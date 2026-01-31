KCR Plea Dismissed: ఫామ్హౌస్కు రాలేం.. కేసీఆర్ అభ్యర్థనను తిరస్కరించిన సిట్
తెలంగాణ మాజీ సీఎం, బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ అభ్యర్థనను ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) తిరస్కరించడంతో ఆయనకు చుక్కెదురైంది. దర్యాప్తు యథావిధిగా కొనసాగుతుందని సిట్ ధృవీకరించింది. సిద్దిపేట జిల్లాలోని మార్కూక్ మండలంలో ఉన్న కేసీఆర్ ఎర్రవెల్లి ఫామ్హౌస్కు తాము రాలేమని సిట్ స్పష్టంగా పేర్కొంది.
దానికి బదులుగా, ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు బంజారాహిల్స్లోని నంది నగర్లో ఉన్న తన నివాసంలో హాజరు కావాలని ఆయనను కోరారు. అధికారులు కేసీఆర్ నివాసం గోడకు నోటీసును అంటించి, ఆ తర్వాత నంది నగర్లోని ఇంట్లో ఉన్న ఆయన సిబ్బందికి ఒక కాపీని అందజేశారు.
అంతకుముందు, శుక్రవారం నాడు సిట్ సమన్లకు కేసీఆర్ హాజరు కావాల్సి ఉంది. 65 ఏళ్లు పైబడిన తన వయస్సును కారణంగా చూపుతూ, దర్యాప్తును తన ఫామ్హౌస్లో నిర్వహించాలని కేసీఆర్ అభ్యర్థించారు. అయితే, సిట్ ఈ అభ్యర్థనను తిరస్కరించి, ఫిబ్రవరి 1వ తేదీన ఆయన తన నివాసంలో తప్పనిసరిగా అందుబాటులో ఉండాలని పునరుద్ఘాటించింది.
సిట్ ప్రకారం, కేసీఆర్ ఎన్నికల అఫిడవిట్లో పేర్కొన్న చిరునామా నంది నగర్. నిందితుడిని సమీపంలోని పోలీస్ స్టేషన్కు పిలిపించడానికి చట్టపరమైన నిబంధన ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ నిబంధన ఆధారంగా, సిట్ జూబ్లీహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్ను ఎంచుకుంది. విచారణ కోసం మరే ఇతర ప్రదేశాన్ని తిరస్కరిస్తూ, కేసీఆర్ వయస్సును దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆయన నివాసాన్ని ఎంపిక చేసినట్లు కూడా అది పేర్కొంది.
దర్యాప్తు సమయంలో సున్నితమైన పత్రాలపై చర్చించాల్సి ఉంటుందని సిట్ మరింత వివరించింది. ఈ పత్రాలను ఎర్రవెల్లికి తరలించడం ఆచరణ సాధ్యం కాదని తెలిపింది. ఈ కారణాలన్నింటినీ పేర్కొంటూ, కేసీఆర్ తన నంది నగర్ నివాసంలోనే హాజరు కావాలని సిట్ పట్టుబట్టింది.
ఈ పరిణామం తెలంగాణలో మరోసారి రాజకీయ ప్రకంపనలు సృష్టించింది. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం బీఆర్ఎస్ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రిపై దృఢంగా ముందుకు సాగడానికి నిశ్చయించుకుందని ఇది సంకేతమని చాలా మంది భావిస్తున్నారు.