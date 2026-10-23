RC 17: ఆర్.సి. 17 కోసం రామ్ చరణ్ కొత్త అవతారంలో కనిపించనున్నారు !
మెగా పవర్స్టార్ రామ్ చరణ్ తన తదుపరి చిత్రం కోసం కొత్త లుక్లో కనిపించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారా? దర్శకుడు సుకుమార్ తెరకెక్కించనున్న #RC17 కోసం చరణ్ జుట్టు పెంచుతున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇటీవల ఆయన పొనీటెయిల్తో కనిపించడంతో ఈ ఊహాగానాలకు మరింత బలం చేకూరింది.
Ram Charan RC 17 look !
గతంలో సుకుమార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన రంగస్థలం సినిమాలో చరణ్ తన సహజసిద్ధమైన, రఫ్ లుక్తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. ఇక మగధీర లో యోధుడిగా, ధృవ లో స్టైలిష్ పోలీస్ అధికారిగా, ఇటీవల పెద్ది లో గడ్డం, పొడవాటి జుట్టుతో కనిపించి తన పాత్రలకు తగ్గట్టుగా రూపాన్ని మార్చుకోవడంలో ఆయన ప్రత్యేకత చాటుకున్నారు.
ఇప్పుడు RC17 కోసం సుకుమార్ ఎలాంటి లుక్ను ఎంపిక చేస్తారన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఈ సినిమా ప్రారంభోత్సవం త్వరలో జరగనున్నట్లు సమాచారం. ఈ చిత్రంలో సారా అర్జున్ కథానాయికగా నటించే అవకాశముందని, అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందించనున్నారని ప్రచారం జరుగుతున్నప్పటికీ, చిత్ర బృందం నుంచి అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.
RC17 పట్టణ నేపథ్యంలో రూపొందనున్నట్లు కథనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. మరి రామ్ చరణ్-సుకుమార్ కలయిక ఈసారి ఎలాంటి విభిన్నమైన రూపంతో, కథతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తుందో చూడాలి!