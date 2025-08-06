గురువారం, 7 ఆగస్టు 2025
Written By ఠాగూర్
బుధవారం, 6 ఆగస్టు 2025 (09:58 IST)

వివో నుంచి మరో కొత్త స్మార్ట్ ఫోన్ - ప్రత్యేక ఫీచర్లు ఏంటి?

vivo y400
వివో నుంచి మరో స్మార్ట్ ఫోన్ విడుదలైంది. వై400 పేరుతో 5జీ స్మార్ట్ ఫోనును భారత స్మార్ట్ ఫోన్ మార్కెట్‌లోకి తాజాగా విడుదల చేసింది. ఈ ఫోన్ ధర, ప్రత్యేక ఫీచర్లను పరిశీలిస్తే, చైనా స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ కంపెనీల్లో ఒకటైన వివో... తన బ్రాండ్ కింద ఫోన్‌లను ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మార్కెట్ అమితాసక్తిని చూపుతోంది. ఈ కంపెనీ సాధారణంగా కస్టమర్లను ఆకర్షించడానికి మార్కెట్లో కొత్త మోడల్ ఫోన్‌లను పరిచయం చేస్తుంది.
 
ఇందులోభాగంగా వివో వై400 స్మార్ట్‌ఫోన్ ఇప్పుడు భారతదేశంలో విడుదలైంది. వివో యొక్క 'వై' సిరీస్ ఫోన్‌లకు భారతీయ స్మార్ట్‌ఫోన్ వినియోగదారులలో మంచి ఆదరణ లభించడం గమనార్హం. ఆ విషయంలో, వివో ఈ కొత్త మోడల్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. వివో వై400 స్మార్ట్‌ఫోన్ యొక్క ప్రత్యేక ఫీచర్లను పరిశీలిద్దాం. 
 
6.67-అంగుళాల పూర్తి హెచ్.డి. + అమోలెడ్ డిస్‌ప్లే
స్నాప్‌డ్రాగన్ 4 జనరేషన్ 2 చిప్‌సెట్
ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్
ఏఐ ఫీచర్లు 
8జీపీ ర్యామ్, - 128జీబీ / 256జీబీ వరకు విస్తరించుకునే సౌలభ్యం
వెనుకవైపు రెండు కెమెరాలు ఉన్నాయి. 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా
32-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా
5జీ నెట్‌వర్క్
యూఎస్బీ టైప్-సీ పోర్ట్
6,000 ఎఏహెచ్ బ్యాటరీ
ఈ ఫోన్‌తో 90-వాట్ ఛార్జర్ అందుబాటులో ఉంది
ఈ ఫోన్ రెండు రంగులలో లభిస్తుంది
ఈ ఫోన్ ధర రూ.21,999 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ ఫోన్ విక్రయాలు ఆగస్టు 7వ తేదీ నుంచి ప్రారంభంకానున్నాయి. 

శ్వేతా మీనన్ అశ్లీల కంటెంట్‌ చిత్రంలో నటించారా? కేసు నమోదు

శ్వేతా మీనన్ అశ్లీల కంటెంట్‌ చిత్రంలో నటించారా? కేసు నమోదుమలయాళ నటి శ్వేతా మీనన్‌పై కేరళ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. అశ్లీల కంటెంట్‌‍ ఉన్న చిత్రంలో ఆమె నటించారన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఆమెపై కేసు నమోదు చేశారు. సామాజిక కార్యకర్త చేసిన ఫిర్యాదుపై కోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఈ చర్యలు తీసుకున్నట్టు కొచ్చిన్ సెంటర్ల పోలీసులు వెల్లడించారు.

అనుష్క శెట్టి, క్రిష్ జాగర్లమూడి కాంబినేషన్ ఫిల్మ్ ఘాటీ రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్

అనుష్క శెట్టి, క్రిష్ జాగర్లమూడి కాంబినేషన్ ఫిల్మ్ ఘాటీ రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్యాక్షన్ డ్రామా ఘాటీ సెప్టెంబర్ 5న థియేటర్లలో విడుదలకు కానున్నట్లు మేకర్స్ అఫీషియల్ గా అనౌన్స్ చేశారు. గ్రిప్పింగ్ థియేట్రికల్ ట్రైలర్ ద్వారా రిలీజ్ డేట్ ని రివిల్ చేశారు. ఈ చిత్రంలో క్వీన్ అనుష్క శెట్టి లీడ్ రోల్ నటిస్తుండగా, విక్రమ్ ప్రభు మేల్ లీడ్ గా కనిపించనున్నారు. క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ క్రిష్ జాగర్లముడి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్‌పై రాజీవ్ రెడ్డి, సాయి బాబు జాగర్లముడి ఈ చిత్రాన్ని భారీగా నిర్మిస్తున్నారు. యువి క్రియేషన్స్ ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నారు.

