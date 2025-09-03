బుధవారం, 3 సెప్టెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 3 సెప్టెంబరు 2025 (17:59 IST)

Dhoni : కెప్టెన్ కూల్ కావాలని ఆకాంక్షిస్తోన్న పాకిస్థాన్ కెప్టెన్ ఫాతిమా

Dhoni
Dhoni
పాకిస్తాన్ మహిళా క్రికెట్ జట్టు కెప్టెన్ ఫాతిమా సనా భారతదేశ ప్రపంచ కప్ విజేత కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోని నుండి ప్రేరణ పొంది, ఈ నెల చివర్లో జరిగే 50 ఓవర్ల ప్రపంచ కప్‌కు తన జట్టును నడిపించడానికి సిద్ధమవుతున్నందున, అతనిలాగే కెప్టెన్ కూల్ కావాలని ఆకాంక్షిస్తోంది. 
 
సెప్టెంబర్ 30న ప్రారంభం కానున్న మహిళల ప్రపంచ కప్‌ను భారతదేశం, శ్రీలంక సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్నాయి, బీసీసీఐ, పీసీబీ మధ్య కుదిరిన ఒప్పందం ప్రకారం పాకిస్తాన్ తన అన్ని మ్యాచ్‌లను ద్వీప దేశంలో ఆడనుంది. 
 
ఏప్రిల్‌లో జరిగిన క్వాలిఫయర్స్‌లో అజేయంగా నిలిచిన పాకిస్తాన్, అక్టోబర్ 2న కొలంబోలో బంగ్లాదేశ్‌తో తమ ప్రచారాన్ని ప్రారంభిస్తుంది. ప్రపంచ కప్ వంటి పెద్ద టోర్నమెంట్‌లో కెప్టెన్‌గా ఉన్నప్పుడు ప్రారంభంలో కొంచెం భయపడటం సహజమే, కానీ నేను కెప్టెన్‌గా మహేంద్ర సింగ్ ధోని నుండి ప్రేరణ పొందాను.. అని ఫాతిమా ప్రపంచ కప్‌కు ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. 
 
నేను భారతదేశం, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కెప్టెన్‌ ధోనీ మ్యాచ్‌లను చూశాను. అతని మైదానంలో నిర్ణయం తీసుకోవడం, ప్రశాంతత, అతను తన ఆటగాళ్లకు మద్దతు ఇచ్చే విధానం, దాని నుండి నేర్చుకోవలసినవి చాలా ఉన్నాయి. నేను కెప్టెన్‌గా మారినప్పుడు, నేను ధోనిలా మారాలని అనుకున్నాను. నేను కూడా అతని ఇంటర్వ్యూలను చూసి చాలా నేర్చుకున్నాను అని ఆమె చెప్పింది. 
 
ధోని ఆగస్టు 15, 2020న అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి రిటైర్ కాగా, ఫాతిమా మే 6, 2019న దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన వన్డే మ్యాచ్‌లో అరంగేట్రం చేసింది. పాకిస్తాన్ ఐదుసార్లు (1997, 2009, 2013, 2017, 2022) మహిళల వన్డే ప్రపంచ కప్ ఆడింది కానీ 1997, 2013, 2017లో ఒక్క విజయం కూడా సాధించలేదు. 2022లో, హామిల్టన్‌లో వెస్టిండీస్‌పై వారి ఏకైక విజయం, ఆ జట్టు మిగతా అన్ని మ్యాచ్‌లలో ఓడిపోయిన తర్వాత చివరి స్థానంలో నిలిచింది.

