మక్కా నుండి మదీనాకు.. బస్సు డీజిల్ ట్యాంకర్ ఢీ- 42మంది హైదరాబాద్ యాత్రికుల మృతి (video)
మక్కా నుండి మదీనాకు ప్రయాణిస్తున్న ప్యాసింజర్ బస్సు డీజిల్ ట్యాంకర్ను ఢీకొట్టడంతో కనీసం 42 మంది భారతీయ ఉమ్రా యాత్రికులు మరణించి ఉంటారని భావిస్తున్నారు. మహిళలు, పిల్లలు సహా బాధితులు హైదరాబాద్కు చెందినవారని ప్రాథమిక నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.
ఈ బృందం తమ పూజలు పూర్తి చేసుకుని మక్కా నుండి తిరిగి వస్తుండగా, ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో మదీనాకు వెళుతోంది. సోమవారం తెల్లవారుజామున ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో వారిలో చాలా మంది నిద్రలో ఉన్నారని సమాచారం.
స్థానిక వర్గాలు 42 మంది మరణించినట్లు నివేదించాయి. అయితే అధికారులు ఇప్పటికీ క్షతగాత్రుల సంఖ్యను, ప్రాణాలతో బయటపడిన వారి పరిస్థితిని అంచనా వేస్తున్నారు. అత్యవసర బృందాలు ప్రస్తుతం రికవరీ కార్యకలాపాలలో నిమగ్నమై ఉన్నాయి.
మరిన్ని వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి వుంది. ప్రమాదానికి గల కారణాలపై ఇంకా అధికారిక ప్రకటన లేదు, కానీ హజ్ ఉమ్రా మంత్రిత్వ శాఖ, ట్రావెల్ ఏజెన్సీ రెండూ ప్రమాదాన్ని ధృవీకరించాయి.