కిరణ్ అబ్బవరం K-ర్యాంప్ సినిమా నుంచి ఓనమ్ లిరికల్ సాంగ్

కిరణ్ అబ్బవరం K-ర్యాంప్ సినిమా నుంచి ఓనమ్ లిరికల్ సాంగ్కిరణ్ అబ్బవరం నటిస్తున్న కొత్త సినిమా " K-ర్యాంప్". ఈ సినిమాను ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ హాస్య మూవీస్, రుద్రాంశ్ సెల్యులాయిడ్ బ్యానర్‌ల మీద సక్సెస్ ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్ రాజేష్ దండ, శివ బొమ్మకు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. యుక్తి తరేజా హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. " K-ర్యాంప్" సినిమాకు జైన్స్ నాని దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ మూవీ దీపావళి పండుగ సందర్భంగా అక్టోబర్ 18న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది.

Vijay Deverakonda: బెట్టింగ్ యాప్ గురించి క్లారిఫై ఇచ్చిన విజయ్ దేవరకొండ

Vijay Deverakonda: బెట్టింగ్ యాప్ గురించి క్లారిఫై ఇచ్చిన విజయ్ దేవరకొండగేమింగ్ యాప్ గురించి కాకుండా బెట్టింగ్ యాప్ గురించి విజయ్ దేవరకొండ ఎంక్వరికి వెళ్ళాడనేది దయచేసి మార్చండి అంటూ మీడియా వారినుద్దేశించి ఈరోజు విజయ్ దేవరకొండ మాట్లాడారు. ఎందుకంటే బెట్టింగ్ యాప్ పరిశోధన జరుగుతుంది. వారికి కూడా నా పేరు ఎందుకు వచ్చిందో తెలీదు. గేమింగ్ యాప్ కూ బెట్టింగ్ యాప్ కూ సంబంధమే లేదు. గేమింగ్ యాప్ అనేవి ప్రభుత్వం గుర్తించినవి. వాటి కంపెనీలు రిజిష్టర్ అయినవి. మీరు గూగుల్ లోకి వెళ్ళి టాప్ గేమింగ్ యాప్ కు వెళి కొడితే కొన్ని వస్తాయి అని విజయ్ దేవరకొండ అన్నారు.

రేణూ దేశాయ్ నటించిన బ్యాడ్ గాళ్స్ అమ్మోరులా వుంటుంది : డైరెక్టర్ మున్నా

రేణూ దేశాయ్ నటించిన బ్యాడ్ గాళ్స్ అమ్మోరులా వుంటుంది : డైరెక్టర్ మున్నా‘30 రోజుల్లో ప్రేమించడం ఎలా’ డైరెక్టర్ మున్నా ధులిపూడి నుంచి వస్తున్న మరో చిత్రం ‘బ్యాడ్ గాళ్స్’. ‘కానీ చాలా మంచోళ్లు’ అనేది ట్యాగ్ లైన్. అంచల్ గౌడ, పాయల్ చెంగప్ప, రోషిణి, యష్ణ లీడ్ రోల్స్‌లో నటిస్తున్న ఈ చిత్రంలో రోహన్ సూర్య, మొయిన్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. నీలి నీలి ఆకాశం క్రియేషన్స్, ప్రశ్విత ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, ఎన్‌వీఎల్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్స్‌పై శశిధర్ నల్లా, ఎమ్మాడి సోమ నర్సయ్య, రామిశెట్టి రాంబాబు, రావుల రమేష్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

కదంబ వృక్షం ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

కదంబ వృక్షం ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుఆధ్యాత్మిక వృక్షంగా చెప్పుకునే కదంబ వృక్షంలో ఎన్నో ఔషధ గుణాలు వున్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. మధుమేహానికి: కదంబ చెట్టు ఆకులు, బెరడు, వేర్లు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయని కొన్ని అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి. నొప్పి నివారణకు: దీని ఆకులకు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఉన్నందున, వాటిని నలిపి నొప్పి ఉన్న చోట కట్టడం వల్ల వాపు, నొప్పి తగ్గుతాయి. ఇతర ఉపయోగాలు: కదంబ చెట్టు వేర్ల సారం ఊబకాయాన్ని తగ్గించడంలోనూ, కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ల నివారణలోనూ ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తారు.

