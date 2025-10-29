బుధవారం, 29 అక్టోబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 29 అక్టోబరు 2025 (21:19 IST)

అబ్బా.. మొంథా బలహీనపడ్డాక.. తీరిగ్గా గన్నవరంలో దిగిన జగన్మోహన్ రెడ్డి

ఏపీ ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా అధికారిక గుర్తింపు కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వైకాపా వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి, మొంథా తుఫాను తాకిడి తగ్గిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు తిరిగి వచ్చారు. మొంథా తుఫానుకు ఏపీ నానా ఇబ్బందులు పడుతుంటే జగన్ మాత్రం హ్యాపీగా బెంగళూరుకు వెళ్లిపోయారు. 
 
ఇంకా మొంథా తుఫాను బలహీనపడ్డాక ప్రశాంతంగా ఏపీకి ల్యాండ్ అయ్యారు. దీనిపై ప్రజల నుండి రాజకీయ వర్గాల నుండి మిశ్రమ స్పందనలు వచ్చాయి. ముందుగా రెండు రోజుల క్రితమే ఏపీకి వస్తారని వైకాపా కూడా అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. అయితే, తుఫాను కారణంగా గన్నవరం విమానాశ్రయం తాత్కాలికంగా మూసివేయబడినందున ఈ ప్రణాళిక వాయిదా పడింది. 
 
పార్టీ సభ్యులు భద్రత, వాతావరణ సమస్యలను ఉదహరించినప్పటికీ, కీలక రాజకీయ నాయకుడిగా జగన్ రోడ్డు మార్గంలో ప్రయాణించి పరిస్థితిని సమీక్షించవచ్చని కొంతమంది ప్రజలు భావించారు. చివరికి, విమాన సర్వీసులు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత జగన్ గన్నవరం చేరుకున్నారు. పరిస్థితులు స్థిరపడిన తర్వాత జగన్ తిరిగి రావాలనుకున్నారు. 
 
ఇంతలో, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తుఫాను సహాయ చర్యలను చురుకుగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. అధికారులు, మంత్రులతో సమన్వయం చేసుకుంటున్నారు. ముఖ్యమంత్రి క్షేత్రస్థాయి కార్యకలాపాలకు, బెంగళూరు నుంచి జగన్ ఆలస్యంగా తిరిగి రావడానికి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం రాజకీయ నేతలు, ఇంకా ప్రజల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను మళ్లీ ఆశ్రయించిన చిరంజీవి

సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను మళ్లీ ఆశ్రయించిన చిరంజీవిమెగాస్టార్ చిరంజీవికి సోషల్ మీడియా కష్టాలు తప్పడం లేదు. దీంతో ఆయన హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయించారు. తనను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఓ నెటిజన్ అసభ్యకర పోస్టులు పెడుతున్నారంటూ ఆయన తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఆ నెటిజన్ దయా చౌదరి పేరుతో ఎక్స్ వేదికగా ఈ పోస్టులు పెడుతున్నట్టు చిరంజీవి తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.

Rajamouli : బాహుబలి ఎపిక్ తో రాజమౌళి అందరికీ మరో బాట వేస్తున్నారా !

Rajamouli : బాహుబలి ఎపిక్ తో రాజమౌళి అందరికీ మరో బాట వేస్తున్నారా !దీని కోసం గత అయిదారు నెలలుగా ఈ సినిమా కోసం వర్క్ చేసినట్లు రాజమౌళి చెప్పారు. అందులో ఏ సీన్ లు తీయాలి. యాక్షన్ సీన్ నిడివి తగ్గించాలి. అనేవి ప్రధానంగా ముందుకు వచ్చాయి. కథ చెడిపోకుండా చూపించాలనేది ముగ్గురి ప్లాన్. అసలు ఈ సినిమాను మొదట ఒకే భాగంగా తీసినా రాజమౌళి అంటే నిడివి ఎక్కువ తీస్తాడనీ, వేస్టేజ్ వుంటుందని అందరికీ తెలిసిందే. దానిని తెలివిగా రెండు భాగాలుగా అప్పటిలో ఓ కొత్తప్రయోగం చేశాడు.

Peddi: రామ్ చరణ్, జాన్వీ పై కేరళ లోని రైల్వే టనల్ దగ్గర పెద్ది షూటింగ్

Peddi: రామ్ చరణ్, జాన్వీ పై కేరళ లోని రైల్వే టనల్ దగ్గర పెద్ది షూటింగ్రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ జంటగా నటిస్తున్న పెద్ది సినిమా షూటింగ్ కేరళలో జరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఓ పాటకోసం చిత్ర టీమ్ వెళ్ళినట్లు ప్రకటించారు. జానీ మాస్టర్ సారధ్యంలో చక్కటి ప్రక్రుతి అందాలను బందిస్తున్నారు. అందుకు సినిమాటోగ్రాఫర్ రత్నవేల్ తన కెమెరాకు పనిచెబుతున్నారు. ఈ దశలో రైల్వే టెనల్ దగ్గర షూట్ ఏరియాను పరిశీలిస్తున్న ఫొటోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దర్శకుడు బుజ్జిబాబు కూడా వున్నారు.

సినిమాలకు గుడ్‌బై చెప్పనున్న సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్?

సినిమాలకు గుడ్‌బై చెప్పనున్న సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్?సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ సినిమాలకు గుడ్‌బై చెప్పనున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. గతంలో ఇదే తరహా రూమర్స్ వచ్చినప్పటికీ ఆయన కొట్టిపారేశారు. కానీ, ఈ దఫా మాత్రం సినిమాలకు టాటా చెప్పేసి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో పయనించాలని భావిస్తున్నారు.

China Peace : స్పై డ్రామా చైనా పీస్ నుంచి ఇదేంటో జేమ్స్ బాండ్ సాంగ్ రిలీజ్

China Peace : స్పై డ్రామా చైనా పీస్ నుంచి ఇదేంటో జేమ్స్ బాండ్ సాంగ్ రిలీజ్నిహాల్ కోధాటి, సూర్య శ్రీనివాస్ హీరోలుగా అక్కి విశ్వనాధ రెడ్డి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న యూనిక్ స్పై డ్రామా 'చైనా పీస్'. మూన్ లైట్ డ్రీమ్స్ బ్యానర్ లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో కమల్ కామరాజు, రఘు బాబు, రంగస్థలం మహేష్, శ్రీనివాస్ వడ్లమాని, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ కీలక పాత్ర పోషించారు.

ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం వేళ తెలంగాణలో అత్యంత అధునాతన రోబోటిక్స్- రికవరీ ల్యాబ్‌ను ప్రారంభించిన హెచ్‌సిఎహెచ్

ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం వేళ తెలంగాణలో అత్యంత అధునాతన రోబోటిక్స్- రికవరీ ల్యాబ్‌ను ప్రారంభించిన హెచ్‌సిఎహెచ్హైదరాబాద్: ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం సందర్భంగా, సెంటర్ ఫర్ అడ్వాన్స్‌డ్ రోబోటిక్స్ అండ్ రికవరీని హైదరాబాద్‌లోని HCAH సువిటాస్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ ప్రారంభించింది. ఇది స్ట్రోక్, న్యూరో రిహాబిలిటేషన్‌లో ఒక ప్రధాన ముందడుగును సూచిస్తుంది. రోబోటిక్స్, ఏఐ, సైన్స్, డేటా మరియు మానవ సంరక్షణను సౌకర్యవంతంగా మిళితం చేయటం ద్వారా భారతదేశంలో అత్యంత వేగవంతమైన రికవరీని అందించాలనే HCAH లక్ష్యానికి ఈ కేంద్రం ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. తెలంగాణలో స్ట్రోక్ కేసులు గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయి, పట్టణ ప్రాంతాలలోని రోగులలో దాదాపు 20-30% మంది ఇప్పుడు 18 నుంచి 45 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గలవారు వుంటున్నారు.

మారుతున్న రుతువులు: ఈ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం ఎలా?

మారుతున్న రుతువులు: ఈ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం ఎలా?రుతువులు మారినప్పుడల్లా, మన ఆరోగ్యంపై వాటి ప్రభావం కూడా మారుతుంది. ఉష్ణోగ్రతలలో హెచ్చుతగ్గులు, అలర్జీ కారకాల బారిన ఎక్కువగా పడటం, రోజువారీ దినచర్యలో మార్పులు... ఇవన్నీ మన రోగనిరోధక వ్యవస్థపై భారాన్ని పెంచుతాయి. దీనివల్ల మనం జలుబు, ఫ్లూ, అలసట బారిన సులభంగా పడే అవకాశం ఉంది. న్యూఢిల్లీలోని మ్యాక్స్ హెల్త్‌కేర్‌లో రీజినల్ హెడ్ ఆఫ్ డైటెటిక్స్, న్యూట్రిషనిస్ట్ రితక సమద్దార్ ప్రకారం, ఈ మారుతున్న సమయంలో ఆరోగ్యంగా, శక్తివంతంగా ఉండాలంటే రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. బలమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థకు సమతుల్య ఆహారం, మంచి అలవాట్లు, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి ఆధారం.

పింక్ రిబ్బన్‌కు మించి: అపోహలు పటాపంచలు, జీవితాల్లో స్ఫూర్తి

పింక్ రిబ్బన్‌కు మించి: అపోహలు పటాపంచలు, జీవితాల్లో స్ఫూర్తిహైదరాబాద్: అపోహలను పటాపంచలు చేస్తూ, ఆశను రేకెత్తిస్తూ వెల్‌నెస్ బజార్ (Wellness Bzaar) ఒక చైతన్యవంతమైన సాయంత్రాన్ని నిర్వహించింది. సత్త్వ నాలెడ్జ్ సిటీలోని ది క్వోరమ్ (The Quorum) వేదికగా బస్టింగ్ మిథ్స్, సేవింగ్ లైవ్స్ (Busting Myths, Saving Lives) పేరుతో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి స్త్రీలు, పురుషులు ఉత్సాహంగా హాజరయ్యారు. రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహన మాసంలో భాగంగా చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమం, భయాన్ని పారదోలి సాధికారతను నింపింది. భారతదేశంలోని ప్రముఖ నిపుణులు రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై ఉన్న అపోహలను తొలగించారు.

Beetroot Juice: బీట్ రూట్ జ్యూస్‌ను ప్రతిరోజూ పరగడుపున తీసుకుంటే?

Beetroot Juice: బీట్ రూట్ జ్యూస్‌ను ప్రతిరోజూ పరగడుపున తీసుకుంటే?బీట్ రూట్ జ్యూస్‌ను ప్రతిరోజూ పరగడుపున తీసుకుంటే మహిళలు ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు. పోషకాల గని అయిన బీట్ రూట్‌ను ప్రతి రోజూ అర కప్పు తీసుకుంటే మహిళల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. బీట్ రూట్‌లో విటమిన్లు, యాంటీ-యాక్సడెంట్లు వంటి పోషకాలు వున్నాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తాయి. ముఖ్యంగా ప్రతి రోజూ పరగడుపున బీట్ రూట్ జ్యూస్ తీసుకోవడం ద్వారా కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేంటో చూద్దాం.. జీర్ణ వ్యవస్థ ఆరోగ్యంగా వుంటుంది. వ్యాధినిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. జీర్ణ సమస్యలను దూరం చేసుకోవాలంటే.. రోజూ బీట్ రూట్ జ్యూస్ తీసుకోవాల్సిందే అంటున్నారు న్యూట్రీషియన్లు. అలాగే పరగడుపున బీట్ రూట్ జ్యూస్ తీసుకోవడం ద్వారా శరీర బరువు తగ్గుతుంది. కొవ్వు కరిగిపోతుంది. కెలోరీలను బీట్ రూట్ రసం బర్న్ చేస్తుంది. తద్వారా బరువు సులభంగా తగ్గవచ్చు.

ఉప్పు శనగలు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

ఉప్పు శనగలు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?ఉప్పు శనగలు... వీటినే వేయించిన శనగలు లేదా పుట్నాలు అంటారు. ఇవి చాలా మందికి ఇష్టమైన, ఆరోగ్యకరమైన చిరుతిండి. ఇవి పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉండి అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. ఉప్పు శనగలు తినడం వలన కలిగే ముఖ్య ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శనగల్లో ప్రొటీన్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది కండరాల నిర్మాణానికి, శరీరానికి శక్తిని అందించడానికి చాలా అవసరం. మాంసాహారం తీసుకోని వారికి ఇవి మంచి ప్రొటీన్ వనరు. వీటిలో ఫైబర్, ప్రొటీన్ అధికంగా ఉండటం వలన త్వరగా కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది.
