వంగవీటి మోహన రంగా విగ్రహాలపై అలా చేస్తారా? చంద్రబాబు సీరియస్
కైకలూరు జిల్లా సాన రుద్రవరం గ్రామంలో శుక్రవారం రాత్రి దుండగులు వంగవీటి మోహన రంగా విగ్రహాలను ధ్వంసం చేసి, వాటిపై ఆవు పేడను పూసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సంఘటన తర్వాత, రాధా రంగ మిత్రమండలి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసి, దోషులను గుర్తించి శిక్షించాలని డిమాండ్ చేసింది.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కూడా ఈ చర్యను ఖండించారు. దీనిని పిరికిపందగా అభివర్ణించారు. నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అన్నారు. ఇటువంటి సంఘటనలు రాష్ట్రంలో కుల ఉద్రిక్తతలను రేకెత్తించగలవని, శాంతిభద్రతలకు భంగం కలిగిస్తాయని చంద్రబాబు అన్నారు.
కాపు సామాజిక వర్గానికి చెందిన ప్రముఖ నాయకుడు వంగవీటి మోహన రంగా మరణించిన నాలుగు దశాబ్దాల తర్వాత కూడా ఆయన గౌరవనీయమైన హోదాను కలిగి ఉన్నారు. నాయకుల విగ్రహాలను ధ్వంసం చేయడాన్ని సహించబోమని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. నేరస్థులను వెంటనే గుర్తించి శిక్షించాలని ఆదేశించారు.