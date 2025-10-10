ఏపీ గ్రామీణ స్థానిక సంస్థల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.410.76 కోట్లు
ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ స్థానిక సంస్థలను బలోపేతం చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.410.76 కోట్లు విడుదల చేసింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న కమ్యూనిటీలకు ఉపశమనం, అభివృద్ధి అవకాశాలను అందిస్తుంది. ఈ నిధులు 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి 15వ ఆర్థిక సంఘం కేటాయింపులలో భాగం.
ఈ గ్రాంట్ 13 జిల్లా పరిషత్లు, 650 మండల పరిషత్లు, 13,092 గ్రామ పంచాయతీలకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. ఈ నిధులు స్థానిక మౌలిక సదుపాయాలు, పాలనను పెంచడానికి ఉద్దేశించబడ్డాయి. పారిశుధ్యం, స్వచ్ఛమైన తాగునీరు, నీటి సంరక్షణ ప్రాజెక్టులు వంటి ముఖ్యమైన సేవలపై దృష్టి సారించాయి.
ప్రభుత్వం సభసార్, స్వామిత్వ, ఈ గ్రామస్వరాజ్, గ్రామ మంచిత్రతో సహా అనేక డిజిటల్ గవర్నెన్స్ చొరవలను కూడా ప్రారంభించింది. ఈ కార్యక్రమాలు సాంకేతికత ఆధారిత పరిష్కారాల ద్వారా గ్రామీణ పరిపాలనలో పారదర్శకత, సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి.
రాజ్యాంగంలోని 11వ షెడ్యూల్ కింద జాబితా చేయబడిన స్థానిక అభివృద్ధి అవసరాలకు మాత్రమే నిధులను ఉపయోగించాలని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. మొత్తం మీద, గురువారం నాడు కేంద్రం ఆంధ్రప్రదేశ్, పశ్చిమ బెంగాల్లకు కలిపి రూ.1,091.47 కోట్లు కేటాయించింది. ఇది రెండు రాష్ట్రాలలో స్థానిక సంస్థలు, గ్రామీణ పాలనను మరింత బలోపేతం చేసింది.