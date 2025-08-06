వివో నుంచి మరో కొత్త స్మార్ట్ ఫోన్ - ప్రత్యేక ఫీచర్లు ఏంటి?
వివో నుంచి మరో స్మార్ట్ ఫోన్ విడుదలైంది. వై400 పేరుతో 5జీ స్మార్ట్ ఫోనును భారత స్మార్ట్ ఫోన్ మార్కెట్లోకి తాజాగా విడుదల చేసింది. ఈ ఫోన్ ధర, ప్రత్యేక ఫీచర్లను పరిశీలిస్తే, చైనా స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ కంపెనీల్లో ఒకటైన వివో... తన బ్రాండ్ కింద ఫోన్లను ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మార్కెట్ అమితాసక్తిని చూపుతోంది. ఈ కంపెనీ సాధారణంగా కస్టమర్లను ఆకర్షించడానికి మార్కెట్లో కొత్త మోడల్ ఫోన్లను పరిచయం చేస్తుంది.
ఇందులోభాగంగా వివో వై400 స్మార్ట్ఫోన్ ఇప్పుడు భారతదేశంలో విడుదలైంది. వివో యొక్క 'వై' సిరీస్ ఫోన్లకు భారతీయ స్మార్ట్ఫోన్ వినియోగదారులలో మంచి ఆదరణ లభించడం గమనార్హం. ఆ విషయంలో, వివో ఈ కొత్త మోడల్ను ప్రవేశపెట్టింది. వివో వై400 స్మార్ట్ఫోన్ యొక్క ప్రత్యేక ఫీచర్లను పరిశీలిద్దాం.
6.67-అంగుళాల పూర్తి హెచ్.డి. + అమోలెడ్ డిస్ప్లే
స్నాప్డ్రాగన్ 4 జనరేషన్ 2 చిప్సెట్
ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్
ఏఐ ఫీచర్లు
8జీపీ ర్యామ్, - 128జీబీ / 256జీబీ వరకు విస్తరించుకునే సౌలభ్యం
వెనుకవైపు రెండు కెమెరాలు ఉన్నాయి. 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా
32-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా
5జీ నెట్వర్క్
యూఎస్బీ టైప్-సీ పోర్ట్
6,000 ఎఏహెచ్ బ్యాటరీ
ఈ ఫోన్తో 90-వాట్ ఛార్జర్ అందుబాటులో ఉంది
ఈ ఫోన్ రెండు రంగులలో లభిస్తుంది
ఈ ఫోన్ ధర రూ.21,999 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ ఫోన్ విక్రయాలు ఆగస్టు 7వ తేదీ నుంచి ప్రారంభంకానున్నాయి.