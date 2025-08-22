Sharmila: జగన్మోహన్ రెడ్డి నరేంద్ర మోదీ దత్తపుత్రుడు.. వైఎస్ షర్మిల ఫైర్
వైకాపా చీఫ్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి చాలా సంవత్సరాలుగా ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ను చంద్రబాబు నాయుడు దత్తపుత్రుడు అని పిలుస్తూ విమర్శలు గుప్పించారు. తాజాగా ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ అభ్యర్థికి మద్దతు ఇచ్చినందుకు ఆయన సోదరి షర్మిల ఆయనను నరేంద్ర మోదీ దత్తపుత్రుడు అని ముద్ర వేశారు.
"టీడీపీ, జనసేన ఒక బహిరంగ కూటమి. వైసీపీ రహస్యంగా బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకుంది. రాజకీయాల్లో ఢిల్లీలో బీజేపీతో స్నేహం కొనసాగిస్తూనే ఆంధ్రప్రదేశ్లో వ్యతిరేకతతో పోరాడటం ఉంటుంది" అని షర్మిల విమర్శించారు.
ఇకపోతే..పవన్ కళ్యాణ్ దత్తపుత్రుడు అని పిలిచిన తర్వాత, జగన్ను ఇప్పుడు ఆయన సోదరి కూడా అదే పేరుతో పిలుస్తోంది. ఇది రాజకీయ కర్మ కాకపోతే, ఏమిటి?.. జగన్ బీజేపీని కించపరిచే ప్రమాదం లేదని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. సీబీఐ, ఈడీ కేసులు, సున్నితమైన అవినాష్ రెడ్డి కేసు పెండింగ్లో ఉండటంతో, జగన్ బీజేపీ నాయకులతో సంబంధాలు కొనసాగించడం తప్ప వేరే మార్గం లేదు.
తెలంగాణలోని రంగారెడ్డి జిల్లాలోని మాడ్గుల్కు చెందిన గౌరవనీయ న్యాయనిపుణుడు జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి ఇండియా బ్లాక్ ఉపాధ్యక్ష అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నారు. తెలుగు నాయకుడిగా ఉన్నప్పటికీ, కాంగ్రెస్ మినహా అన్ని తెలుగు పార్టీలు ఎన్డీఏ నామినీకి మద్దతు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. బీఆర్ఎస్ ఇంకా తన వైఖరిని ప్రకటించలేదు. కానీ ఈ ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీకి నాలుగు కీలకమైన ఓట్లు ఉన్నాయి.