రెస్ ప్రచారానికి పెద్ద ఊపునిస్తుందని పార్టీ నాయకులు భావిస్తున్నారు. ఈ పర్యటన ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంజీఎన్ఆర్ఈజీఏ పథకంపై తీసుకున్న చర్యలను పార్టీ వ్యతిరేకిస్తోందని, దీనిని గ్రామీణ ఉపాధి హామీలపై దాడిగా ప్రచారం చేస్తుందని వారు తెలిపారు.