Student: రామానాయుడు ఫిల్మ్ స్కూల్లో 25 ఏళ్ల విద్యార్థినిని వేధించిన ప్రొఫెసర్
ఫిల్మ్ నగర్లోని రామానాయుడు ఫిల్మ్ స్కూల్కు చెందిన 25 ఏళ్ల విద్యార్థినిని అదే స్కూల్కు చెందిన 34 ఏళ్ల ప్రొఫెసర్ను వేధించినందుకు ఫిల్మ్ నగర్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అనంతపురంకు చెందిన ఎన్ భరత్ రెడ్డి అనే విద్యార్థిని జ్యుడీషియల్ కస్టడీలోకి తీసుకున్నారు.
పదే పదే హెచ్చరికలు జారీ చేసినా, ఇన్స్టిట్యూట్ నుండి బహిష్కరించినా, 25 ఏళ్ల విద్యార్థినిని ప్రొఫెసర్ను వేధించడం ఆపలేదు. 34 ఏళ్ల ప్రొఫెసర్ రెండేళ్లుగా ఆ స్కూల్లో పనిచేస్తున్నాడు. భరత్ రెడ్డి ఆగస్టు 2024లో డైరెక్షన్ నేర్చుకోవడానికి స్కూల్లో చేరాడు. ఎన్నిసార్లు హెచ్చరించినా, ఆమెను ఇబ్బంది పెట్టడం కొనసాగించాడు.
ప్రేమను వ్యక్తం చేశాడు. పెళ్లి ప్రపోజ్ చేశాడు. ఆమెను డిస్టర్బ్ చేస్తూనే ఉన్నాడు. ఆమెను ఆన్లైన్లో వెంబడించడం, మెసేజ్లు పంపడం, ఆమెను స్వయంగా ఫాలో అవ్వడం ప్రారంభించినప్పుడు పరిస్థితులు మరింత దిగజారాయి. ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్ యాక్టివిటీ ద్వారా ఆమెను ట్రాక్ చేశాడు.
ఆగస్టు 22న, అతను ఆమెను మూన్షైన్ పబ్కు, ఆగస్టు 25న స్టూడియో ప్రాంగణంలోని రైటర్స్ రూమ్కు ఫాలో అయ్యాడు. ప్రొఫెసర్ వేధింపులు భరించలేక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. భరత్ రెడ్డిని అరెస్టు చేసి, కోర్టు ముందు హాజరుపరిచారు. ఇప్పుడు జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్నారు.