Jana Sena: పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో పార్టీ కమిటీల ఏర్పాటు
జనసేన పార్టీ సోమవారం నుండి పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో పార్టీ కమిటీల ఏర్పాటును ప్రారంభించింది. క్రియాశీల కార్యకర్తల నుండి నాయకులను ఎంపిక చేయాలన్న జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ నిర్ణయం మేరకు ఈ చర్య తీసుకున్నారు. ఆయన సూచనల ఆధారంగా, పార్టీ మూడు రోజుల్లో కమిటీలను ఖరారు చేయనుంది.
ఈ ప్రక్రియను ప్రారంభించేందుకు పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి రామ్ తల్లూరి పిఠాపురంలోని చెబ్రోలు కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. వార్డు, బూత్, గ్రామ స్థాయి కమిటీలు ఏర్పాటు చేయబడతాయి. ప్రతి వార్డులో 10 నుండి 15 మంది సభ్యులతో పాటు ఒక నియమిత వార్డు ఇన్ఛార్జ్ ఉంటారు. అదే ఎంపిక ప్రక్రియ ద్వారా బూత్, గ్రామ ఇన్ఛార్జ్లను నియమిస్తారు. పార్టీ నాయకత్వం చురుకుగా పనిచేసే నిబద్ధత కలిగిన కార్యకర్తలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది.
ఈ కమిటీల ఏర్పాటులో వీరమహిళలకు కూడా ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది. ఈ కమిటీలు క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేస్తాయి. స్థానిక సమస్యలను పరిష్కరించడం, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి మద్దతు ఇవ్వడం వారి పాత్రలో భాగంగా ఉంటుంది. నియోజకవర్గంలోని అన్ని వర్గాలలో పార్టీ ఉనికిని బలోపేతం చేయడమే దీని లక్ష్యం.
అంతకుముందు, జనసేన పిఠాపురంలో ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఇప్పుడు విస్తరణ జరుగుతున్నందున, పవన్ కళ్యాణ్ నియోజకవర్గంలో మరిన్ని కమిటీలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వాటి పనితీరు ఆధారంగా, ఈ నమూనాను రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేయనున్నారు.