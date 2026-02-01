ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు : సిట్ విచారణకు మాజీ సీఎం కేసీఆర్
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించిన ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు దర్యాప్తు వేగంగా సాగుతోంది. ఇందులోభాగంగా, భారత రాష్ట్ర సమితి అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) ముందు ఆదివారం విచారణకు హాజరుకానున్నారు. ఇందుకోసం ఎర్రవల్లిలోని తన వ్యవసాయ క్షేత్రం ఫామ్ హౌస్ నుంచి హైదరాబాద్ నగరంలోని నంది నగర్ నివాసానికి చేరుకుంటారు.
మరోవైపు, ఎర్రవల్లిలోని ఆయన ఫామ్హౌజ్ వద్దకు బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు భారీ సంఖ్యలో చేరుకుంటున్నారు. కేసీఆర్పై అపవాదు పోవాలని కార్యకర్తలు అక్కడ గుమ్మడికాయలతో దిష్టి తీశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ఎర్రవల్లి నుంచి మరికొద్దిసేపట్లో కేసీఆర్ హైదరాబాద్కు బయల్దేరి వెళ్లనున్నారు. ఆదివారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు నందినగర్లోని నివాసంలో సిట్ అధికారులు ఆయన్ను విచారించనున్నారు.
కాగా, ఈ కేసులో ఎర్రవల్లిలోని ఫామ్ హౌస్లోనే విచారణ జరపాలంటూ కేసీఆర్ చేసిన వినతిని సిట్ అధికారులు తోసిపుచ్చారు. దీంతో ఆయన హైదరాబాద్ నగరంలోని తన నివాసానికి రానున్నారు. మరోవైపు, ఇదే కేసులో బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నేత హరీశ్ రావు, కేటీఆర్లను కూడా సిట్ అధికారులు విచారణ జరిపిన విషయం తెల్సిందే.