అమరావతి గురించి ఏడవడం ఆపండి.. వైకాపా నేతలకు కౌంటరిచ్చిన నారాయణ
రాజధాని అమరావతి వరదల్లో మునిగిపోయిందని వైయస్ఆర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు చేస్తున్న "తప్పుడు సమాచార ప్రచారం"పై పట్టణాభివృద్ధి మంత్రి పి నారాయణ మంగళవారం తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. "అమరావతి గురించి ఏడవడం ఆపండి" అని ఆయన వారికి సలహా ఇచ్చారు. ప్రజలు తప్పుడు ప్రచారాన్ని సహించరని హెచ్చరించారు. పగటిపూట, అమరావతి అభివృద్ధి కార్పొరేషన్ సీఎండీ లక్ష్మీ పార్థసారధితో కలిసి మంత్రి కొండవీటి వాగు ప్రవాహానికి అడ్డుకట్ట వేయడం వల్ల వర్షపు నీరు పేరుకుపోయిన ప్రాంతాలను పరిశీలించారు.
విజయవాడ పశ్చిమ బైపాస్లో E-11 రోడ్డు సమీపంలో వంతెన నిర్మాణం సమయంలో మట్టిని పడేసిన తర్వాతే వాగు సహజ మార్గాన్ని అడ్డుకున్న తర్వాతే నీరు నిలిచిపోయిందని మంత్రి అన్నారు. నిర్మాణ సమయంలో, NH అధికారులు వంతెన దగ్గర మట్టిని వదిలేశారు. దీనివల్ల నీరు నిలిచిపోయింది. ఇది రెండు గ్రామాల్లోని పొలాలకు మాత్రమే పరిమితం చేయబడింది. ఇతర ప్రాంతాలలో, వర్షపు నీరు కొన్ని గంటల్లోనే బయటకు పోయింది" అని నారాయణ పేర్కొన్నారు.
మట్టిని తొలగించడానికి భారీ యంత్రాలను మోహరించాలని, నీటి ప్రవాహాన్ని సజావుగా నిర్ధారించడానికి హైవే భుజం వెంట స్వల్ప కోతలు వేయాలని మంత్రి అక్కడికక్కడే ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ, ఐకానిక్ అమరావతి నిర్మాణాలు మునిగిపోతున్నాయని వైకాపా నేతలు చేసిన వాదనను నారాయణ విమర్శించారు.