ఏపీలో మెడ్టెక్ జోన్.. వైజాగ్లో మెడ్టెక్ విశ్వవిద్యాలయం -గ్లోబ్ ఆకారంలో గాజు భవనం
విశాఖపట్నంలోని ఏపీలో మెడ్టెక్ జోన్ (ఏఎంటీజెడ్)లో భూగోళం లాంటి ఆకారంలో ఉన్న ఒక ప్రత్యేకమైన విశ్వవిద్యాలయం రాబోతోంది. భారతదేశంలో మొట్టమొదటి మెడ్టెక్ విశ్వవిద్యాలయం త్వరలో వైజాగ్లో ప్రారంభించబడుతుంది. ఇది ఆరోగ్య సంరక్షణ విద్యలో ఒక ప్రధాన మైలురాయిని సూచిస్తుంది.
ఐదు అంతస్తుల విశ్వవిద్యాలయం వైద్య సాంకేతికతలో పరిశోధన-అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇది ఆరోగ్య సంరక్షణ సాంకేతికతలో ఆవిష్కర్తలు, భవిష్యత్ నాయకులను పెంపొందిస్తుంది. భారతదేశ మెడ్టెక్ పర్యావరణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది.
గ్లోబ్ ఆకారంలో ఉన్న గాజు భవనం ఇప్పటికే స్థానిక ఆకర్షణగా మారింది. దాని రూపకల్పనకు మించి, విశ్వవిద్యాలయం ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యంలో అధునాతన వైద్య సాంకేతిక విద్యపై దృష్టి పెడుతుంది. ఈ సంస్థ MBA, MTech, PhD ప్రోగ్రామ్లను అందిస్తుంది.
పెరుగుతున్న పరిశ్రమ డిమాండ్ను తీర్చడానికి ఇది వైద్య సాంకేతికత, వైద్య నియంత్రణ వ్యవహారాలలో ప్రత్యేక ధృవపత్రాలను కూడా అందిస్తుంది. పరిశ్రమ నాయకుల నుండి ఇన్పుట్లు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా పరిగణించబడతాయని విశ్వవిద్యాలయ అధికారులు పంచుకున్నారు.
ఏఎంటీజెడ్ ఇప్పటికే వైద్య పరికరాల తయారీ- పరిశోధనలో పాల్గొన్న దాదాపు 150 కంపెనీలను కలిగి ఉంది. మెడ్టెక్ విశ్వవిద్యాలయం స్థాపన వైజాగ్ను ఆవిష్కరణలకు కేంద్రంగా మారుస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఇది అంతర్జాతీయ సహకారాలను కూడా ప్రోత్సహిస్తుంది.
ఆరోగ్య సంరక్షణ సాంకేతికతలో ప్రపంచ అవకాశాలకు తలుపులు తెరుస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు జూలై 2024లో గోళాకార భవనాన్ని ఆవిష్కరించారు. వివరణాత్మక కోర్సు మార్గదర్శకాలు, కార్యక్రమ నిర్మాణాలను త్వరలో ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.