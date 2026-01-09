Pithapuram: సంక్రాంతికి సిద్ధం అవుతున్న పిఠాపురం.. పవన్ రాకతో సినీ గ్లామర్..
పిఠాపురం సంక్రాంతికి సిద్ధం అవుతోంది. మూడు రోజుల సంక్రాంతి పండుగ గోదావరి జిల్లాల సంప్రదాయాలు, సంస్కృతిని ప్రదర్శించనుంది. పిఠాపురం ఎమ్మెల్యే, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పిఠాపురం, సమీప ప్రాంతాలను సందర్శించనున్నందున, ఈ వేడుకలకు సినీ గ్లామర్ కూడా తోడవనుంది.
పవన్ కళ్యాణ్ జనవరి 8 నుండి 10వ తేదీ మధ్య కాకినాడలో పలు అభివృద్ధి పనులను కూడా ప్రారంభించనున్నారు. పండుగ సమయంలో ఆయన పర్యటన ప్రజల నుండి పెద్ద ఎత్తున దృష్టిని ఆకర్షిస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడానికి అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నారు.
27 విభిన్న కళారూపాలకు చెందిన సుమారు 300 మంది కళాకారులు ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొంటారు. సంక్రాంతి ప్రదర్శనలలో ధింసా, కోల్కతా, రేలారే, జానపద నృత్యం, కోయ, గ్యారేజ్, డ్రమ్స్ నృత్యం, తప్పెటగుళ్లు వంటివి ఉంటాయి. సినీ కళాకారుల స్టేజ్ షోలు, కూచిపూడి నృత్యాలు, సంగీత కచేరీలు కూడా ప్రణాళిక చేయబడ్డాయి.
ఈ ఉత్సవంలో చేతివృత్తుల స్టాల్స్, కొండపల్లి బొమ్మలు, సాంప్రదాయ ఆహార స్టాల్స్ కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నారు. గంగిరెద్దుల నృత్యాలు, సంక్రాంతి నృత్యాలు, హరిదాసుల పాటలు సాంస్కృతిక వాతావరణానికి మరింత శోభను తీసుకువస్తాయి. ఈ కార్యక్రమాలు ఈ ప్రాంత వారసత్వాన్ని ప్రతిబింబించేలా రూపొందించబడ్డాయి.
ఉప ముఖ్యమంత్రి జనవరి 8వ తేదీ రాత్రి 8 గంటలకు చేరుకుంటారని భావిస్తున్నారు. జిల్లా కలెక్టర్, సీనియర్ అధికారులు భద్రతా ఏర్పాట్లను నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. మూడు రోజుల వేడుకల సమయంలో ప్రజలకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
డ్వాక్రా, మెప్మా సభ్యులు, అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు, వివిధ పాఠశాలల విద్యార్థులు పాల్గొనడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. సంక్రాంతి ఉత్సవాన్ని ఘనవిజయం సాధించేలా చేయడానికి టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ కార్యకర్తలు కలిసి పనిచేస్తున్నారు.