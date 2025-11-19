చిప్స్ ప్యాకెట్లోని చిన్న బొమ్మను మింగి నాలుగేళ్ల బాలుడు మృతి.. ఎక్కడ?
ఒడిశాలోని కంధమాల్ జిల్లాలో చిప్స్ ప్యాకెట్ నుండి ఒక చిన్న బొమ్మను మింగి నాలుగేళ్ల బాలుడు మరణించాడని పోలీసులు బుధవారం తెలిపారు. దరింగ్బాడి బ్లాక్లోని బ్రాహ్మణి పోలీసు పరిధిలోని ముసుమహపాడ గ్రామంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. మరణించిన బాలుడిని రంజిత్ ప్రధాన్ కుమారుడు బిగిల్ ప్రధాన్గా గుర్తించారు.
బాలుడి తండ్రి కొడుకు కోసం చిప్స్ ప్యాకెట్ తెచ్చాడని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. ప్యాకెట్ తెరిచిన తర్వాత, చిప్స్తో పాటు ఒక చిన్న ప్లాస్టిక్ బొమ్మ తుపాకీ కనిపించింది. మంగళవారం తల్లిదండ్రులు దూరంగా పని చేస్తుండగా బాలుడు దానితో ఆడుకుంటున్నాడు.
పిల్లవాడు ఏడ్చడంతో, తల్లిదండ్రులు బొమ్మను తొలగించడానికి ప్రయత్నించారు కానీ విఫలమయ్యారు. బాలుడిని వెంటనే గ్రామానికి 30 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న డేరింగ్బాడిలోని కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ (సీహెచ్సీ)కి తీసుకెళ్లారు. బాలుడు అక్కడికి చేరుకునేలోపే మరణించాడని వైద్యులు ప్రకటించారు.
చిప్స్ ప్యాకెట్లోని బొమ్మ బాలుడి శ్వాసమార్గాన్ని మూసుకుపోయేలా చేసిందని, దీనివల్ల ఈ దురదృష్టకర సంఘటన జరిగిందని బాలుడి తండ్రి తమకు సమాచారం ఇచ్చారని సీహెచ్సీ ఇన్ఛార్జి వైద్య అధికారి డాక్టర్ జకేష్ సమంతరాయ్ తెలిపారు. బాలుడి మరణానికి సంబంధించి ఇప్పటివరకు ఎటువంటి అధికారిక ఫిర్యాదు రాలేదని పోలీసులు తెలిపారు.