పప్పు పూర్ణాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

పప్పు పూర్ణాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుపప్పు పూర్ణాలు లేదా పూర్ణం బూరెలు ఒక రుచికరమైన సాంప్రదాయక స్వీట్. శనగపప్పు, బెల్లం, నెయ్యి వంటి పోషకాలున్న పదార్థాలతో వీటిని తయారు చేస్తారు. రుచిగా ఉండటమే కాకుండా, పప్పు పూర్ణాలు ఆరోగ్యానికి కొన్ని ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. పప్పు పూర్ణాలలో ఉపయోగించే శనగపప్పులో ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇది కండరాల నిర్మాణానికి, మరమ్మత్తుకు సహాయపడుతుంది. ఇది ఫైబర్ కూడా కలిగి ఉంటుంది, ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. పూర్ణాలలో ఉపయోగించే బెల్లం (Jaggery) పంచదారకు మంచి ప్రత్యామ్నాయంగా బెల్లం పనిచేస్తుంది. ఇందులో ఇనుము (ఐరన్), మెగ్నీషియం, పొటాషియం వంటి ఖనిజాలు ఉంటాయి.

కౌగిలింత, ఆలింగనంతో అంత మంచిదా.. ప్రేమ, ఓదార్పు కోసం హగ్ చేసుకుంటే?

కౌగిలింత, ఆలింగనంతో అంత మంచిదా.. ప్రేమ, ఓదార్పు కోసం హగ్ చేసుకుంటే?కౌగిలింత అనేది ప్రేమ, ఓదార్పును వ్యక్తపరచడానికి శక్తివంతమైన మార్గం. ప్రియమైన వ్యక్తి నుండి వెచ్చని ఆలింగనం అయినా, స్నేహితుడి నుండి భరోసా ఇచ్చే కౌగిలింత అయినా, లేదా కష్ట సమయాల్లో ఓదార్పునిచ్చే ఆలింగనం అయినా చాలా గొప్పది. కౌగిలింతలు మానవ సంబంధాలలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. కౌగిలింత అనేది సైన్స్ ప్రకారం ఇది మన మానసిక స్థితి, ఆరోగ్యం, మానసిక శ్రేయస్సుపై మంచి ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.

మహిళలూ రాత్రిపూట కాఫీ తీసుకుంటున్నారా?

మహిళలూ రాత్రిపూట కాఫీ తీసుకుంటున్నారా?మీరు ప్రతి రాత్రి ఒక కప్పు కాఫీ తీసుకునే వారైతే.. ఇక రాత్రి పూట కాఫీని తాగకండి. రాత్రిపూట కెఫిన్ తీసుకోవడం వల్ల ముఖ్యంగా మహిళల్లో నిర్లక్ష్యపు చర్యలకు దారితీసే అవకాశం ఉంది. ఈ పరిశోధనలు రాత్రిపూట కాఫీ తాగే షిఫ్ట్ వర్కర్లు, ఆరోగ్య సంరక్షణ, సైనిక సిబ్బందిపై, ముఖ్యంగా మహిళలపై ప్రతికూల ప్రభావాలను చూపుతాయని ఎల్ పాసోలోని టెక్సాస్ విశ్వవిద్యాలయం నుండి జీవశాస్త్రవేత్తల బృందం తెలిపింది.

డయాబెటిస్ డిస్ట్రెస్ మరియు బర్నౌట్, ఏంటివి?

డయాబెటిస్ డిస్ట్రెస్ మరియు బర్నౌట్, ఏంటివి?డయాబెటిస్‌తో జీవించడం అంటే మీ బ్లడ్ షుగర్‌ను తనిఖీ చేయడం కంటే ఎక్కువ- ఇది ప్రతిరోజూ దానిని ఆరోగ్యకరమైన పరిధిలో ఉంచడం గురించి. మీరు ఎప్పుడు, ఏమి తింటున్నారో గుర్తుంచుకోవడం, రక్తంలో షుగర్ స్థాయిలు తగ్గితే ఏమి చేయాలో తెలుసుకోవడం కూడా దీనికి అవసరం. కాలక్రమేణా ఈ నిరంతర సవాళ్లు డయాబెటిస్ డిస్ట్రెస్ భావనకు దారితీయవచ్చు. భారతదేశంలో 101 మిలియన్లకు పైగా ప్రజలు డయాబెటిస్‌తో జీవిస్తున్నారు. డయాబెటిస్ డిస్ట్రెస్ లేదా బర్నౌట్ సాధారణంగా ఈ పరిస్థితితో నివసిస్తున్న వారిలో 18% మందిని ప్రభావితం చేస్తుంది.
