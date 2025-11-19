Jana Sena: జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలకు సిద్ధం: జనసేన ప్రకటన
హైదరాబాద్లో జరగనున్న జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలకు జనసేన సిద్ధంగా ఉందని ప్రకటించింది. తెలంగాణ రాజకీయాల్లోకి కొత్త జోరును సూచిస్తూ, పార్టీ హైదరాబాద్ విభాగం అంతర్గత చర్చల తర్వాత ఈ ప్రకటన చేసింది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అధ్యక్షుడు రామలింగం కేపీహెచ్బీలోని పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలతో సమావేశం నిర్వహించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో క్రియాశీలక రాజకీయాల్లో ఉన్న జనసేన ఎన్నికలకు గట్టిగా సిద్ధం అవుతుందని ధృవీకరించారు. నగరంలో దృఢమైన స్థావరాన్ని నిర్మించడంపై దృష్టి సారిస్తామని తెలిపారు. హైదరాబాద్లో పార్టీ నిర్మాణాలను బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరాన్ని జనసేన నాయకుడు నేమూరి శంకర్ గౌడ్ పేర్కొన్నారు.
నగరంలోని కీలక విభాగాలలో కార్మికులను సమీకరించడం ప్రాముఖ్యతను ఆయన హైలైట్ చేశారు. ఇది తన పట్టణ పరిధిని విస్తరించడానికి సహాయపడుతుందని పార్టీ విశ్వసిస్తోంది. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక సమయంలో జనసేన గతంలో బీజేపీకి మద్దతు ఇచ్చింది. నిజాం మార్కెట్లో పవన్ కళ్యాణ్కు భారీ అభిమానులు ఉండటంతో, జీహెచ్ఎంసీ యుద్ధంలోకి ప్రవేశించడం ద్వారా పట్టణ ఓటర్లను ఆకర్షించాలని పార్టీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఈ చర్య తన దృశ్యమానతను పెంచుతుందని నాయకత్వం భావిస్తోంది. ఒంటరిగా పోటీ చేస్తుందా లేదా బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకుంటుందా అనేది పార్టీ ఇంకా స్పష్టం చేయలేదు. ఎలాగైనా, జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలు జనసేన గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో పట్టు సాధించడానికి సహాయపడతాయని భావిస్తున్నారు.
తెలంగాణలో తన ఉనికిని చాటుకోవడానికి పార్టీ దీనిని ఒక అవకాశంగా భావిస్తోంది. తెలంగాణ రాజకీయాల్లోకి తిరిగి ప్రవేశించడానికి కూడా టీడీపీ ప్రయత్నిస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఎన్డిఎ భాగస్వాములు జిహెచ్ఎంసి ఎన్నికలను ఎలా ఎదుర్కొంటారో చూడాలి.
అయితే, టిడిపి ఇంకా ఎటువంటి అధికారిక ప్రణాళికను ప్రకటించలేదు. హైదరాబాద్లో పెద్ద సంఖ్యలో ఆంధ్రా సెటిలర్లు మరియు బలమైన పవన్ కళ్యాణ్ మద్దతుదారులు ఉన్నారు. తెలంగాణ రాజకీయ రంగంలోకి అరంగేట్రం చేస్తున్నప్పుడు ఈ అంశాలు జనసేనకు సహాయపడతాయి.