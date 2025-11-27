నాలుగేళ్ల బాలుడు కిడ్నాప్ అయ్యాడు.. ఆపై హత్యకు గురయ్యాడు...
శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. ఎన్.పి. కుంట మండలం గోకనపేట గ్రామంలో నాలుగేళ్ల బాలుడు హర్షవర్ధన్ కిడ్నాప్ తర్వాత హత్యకు గురయ్యాడు. ఈ నేరాన్ని ఆ చిన్నారి అత్త భర్త ప్రసాద్ చేశాడని పోలీసులు తెలిపారు. బుధవారం బాలుడు కనిపించకుండా పోవడంతో అతని తల్లిదండ్రులు గంగాధర్, అతని భార్య ఆ సాయంత్రం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
దర్యాప్తులో భాగంగా గురువారం ఉదయం అదే గ్రామంలో చిన్నారి మృతదేహాన్ని పోలీసులు కనుగొన్నారు. అధికారుల ప్రకారం, ప్రసాద్ తన కొడుకు క్యాన్సర్ చికిత్సకు ఆర్థిక సహాయం నిరాకరించడంతో అతని బావమరిదితో వివాదం ఏర్పడింది. ఈ ద్వేషమే కిడ్నాప్, హత్యకు దారితీసిందని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
ఎన్.పి. కుంట ఎస్.ఐ. నరసింహులు నేరాన్ని ధృవీకరించగా, దర్యాప్తు జరుగుతోందని, నిందితులను కనుగొనడానికి ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయని డిఎస్పి శివనారాయణస్వామి తెలిపారు.