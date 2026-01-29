తెలంగాణలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు.. కేసీఆర్కు సిట్ నోటీసులు?
తెలంగాణలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ దర్యాప్తు కొత్త దశలోకి ప్రవేశిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. మాజీ ముఖ్యమంత్రి, బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు కేసీఆర్కు సిట్ నోటీసులు జారీ చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. బీఆర్ఎస్ పాలనలో అక్రమంగా ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరిగిందన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సిట్ను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ దర్యాప్తు దాదాపు రెండేళ్లుగా కొనసాగుతుండగా, కేటీఆర్, హరీష్ రావుతో సహా బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఈ సుదీర్ఘ విచారణను ఒక ముగింపు లేని టీవీ సీరియల్తో పోలుస్తూ గతంలో వ్యంగ్య వ్యాఖ్యలు చేశారు.
తాజా పరిణామంలో, ఇదే కేసు విషయంలో కేసీఆర్కు నోటీసులు అందజేయడానికి సిట్ అధికారులు సిద్ధంగా ఉన్నారని విశ్వసనీయ వర్గాల ద్వారా తెలిసింది. నోటీసులను అందజేయడానికి ఆ బృందం త్వరలోనే ఎర్రవల్లిలోని కేసీఆర్ ఫామ్హౌస్కు వెళ్లే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
గురువారం ఎర్రవల్లి ఫామ్హౌస్లోనే సిట్ విచారణ జరపవచ్చని కూడా ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే, విచారణ విధానం లేదా ప్రదేశం గురించి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక నిర్ధారణ వెలువడలేదు. హరీష్ రావు, కేటీఆర్, సంతోష్ల విచారణ తర్వాత కవిత వంటి నాయకులను తదుపరి పిలుస్తారని ఇప్పటివరకు సాధారణంగా అందరూ భావించారు. అందుకే, కేసీఆర్ పేరు ఆకస్మికంగా తెరపైకి రావడం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికలు జరగనున్న తరుణంలో ఈ పరిణామం రాజకీయంగా మరింత ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో, కేసీఆర్కు సిట్ నోటీసులు జారీ చేయడం రాజకీయ వర్గాల్లో ప్రధాన చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ కేసులో తదుపరి కార్యాచరణపై స్పష్టత ఇవ్వడానికి సిట్ నుండి అధికారిక ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది.