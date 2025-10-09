Dhoni: వేలమ్మాళ్ క్రికెట్ స్టేడియాన్ని ప్రారంభించిన మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ
మధురైలోని చింతామణి సమీపంలోని వేలమ్మళ్ క్రికెట్ స్టేడియంను గురువారం భారత మాజీ కెప్టెన్ ఎం.ఎస్. ధోని ప్రారంభించారు. దేశంలో అత్యంత ప్రియమైన క్రీడా దిగ్గజాలలో ఒకటైన వేలమ్మాళ్ క్రికెట్ స్టేడియంను చూసేందుకు అభిమానులు తరలివచ్చారు.
ముంబై నుండి ప్రైవేట్ విమానంలో మధురై చేరుకున్న ధోని, తమిళనాడులోని రెండవ అతిపెద్ద క్రికెట్ స్టేడియంను ఆవిష్కరించడానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. రూ.300 కోట్లకు పైగా అంచనా వ్యయంతో నిర్మించబడిన ఈ ప్రపంచ స్థాయి సౌకర్యం 12.5 ఎకరాలలో విస్తరించి ఉంది.
ఈ ప్రాంతం క్రికెట్కు కీలక కేంద్రంగా మారనుంది. ఇది మధురైలో ఆయన చేసిన తొలి బహిరంగ కార్యక్రమం, ఈ సందర్భం తమిళనాడులోని ఆయన అభిమానులకు మరింత ప్రత్యేకంగా మారింది.
ధోని తన ఐకానిక్ జెర్సీ నంబర్ 7తో తెల్లటి కారులో వేదికకు తీసుకెళ్లారు. పెద్ద సంఖ్యలో జనాన్ని నిర్వహించడానికి గట్టి పోలీసు భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. కొత్తగా నిర్మించిన వేలమ్మాల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం తర్వాత, ధోని విమానాశ్రయానికి తిరిగి వచ్చారు. అక్కడ నుంచి ప్రైవేట్ చార్టర్లో ముంబైకి తిరిగి వచ్చారు. ఈ కార్యక్రమం కొత్త క్రికెట్ మౌలిక సదుపాయాల స్థాయికి మాత్రమే కాకుండా, ధోని ఉనికికి కూడా భారీ దృష్టిని ఆకర్షించింది.
తమిళనాడు క్రికెట్ అసోసియేషన్ సహకారంతో వెలమ్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రస్ట్ అభివృద్ధి చేసిన వెలమ్మల్ క్రికెట్ స్టేడియం 7,300 సీటింగ్ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. భవిష్యత్తులో దీనిని 20,000 కు విస్తరించాలని ప్రణాళికలు వేసింది.
ఇటీవల, ధోని తన డ్రోన్ పైలట్ శిక్షణను పూర్తి చేశారు. దీనిపై నెటిజన్లు ప్రశంసించారు. భారతదేశ మాజీ కెప్టెన్ చెన్నైలోని భారతదేశంలోని ప్రముఖ డ్రోన్ తయారీదారు, డీజీసీఏ ఆమోదిత రిమోట్ పైలట్ శిక్షణ సంస్థ (ఆర్పీటీవో) గరుడ ఏరోస్పేస్ నుండి తన కోర్సును పూర్తి చేశారు. అందులో అతను బ్రాండ్ అంబాసిడర్ కూడా. ధోని సర్టిఫైడ్ డ్రోన్ పైలట్ అయిన వార్తలకు సోషల్ మీడియా సానుకూలంగా స్పందించింది.