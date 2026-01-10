అలాంటి కుట్రలకు బలి కావద్దు.. సంక్రాంతి సంబరాల్లో పవన్ పిలుపు
కులం, మతం పేరుతో సామాజిక అశాంతిని రెచ్చగొట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్న శక్తులకు ఉప ముఖ్యమంత్రి కె. పవన్ కళ్యాణ్ తీవ్ర హెచ్చరిక జారీ చేశారు. శుక్రవారం పిఠాపురంలో సంక్రాంతి సంబరాల కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తూ, పవన్ కళ్యాణ్ ఇలాంటి సంఘవిద్రోహ శక్తుల గురించి ప్రజలను హెచ్చరించారు. అలాంటి కుట్రలకు బలి కావద్దని పవన్ తెలిపారు. వారిని గుర్తించి, వారిపై అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన కాకినాడ జిల్లా కలెక్టర్, పోలీసు సూపరింటెండెంట్ను ఆదేశించారు.
సంక్రాంతి ఒక రైతుల పండుగ. కేరళలో ఓనం పండుగను జరుపుకున్నట్లుగానే, ఈ పండుగను కూడా అన్ని కులాల, మతాల ప్రజలు జరుపుకోవాలని పవన్ కళ్యాణ్ పిలుపునిచ్చారు. జనసేన పార్టీ ఫౌండేషన్, తన ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో పిఠాపురంలో ఒక సమీకృత మార్షల్ ఆర్ట్స్, లలిత కళల అకాడమీని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు.
సంక్రాంతి సంబరాలలో మంత్రులు నాదెండ్ల మనోహర్, పి. నారాయణ, కందుల దుర్గేష్, కాకినాడ రూరల్ ఎమ్మెల్యే పంతం నానాజీ, డీసీసీబీ చైర్మన్ తుమ్మల రామస్వామి, ఎమ్మెల్సీ పి. వర ప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.