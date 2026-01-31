Laddoo Case: టీటీడీ ఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్పై సిట్ యాక్షన్
టీటీడీ మాజీ, ప్రస్తుత ఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్, మాజీ అదనపు ఈఓ ధర్మారెడ్డి, మాజీ ఆర్థిక సలహాదారు, ముఖ్య ఖాతాల అధికారి బాలాజీపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ సిట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి లేఖ రాసింది. ఈ ముగ్గురు అధికారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆ లేఖలో డిమాండ్ చేసింది.
ఇదిలా ఉండగా, అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ను బదిలీ చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దీనికి సంబంధించిన అధికారిక ఉత్తర్వులు శనివారం లేదా ఆదివారం జారీ అయ్యే అవకాశం ఉంది. చార్జిషీట్ దాఖలు చేసిన తర్వాత, సిట్ తీవ్రమైన పరిపాలనా వైఫల్యాలను హైలైట్ చేస్తూ ఏపీ ప్రభుత్వానికి 14 పేజీల లేఖను పంపింది.
అధికారులు నెయ్యి నాణ్యతను కాపాడటంలో విఫలమయ్యారని, నిర్దేశిత నిబంధనలను ఉల్లంఘించారని, కాబట్టి వారిపై క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకోవాలని సిట్ పేర్కొంది. చాలా సంవత్సరాలుగా అనుసరిస్తున్న ప్రమాణాలను నీరుగార్చారని, ఇది తిరుమల లడ్డూలో ఉపయోగించే నెయ్యి నాణ్యతను ప్రభావితం చేసిందని తెలిపింది.
2019లో వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నెయ్యి ప్రమాణాలను మార్చారు. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, డెయిరీలు పాలు లేదా వెన్నను సేకరించాల్సిన అవసరం లేదు లేదా నెయ్యి ఉత్పత్తి చేసే తమ సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.
సరఫరాదారులు కేవలం మూడు సంవత్సరాల పాటు మాత్రమే నెయ్యిని సరఫరా చేయడానికి అనుమతించే నిబంధనను కూడా వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం తొలగించింది. ఈ దుర్వినియోగం కారణంగా, 2019 మరియు 2024 మధ్య తిరుమలకు 68.17 లక్షల టన్నుల కల్తీ నెయ్యి సరఫరా అయిందని సిట్ తెలిపింది.
ఈ కాలంలో సుమారు 20 కోట్ల లడ్డూలు కల్తీకి గురయ్యాయని అంచనా. ఇంత పెద్ద ఎత్తున జరిగిన అవకతవకలు నాణ్యత నియంత్రణ మరియు ప్రజల విశ్వాసంపై తీవ్ర పరిణామాలను కలిగిస్తాయని సిట్ హెచ్చరించింది.