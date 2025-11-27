హాంకాంగ్లో భారీ అగ్నిప్రమాదం: 44 మంది మృతి.. వందలాది మంది గల్లంతు
హాంకాంగ్లోని ఒక ఎత్తైన భవన సముదాయంలో చెలరేగిన వినాశకరమైన మంటలను అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఇంకా ఆర్పుతూనే ఉన్నారు. గురువారం ఈ అగ్ని ప్రమాదంలో కనీసం 44 మంది మరణించగా, వందలాది మంది గల్లంతయ్యారని అధికారులు తెలిపారు.
దశాబ్దాలలో అత్యంత దారుణమైన ఆర్థిక కేంద్రమైన ఈ అగ్నిప్రమాదం బుధవారం మధ్యాహ్నం 2,000 అపార్ట్మెంట్లతో కూడిన ఎనిమిది భవనాల హౌసింగ్ ఎస్టేట్లో సంభవించింది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత జనసాంద్రత కలిగిన, ఎత్తైన నివాస సముదాయాలు ఉన్న నగరం అంతటా ఈ అగ్నిప్రమాదం తీవ్ర కలకలం సృష్టించింది.
గురువారం తెల్లవారుజామున పోలీసులు ముగ్గురు వ్యక్తులను అరెస్టు చేసినట్లు, నిర్వహణ పనుల సమయంలో మిగిలిపోయిన మండే పదార్థాలు మంటలు నియంత్రణకు మించి వేగంగా వ్యాపించాయని పోలీసులు తెలిపారు.