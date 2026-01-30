Sabarimala: అయ్యప్ప బంగారం అదృశ్యం.. జయరామ్ వద్ద సిట్ విచారణ
శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయంలోని కళాఖండాల నుండి బంగారం దుర్వినియోగం ఆరోపణలపై దర్యాప్తు చేస్తున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) ప్రముఖ నటుడు జయరామ్ను విచారించిందని అధికారిక వర్గాలు శుక్రవారం తెలిపాయి. బంగారం దుర్వినియోగం కేసులలో ప్రధాన నిందితుడైన ఉన్నికృష్ణన్ పొట్టితో కలిసి ఆయన ఎన్నిసార్లు పూజలలో పాల్గొన్నారు. వారి మధ్య ఏమైనా ఆర్థిక లావాదేవీలు జరిగాయా అనే విషయాలపై సిట్ ఇటీవల చెన్నైలోని ఆయన నివాసంలో నటుడిని ప్రశ్నించిందని వర్గాలు తెలిపాయి.
దేవాలయంలోని ద్వారపాలకుల విగ్రహాలు, శ్రీకోవిల్ (గర్భగుడి) తలుపుల చట్రాల నుండి బంగారం అదృశ్యం కావడానికి సంబంధించిన రెండు కేసులను సిట్ దర్యాప్తు చేస్తోంది. 2019లో చెన్నైలో పొట్టి అనే వ్యక్తి ఆలయం నుండి బంగారు పూత కోసం తీసుకువచ్చిన కళాఖండాలతో నిర్వహించిన పూజలో నటుడు పాల్గొన్నట్లు చూపిస్తున్న వీడియోలు ప్రచారంలోకి రావడంతో అతడిని విచారించారు.
ఈ కేసులకు సంబంధించి అరెస్టు అయిన మాజీ ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు (టిడిబి) పరిపాలనా అధికారులు బి మురారి బాబు, ఎస్ శ్రీకుమార్లకు ఇటీవల ఈ విషయంలో చట్టబద్ధమైన బెయిల్ మంజూరైంది. నిందితులను అరెస్టు చేసిన తర్వాత నిర్దేశిత 90 రోజుల వ్యవధిలోగా సిట్ తన ఛార్జిషీట్ను దాఖలు చేయనందున వారికి చట్టబద్ధమైన బెయిల్ మంజూరైంది.
శ్రీకోవిల్ తలుపుల ఫ్రేముల నుండి బంగారం అదృశ్యమైన రెండవ కేసులో శ్రీకుమార్ను నిందితుడిగా చేర్చలేదు. పొట్టికి ఒక కేసులో చట్టబద్ధమైన బెయిల్ లభించినప్పటికీ, అతను ఇంకా జైలులోనే ఉన్నాడు. ఈ కేసులకు సంబంధించి సిట్ ఇద్దరు టీడీబీ అధ్యక్షులతో సహా 12 మందిని అరెస్టు చేసింది.