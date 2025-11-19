ఐబొమ్మ కేసు : పోలీస్ కస్టడీకి ఇమ్మడి.. కోర్టు అనుమతి
పైరసీ సీడీల తయారీకి కేంద్ర బిందువుగా ఉన్న ఐబొమ్మ కేసులో అరెస్టయిన ఇమంది రవిని కస్టడీకి అనుమతిస్తూ హైదరాబాద్ నాంపల్లి కోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం సృష్టించిన పైరసీ మూవీ రాకెట్ ఐబొమ్మ కీలక సూత్రధారిని సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు అరెస్టు చేసిన విషయం తెలిసిందే.
రవిని ఏడు రోజులు కస్టడీకి ఇవ్వాలని కోరుతూ పోలీసులు పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. విచారణ చేపట్టిన నాంపల్లి కోర్టు.. ఐదు రోజుల కస్టడీకి అనుమతిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. కస్టడీ విచారణలో మరికొన్ని కీలక అంశాలు వెలుగు చూసే అవకాశముంది. ఇప్పటికే ఇమంది రవి కేసుపై ఈడీ దృష్టి సారించింది.
బెట్టింగ్స్ యాప్స్ యాడ్స్ ప్రమోషన్ - 4 ఖాతాల్లో రూ.20 కోట్లు ... ఇమ్మడి రవి నేపథ్యమిదీ...
ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడు ఇమ్మడి రవి రిమాండ్ రిపోర్ట్లో పోలీసులు కీలక విషయాలను పొందుపర్చారు. ఐబొమ్మకి సంబంధించిన రెండు డొమైన్లను రవి ప్రధానంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. rao.ibomma.foo, bappam.dev డొమైన్లతో 65 మిర్రర్ వైబ్సైట్లను సృష్టించాడని రిమాండ్ రిపోర్టులో పేర్కొన్నారు. ఇవన్నీ ఐబొమ్మ, బప్పం టీవీ కింద నడుస్తున్నాయి. పైరసీ చేసిన సినిమాలను ఈ వెబ్సైట్లలో పెడుతూ వాటి మధ్యలో వన్విన్, వన్ఎక్స్ బెట్టింగ్ యాప్లను ప్రమోట్ చేస్తూ.. లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నాడని వెల్లడించారు.
ఐబొమ్మ నుంచి రీడైరెక్ట్ అయి బెట్టింగ్ సైట్లకు వెళ్లడం ద్వారా వ్యక్తిగత డేటా చౌర్యం జరుగుతోంది. కొందరు బెట్టింగ్ యాప్ వల్ల జీవితాలను కోల్పోయారు. ఇదంతా పథకం ప్రకారం జరుగుతున్నట్లు దర్యాప్తులో బయటపడింది. నిందితుడు ఇమ్మడి రవి తనకున్న సైబ్ స్క్రైబర్లను, సినిమా ప్రొడ్యూసర్లను సైతం బెదిరించాడని, దీనిపై కేసు నమోదు చేసి అతడిని అరెస్టు చేశామని పోలీసులు రిమాండ్ రిపోర్ట్లో వివరించారు.
ముఖ్యంగా, బెట్టింగ్ యాప్స్కు చెందిన యాడ్స్ను ఐ-బొమ్మ, దాని అనుబంధ సైట్లలో ప్లే చేస్తూ కోట్ల రూపాయలు ఆర్జించిన ఇమ్మడి రవి.... 4 బ్యాంకు ఖాతాల్లోనే రూ.20 కోట్ల లావాదేవీలు జరిగినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. మూడు ఖాతాల్లోని రూ.3 కోట్లకు పైగ నగదును హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైం పోలీసులు ఫ్రీజ్ చేశారు. అయితే వచ్చే డబ్బుతో హైదరాబాద్లో, కరీబియన్ దీవుల్లో రవి ఇళ్లు కొనుగోలు చేసినట్లు తేల్చారు. ట్రావెలింగ్ చేయడం, విలాస వంతమైన జీవితాన్ని గడపడమే రవి హాబీగా పెట్టకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
బెట్టింగ్ యాప్స్ యాడ్స్ ద్వారా వచ్చిన నగదుతో రెండు నెలలకు ఓ దేశం తిరిగేవాడని సమాచారం. సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీతో నెలకు లక్ష మాత్రమే ఆదాయం వస్తుండటంతో... పైరసీ వైపు మళ్లిన రవి కేవలం యాడ్స్ ద్వారానే నెలకు రూ.11లక్షలు ఆర్జిస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. వ్యక్తిగతంగా స్నేహితులు, బంధువులతో రవికి ఎలాంటి సంబంధాలు లేవని, అరెస్ట్ చేసే ముందు కూడా అతను ఫ్రాన్స్ నుంచి వచ్చినట్లు సమాచారం.