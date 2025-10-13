ఇప్పుడు హైదరాబాద్ విమానాశ్రయం అరైవల్స్లో కూడా టిమ్ హార్టన్స్
హైదరాబాద్: టిమ్ హార్టన్స్ ఇండియా, హైదరాబాద్లోని శంషాబాద్ రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం యొక్క అరైవల్స్ ప్రాంతంలో తన 41వ అవుట్లెట్ను ప్రారంభించినట్లు గర్వంగా ప్రకటించింది. ఇది హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో మూడవ స్టోర్. భారతదేశంలోని అధిక రద్దీ ఉండే రవాణా కేంద్రాలలో బ్రాండ్ యొక్క వేగవంతమైన విస్తరణలో ఈ ప్రారంభోత్సవం మరో ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది. దేశీయ, అంతర్జాతీయ ప్రయాణికులు, వారిని కలవడానికి, స్వాగతం పలకడానికి వచ్చేవారు, విమానయాన సిబ్బందికి సేవలు అందించడానికి వ్యూహాత్మకంగా ఏర్పాటు చేయబడిన ఈ కొత్త అవుట్లెట్, టిమ్ హార్టన్స్ యొక్క సిగ్నేచర్ పానీయాలు, తాజా ఆహార ఎంపికలు, బేక్డ్ ఫేవరెట్ల పూర్తి శ్రేణిని 24 గంటలూ అందిస్తుంది.
తన కొనసాగుతున్న వృద్ధి వ్యూహంలో భాగంగా, టిమ్ హార్టన్స్ భారతదేశంలోని ప్రధాన విమానాశ్రయాలు, మెట్రోపాలిటన్ కేంద్రాలలో తన ఉనికిని విస్తరిస్తూనే ఉంది. 2022లో అరంగేట్రం చేసినప్పటి నుండి, ఈ బ్రాండ్ ఢిల్లీ, ముంబై, బెంగళూరు, పుణె, చండీగఢ్ మరియు లూథియానా వంటి కీలక నగరాల్లో బలమైన ఉనికిని స్థాపించి, వేగంగా వృద్ధి చెందింది. ఇప్పటికే హైదరాబాద్ విమానాశ్రయం డిపార్చర్స్లో ఒక స్టోర్ను కలిగి ఉన్న టిమ్ హార్టన్స్, ఇప్పుడు అరైవల్స్ టెర్మినల్కు కూడా తన సేవలను విస్తరించింది. దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం ఏడు విమానాశ్రయ స్టోర్లతో ఒక గర్వించదగిన మైలురాయిని అధిగమించిన టిమ్ హార్టన్స్, ఈ నిరంతర వృద్ధి, అనుసంధాన ప్రయాణాన్ని వేడుకగా జరుపుకుంటుంది.
టిమ్ హార్టన్స్ ఇండియా CEO, తరుణ్ జైన్ మాట్లాడుతూ, హైదరాబాద్ RGIA అరైవల్స్ ప్రాంతంలో మా కొత్త స్టోర్ ప్రారంభంతో, ఇక్కడ మా ఉనికిని బలోపేతం చేసుకోవడం పట్ల మేము ఉత్సాహంగా ఉన్నాము. భారతదేశంలో ఈ 41వ స్టోర్ టిమ్ హార్టన్స్ అనుభవాన్ని మరింతమంది ప్రయాణికులకు అందిస్తుంది. కీలక ప్రయాణ, పట్టణ గమ్యస్థానాలలో అతిథులతో కనెక్ట్ అయ్యే మా ప్రయాణంలో మరో ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది. విమానాశ్రయాలు మా బ్రాండ్కు కీలకమైన టచ్పాయింట్లు, ప్రయాణంలో ఉన్న అతిథులకు సౌకర్యం, నాణ్యతను అందించడానికి మాకు వీలు కల్పిస్తాయి.
మా తాజా బ్రూడ్ కాఫీ, సిగ్నేచర్ పానీయాలు, చేతితో తయారు చేసిన ఆహార ఎంపికలతో, ప్రయాణికులు సేదతీరడానికి, రిఫ్రెష్ అవ్వడానికి మరియు టిమ్ హార్టన్స్ యొక్క ఆత్మీయ ఆతిథ్యాన్ని ఆస్వాదించడానికి ఒక ఆహ్వానించదగిన ప్రదేశాన్ని సృష్టించాలని మేము లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము. భారతదేశవ్యాప్తంగా మా వినియోగదారుల నుండి లభిస్తున్న ప్రేమ, ఉత్సాహం మా విస్తరణ ప్రణాళికలకు నిరంతరం స్ఫూర్తినిస్తున్నాయి, సమీప భవిష్యత్తులో మరెన్నో గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవాలని మేము ఎదురుచూస్తున్నాము.