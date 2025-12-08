డాక్టర్ రాజశేఖర్ కాలికి గాయం.. కొన్ని వారాల పాటు విశ్రాంతి అవసరం
చాలాకాలం విరామం తర్వాత ఇటీవలే తిరిగి నటనలోకి వచ్చిన సీనియర్ నటుడు డాక్టర్ రాజశేఖర్ కాలికి గాయమైనట్లు సమాచారం. షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన దురదృష్టకర సంఘటనలో నటుడి చీలమండలో బహుళ పగుళ్లు ఏర్పడ్డాయని, ఆ తర్వాత శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నారని వర్గాలు తెలిపాయి.
స్వయంగా డాక్టర్ కావడంతో, డాక్టర్ రాజశేఖర్ రెండు గంటల పాటు జరిగిన ఈ ప్రక్రియలో ఆర్థోపెడిక్ బృందంతో సహకరించారని చెబుతారు. ఆయన కోలుకుంటున్నారని.. గాయపడిన కాలు కొన్ని వారాల పాటు కదలకుండా ఉండాలని వైద్యులు తెలిపారు.
దీంతో ఆయన పూర్తి విశ్రాంతి తీసుకోవాలని సూచించారు. ఆయన మూడు నుంచి నాలుగు వారాల వరకు విశ్రాంతి అవసరమని.. వైద్యులు తెలిపారు. అతను పూర్తిగా కోలుకునే వరకు షూటింగ్కు దూరంగా ఉండాలి.
జనవరి 2026లో సెట్స్లో తిరిగి చేరాల్సి ఉంటుందని వైద్యులు చెప్పారు. అంకుశం, గ్రహం, సింహ రాశి వంటి హిట్ చిత్రాల్లో నటించిన రాజశేఖర్, ప్రస్తుతం శర్వానంద్ నటించిన బైకర్లో ఆయన కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు.