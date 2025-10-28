మొంథా తుఫాను : కూలిపోయిన ఉప్పాడ-కాకినాడ బీచ్ రోడ్డు.. కనెక్టివిటీ తెగిపోయింది..(video)
తీవ్ర తుఫాను నెమ్మదిగా కోనసీమ వైపు కదులుతోంది. మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు నెల్లూరు-ప్రకాశం తీరం దగ్గర భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. తరువాత, వర్షాలు బాపట్ల, కృష్ణా జిల్లాల వైపు మారతాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా గాలులు బలపడతాయి.
ప్రస్తుతానికి, మొంథా తుఫాను కాకినాడ నుండి దాదాపు 300 కి.మీ దూరంలో, విశాఖపట్నం నుండి 410 కి.మీ దూరంలో ఉంది. తుఫాను నెమ్మదిగా ఆంధ్ర తీరం వైపు కదులుతోంది. దీనివల్ల బలమైన గాలులు, సముద్ర అలలు ఉధృతంగా వీస్తున్నాయి.
తుఫాను క్రమంగా బలపడుతోంది. ఇప్పటికే వైజాగ్ వంటి తీరప్రాంతాలకు అకాల వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. విజయవాడ- గుంటూరు లోతట్టు ప్రాంతాలు కావడంతో, వ్యవస్థ మధ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు కదులుతున్నందున సాయంత్రం నాటికి బలమైన వర్షాలు కురుస్తాయని భావిస్తున్నారు.
కాకినాడ జిల్లాలో, ఉప్పాడ సమీపంలోని తీరప్రాంతం తీవ్రంగా ప్రభావితమైంది. బలమైన అలలు తీరప్రాంతాన్ని తాకి లోతట్టు తీరప్రాంతంలోని ఇళ్లను ప్రభావితం చేశాయి. భారీ సముద్ర కోత కారణంగా ఉప్పాడ-కాకినాడ బీచ్ రోడ్డు పూర్తిగా కూలిపోయింది. రెండు ప్రాంతాల మధ్య కనెక్టివిటీ తెగిపోయింది.
మొంథా తుఫాను తీరాన్ని తాకే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్న కాకినాడ పోర్టు ఏడవ ప్రమాద సంకేతాన్ని జారీ చేసింది. ఇది తీరానికి పెను ముప్పును సూచిస్తుంది.