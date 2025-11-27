Pawan Kalyan: పీఠాపురంలో 3 ఎకరాల భూమిని కొనుగోలు చేయనున్న పవన్
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పిఠాపురంలో తనకు ఇప్పటికే ఉన్న భూమి పక్కనే మరో 3 ఎకరాలు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు. డిప్యూటీ సీఎం అయిన తర్వాత, పిఠాపురంలోని గొల్లప్రోలు జాతీయ రహదారి సమీపంలో భూమిని కొనుగోలు చేశారు. తాజా సమాచారం ప్రకారం, ప్రస్తుత భూమి పక్కనే మరో 3 ఎకరాలు కొనబోతున్నారు.
పిఠాపురం నియోజకవర్గంలోని భోగాపురం, ఇల్లింద్రాడ రెవెన్యూ పరిమితుల కింద ఆయన గతంలో భూమిని కొనుగోలు చేశారు. 2024 ఎన్నికలకు ముందు, ఆయన గొల్లప్రోలు మండలంలో తాత్కాలిక నివాసంలో నివసించారు. మొదట్లో ఆయనను బయటి వ్యక్తి అని పిలిచేవారు.
కానీ పవన్ కళ్యాణ్ ఎన్నికైతే పిఠాపురంలో శాశ్వత ఇల్లు, క్యాంప్ ఆఫీస్ నిర్మిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. తద్వారా ఆయన తన నియోజకవర్గ ప్రజలకు దగ్గరగా ఉంటారు. 2019లో ఆయన ఒక్క సీటు కూడా గెలవలేకపోయినప్పటికీ, పార్టీ జనసేన 2024లో 21 అసెంబ్లీ మరియు 2 లోక్సభ స్థానాలను గెలుచుకోవడం ద్వారా 100శాతం సమ్మె రేటును సాధించారు.
జాతీయ రాజకీయాల్లో తన గొంతు వినిపించడానికి పిఠాపురం ప్రజలు తనకు బలాన్నిచ్చారని ఉప ముఖ్యమంత్రి చాలాసార్లు చెప్పారు. ఈ కొత్త కొనుగోలు పిఠాపురం నివాసితులకు పవన్ కళ్యాణ్ నియోజకవర్గంలో శాశ్వత స్థావరాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటారనే ఆశను కలిగిస్తుంది.