ఏపీ ప్రజలకు వినాయక చతుర్థి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఆ ముగ్గురు..?
ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ ఎస్ అబ్దుల్ నజీర్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత జగన్ మోహన్ రెడ్డి బుధవారం గణేష్ చతుర్థి సందర్భంగా ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. గణపతి దేవుడు కుటుంబాలను విజయంతో ఆశీర్వదిస్తాడు, వారి మార్గంలో అడ్డంకులను తొలగిస్తాడు. వారి జీవితాల్లో శాంతిని నిర్ధారిస్తాడు అని ఆశిస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తెలుగు ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
మంగళవారం సచివాలయంలో పర్యావరణ అనుకూలమైన గణేష్ చతుర్థి పోస్టర్ను చంద్రబాబు నాయుడు ఆవిష్కరించారు. మట్టి విగ్రహాలు, కాలుష్య నియంత్రణ బోర్డు రాష్ట్రవ్యాప్త అవగాహన కార్యక్రమాలను ప్రారంభించారు. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ (POP) విగ్రహాలను నివారించాలని ముఖ్యమంత్రి భక్తులను కోరారు. మట్టి మరియు విత్తన-గణపతిలు సురక్షితమైన నిమజ్జనాలను నిర్ధారిస్తాయని చెప్పారు.
అదేవిధంగా, గవర్నర్ ఎస్ అబ్దుల్ నజీర్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా కుటుంబాలు ఉత్సాహంగా, భక్తితో జరుపుకునే ముఖ్యమైన పండుగగా గణేష్ చతుర్థిని అభివర్ణించారు. "ఈ పండుగ అడ్డంకులను తొలగించి శ్రేయస్సును ప్రసాదించమని విఘ్నేశ్వరుడిని ప్రార్థిస్తుంది. శాంతి, శ్రేయస్సు మరియు సామరస్యం కోసం ఆయన ఆశీస్సులు కురిపించాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను" అని నజీర్ మంగళవారం రాజ్ భవన్ పత్రికా ప్రకటనలో తెలిపారు.
అదేవిధంగా, YSRCP అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి కూడా రాష్ట్ర ప్రజల జీవితాల్లో అడ్డంకులు తొలగిపోవాలని, వారి జీవితాల్లో విజయం సాధించాలని ప్రార్థిస్తూ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. "విఘ్నేశ్వరుడు అన్ని అడ్డంకులను తొలగించి, ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో విజయం సాధించాలని హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిస్తూ, రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ గణేష్ చతుర్థి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను" అని జగన్ ఎక్స్ పోస్ట్లో తెలిపారు.