కర్ణాటకలో పరువు హత్య.. పూజారినే పెళ్లి చేసుకుంటానన్న కుమార్తెను చంపేసిన తండ్రి
కర్ణాటకలోని కలబురగి జిల్లాలో కులాంతర వివాహేతర సంబంధం కారణంగా ఒక వ్యక్తి తన కుమార్తెను హత్య చేసి, ఆమె మృతదేహాన్ని దహనం చేశాడని అనుమానిస్తున్నారు. ఈ సంఘటన ఫర్హతాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని కలబురగి తాలూకాలోని మేలకుండ గ్రామంలో జరిగింది. నిందితుడిని శంకర్ కోల్కూర్గా గుర్తించారు.
నేరంలో అతనికి సహకరించిన మరో ఇద్దరు నిందితులు శరణు, దత్తప్ప కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. మృతురాలు, లింగాయత్ కమ్యూనిటీకి చెందిన 18 ఏళ్ల కవిత 12వ తరగతి చదువుతోంది. చదువు కోసం కలబురగి నగరానికి వెళుతున్న కవిత, అదే గ్రామానికి చెందిన కురుబ కమ్యూనిటీకి చెందిన పూజారి మలప్ప అనే యువకుడితో ప్రేమలో ఉంది.
నాలుగు నెలల క్రితం, ఆమె కుటుంబం ఈ ప్రేమ వ్యవహారం తెలిసి.. కాలేజీకి వెళ్లనీయకుండా ఆపేసింది. అయితే కవిత తల్లిదండ్రులతో తాను మలప్పను మాత్రమే వివాహం చేసుకుంటానని తేల్చి చెప్పేసింది. వారు అంగీకరించకపోతే.. అతనితో ఇంటి నుంచి పారిపోతానని చెప్పింది. దీంతో పరువు పోతుందనే భయంతో ఆమె తండ్రి శంకర్, ఇద్దరు బంధువులు ఆమెను గొంతు కోసి చంపారు.
ఆ తర్వాత వారు పురుగుమందు తాగి మరణించినట్లు చూపించడానికి ప్రయత్నించారు. తరువాత, వారు ఆమె మృతదేహాన్ని బంధువుల పొలానికి తరలించి దహనం చేశారు. సంఘటన గురించి తెలుసుకున్న పోలీసులు వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి వెళ్లి నిందితుడైన తండ్రిని అరెస్టు చేశారు. పోలీసులు సుమోటోగా కేసు నమోదు చేశారు.
కలబురగి పోలీస్ కమిషనర్ డి.ఎస్. శరణప్ప, ఇతర సీనియర్ అధికారులు సంఘటనా స్థలాన్ని సందర్శించారు. ఈ పరిస్థితి గ్రామంలో ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. పోలీసులు తదుపరి దర్యాప్తు నిర్వహిస్తున్నారు.