Hyderabad : లిఫ్ట్ బయటి గ్రిల్ గేట్లలో చిక్కుకుని ఐదేళ్ల ఎల్కేజీ విద్యార్థి మృతి
యెల్లారెడ్డిగూడలో లిఫ్ట్ బయటి గ్రిల్ గేట్లలో చిక్కుకుని ఐదేళ్ల ఎల్కేజీ విద్యార్థి మృతి చెందాడు. బాధితుడు, ఐశ్వర్య, నర్సి నాయుడు దంపతుల రెండవ కుమారుడు హర్ష వర్ధన్ పాఠశాల నుండి తిరిగి వస్తూ ఐదవ అంతస్తుకు వెళ్లాడు. ఇంటికి తిరిగి వస్తుండగా, లిఫ్ట్ లోపలికి వస్తుండగా అతను గ్రిల్లో ఇరుక్కుపోయాడని మధురానగర్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్హెచ్ఓ హెచ్. ప్రభాకర్ తెలిపారు.
లిఫ్టులో చిక్కుకుని హర్ష వర్ధన్ సహాయం కోసం కేకలు వేశాడు. కానీ అపార్ట్మెంట్ నివాసితులు సహాయం కోసం వచ్చే సమయానికి అతను స్పృహ కోల్పోయాడు. అతని తల్లిదండ్రులు అతన్ని బంజారా హిల్స్లోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ అతను చనిపోయినట్లు వారు ప్రకటించారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి బాధితుడి మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం కోసం గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు.