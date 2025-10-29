అబ్బా.. మొంథా బలహీనపడ్డాక.. తీరిగ్గా గన్నవరంలో దిగిన జగన్మోహన్ రెడ్డి
ఏపీ ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా అధికారిక గుర్తింపు కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వైకాపా వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి, మొంథా తుఫాను తాకిడి తగ్గిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్కు తిరిగి వచ్చారు. మొంథా తుఫానుకు ఏపీ నానా ఇబ్బందులు పడుతుంటే జగన్ మాత్రం హ్యాపీగా బెంగళూరుకు వెళ్లిపోయారు.
ఇంకా మొంథా తుఫాను బలహీనపడ్డాక ప్రశాంతంగా ఏపీకి ల్యాండ్ అయ్యారు. దీనిపై ప్రజల నుండి రాజకీయ వర్గాల నుండి మిశ్రమ స్పందనలు వచ్చాయి. ముందుగా రెండు రోజుల క్రితమే ఏపీకి వస్తారని వైకాపా కూడా అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. అయితే, తుఫాను కారణంగా గన్నవరం విమానాశ్రయం తాత్కాలికంగా మూసివేయబడినందున ఈ ప్రణాళిక వాయిదా పడింది.
పార్టీ సభ్యులు భద్రత, వాతావరణ సమస్యలను ఉదహరించినప్పటికీ, కీలక రాజకీయ నాయకుడిగా జగన్ రోడ్డు మార్గంలో ప్రయాణించి పరిస్థితిని సమీక్షించవచ్చని కొంతమంది ప్రజలు భావించారు. చివరికి, విమాన సర్వీసులు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత జగన్ గన్నవరం చేరుకున్నారు. పరిస్థితులు స్థిరపడిన తర్వాత జగన్ తిరిగి రావాలనుకున్నారు.
ఇంతలో, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తుఫాను సహాయ చర్యలను చురుకుగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. అధికారులు, మంత్రులతో సమన్వయం చేసుకుంటున్నారు. ముఖ్యమంత్రి క్షేత్రస్థాయి కార్యకలాపాలకు, బెంగళూరు నుంచి జగన్ ఆలస్యంగా తిరిగి రావడానికి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం రాజకీయ నేతలు, ఇంకా ప్రజల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.