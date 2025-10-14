ఘనంగా జిఇ ఏరోస్పేస్‌ పూణే తయారీ కేంద్రం 10వ వార్షికోత్సవం

జిఇ ఏరోస్పేస్ యొక్క పూణే తయారీ సౌకర్యం ఈరోజు తన పది సంవత్సరాల విజయవంతమైన కార్యకలాపాలను జరుపుకుంది. భారతీయ విమానయాన పరిశ్రమలో కంపెనీకి ఉన్న నాలుగు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో ఇది ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలిచింది. గత దశాబ్దంలో, పూణే సౌకర్యం వాణిజ్య జెట్ ఇంజిన్ భాగాల తయారీకి ప్రధాన కేంద్రంగా మారడమే కాకుండా, అధునాతన తయారీ నైపుణ్యాల అభివృద్ధికి ఒక అగ్రగామి వేదికగా అవతరించింది. తన అప్రెంటిస్షిప్, ఇతర శిక్షణా కార్యక్రమాల ద్వారా, ఈ సౌకర్యం ఇప్పటివరకు 5,000 మందికి పైగా ఉత్పత్తి సహచరులను శిక్షణను అందిస్తుంది.
ఈ ఫ్యాక్టరీని ప్రారంభించినప్పుడు పూణేలో ఏరో-ఇంజిన్ తయారీ పర్యావరణ వ్యవస్థలో ఇంత అభివృద్ధి లేదు. అయితే, పది సంవత్సరాల తరువాత, మేము ప్రపంచ స్థాయి తయారీ నైపుణ్య కేంద్రాన్ని నెలకొల్పడమే కాకుండా, దేశంలోని విస్తృత ఏరోస్పేస్ రంగ అభివృద్ధికి కూడా సహకరించగలిగాము. మహారాష్ట్రలో అధిక విలువ కలిగిన తయారీ, నైపుణ్య అభివృద్ధికి స్థానిక సామర్థ్యాన్ని నిర్మించడంలో మేము సాధించిన పురోగతి పట్ల నేను నిజంగా గర్వపడుతున్నాను, అని మిస్టర్. అమోల్ నగర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్, గ్లోబల్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ ఆపరేషన్స్- సప్లై చైన్, జిఇ ఏరోస్పేస్ తెలిపారు.
పూణే సౌకర్యం CFM, LEAP, GEnx, GE9X ఇంజిన్ల కోసం విడిభాగాలను తయారు చేస్తోంది. ఇవి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఫ్యాక్టరీల్లో పెరుగుతున్న వినియోగదారుల డిమాండ్లను తీర్చడానికి ఉపయోగించబడుతున్నాయి. ఈ సౌకర్యం విజయానికి ప్రేరణగా ఉన్నది GE ఏరోస్పేస్ యొక్క యాజమాన్య లీన్ ఆపరేటింగ్ మోడల్ FLIGHT DECK, ఇది భద్రత, నాణ్యత, సామర్థ్యానికి ప్రాధాన్యతను అందిస్తుంది. ఫ్లయిట్ డెక్ అమలు చేయడం ద్వారా, షాప్ ఫ్లోర్ ఉద్యోగుల నుండి వచ్చిన 1,000కి పైగా సూచనలను అనుసరించడం ద్వారా, పూణే సౌకర్యం వ్యర్థాలను గణనీయంగా తగ్గించింది, ప్రక్రియ సామర్థ్యాన్ని పెంచింది, ఉత్పత్తి స్థాయిని మెరుగుపరిచింది.
అంతేకాకుండా, భద్రతా ప్రమాణాలను మరింతగా బలపరిచింది. క్లిష్టమైన భాగాల ఉత్పత్తి కోసం కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన మోడల్ లైన్లో, ఈ సౌకర్యం తక్కువ లీడ్ టైమ్లను సాధించింది, అదే బృందంతో అధిక ఉత్పాదకతను సాధించింది. మరియు డౌన్టైమ్ను తగ్గించింది. కేవలం ఆరు త్రైమాసికాల్లో చేసిన పలు మెరుగుదలల ఫలితంగా, ఆ లైన్ ప్రస్తుతం ఇంతకుముందు కంటే రెండు రెట్లు ఎక్కువ భాగాలను ఉత్పత్తి చేస్తోంది.
పూణేలో తయారైన భాగాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మా కర్మాగారాలకు సరఫరా అవుతూ, అక్కడ అవి CFM యొక్క LEAP, GEnx, GE9X ఇంజిన్ల నిర్మాణంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. భద్రత, నాణ్యతపై మా అచంచలమైన దృష్టితో, GE యొక్క యాజమాన్య ఫ్లైట్ డెక్ లీన్ ఆపరేషన్స్ మోడల్ను ఉపయోగించి, ప్రపంచ వినియోగదారుల పెరుగుతున్న అవసరాలను తీర్చడం మాకు ఆనందంగా ఉందని మిస్టర్. విశ్వజిత్ సింగ్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, పూణే మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీ, జిఇ ఏరోస్పేస్ అన్నారు.