Anasuya Bharadwaj: నా వ్యాఖ్యలు అందిరినీ మెప్పించకపోవచ్చు : అనసూయ భరద్వాజ
ఇటీవలే నటి, యాంకర్ అనసూయ భరద్వాజ తన మనసులోని మాటలను సోషల్ మీడియా వేదుకగా పంచుకుంది. ఇది నా వ్యక్తిగతం మాత్రమే అంటూ నిర్మొహమాటంగా చెప్పింది. అది తన బాధ. నాలాగా ఎంతో మంది ఆడవాళ్ళు అభిప్రాయం కూడా కావచ్చు. అంటూ ఫీలింగ్ వ్యక్తం చేసింది. అసలు సోషల్ మీడియా వున్నదే అందుకు కదా. ఫేస్ బుక్ కానీ ఇతరత్రా అభిప్రాయాలు చెప్పేందుకే అంటూ మరికొందరు స్పందిస్తుంటే, అసలు మన కట్టుబాట్లను విమర్శిస్తుందా? మరికొందరు తెగ బాధపడిపోతున్నారు.
Anasuya Bharadwaj
హాయ్.. అందరికీ నమస్కారం.. నన్ను మూడేళ్ళుగా వేధిస్తోంది. గత మూడు రోజులుగా మరింతగా గుర్తుకు వస్తుంది అంటూ.. “మా నాన్నగారు చనిపోయాక మా అమ్మ బొట్టు, గాజులు, కాటుక తీసేశారు. సమాజంలో నలుగురూ ఏమంటారోనని ఆమె అలా చేశారు. అందంగా అలంకరించుకునే మా అమ్మను అలా చూడటం ఒక కూతురిగా నన్ను చాలా బాధపెట్టింది. అసలు ఒక అమ్మాయికి బొట్టు, కాటుక, గాజులు, గజ్జెలు, గోరింటాకు వంటివన్నీ పరిచయం చేసేదే అమ్మ లేదా అమ్మమ్మ. పెళ్లికి ముందే ఇవన్నీ మన జీవితంలో భాగమవుతాయి. అలాంటప్పుడు, వీటికి భర్తతోనే ఎందుకు ముడిపెడుతున్నారు?” అని ఆమె ప్రశ్నించారు. ఈ ఆచారంలో తనకు తర్కం కనిపించడం లేదన్నారు. “ఒకవేళ భర్త మరణించినప్పుడు అలంకరణ వదిలేయడం సరైతే, కన్నతల్లి లేదా అమ్మమ్మ చనిపోయినప్పుడు కూడా మహిళలు ఇలాగే చేయాలి కదా? కానీ అలా జరగదు.
ఈ నిబంధనలు ఏ శాస్త్రంలో రాసి ఉన్నాయో తెలియదు. ముఖ్యంగా పూజలు, శుభకార్యాల సమయంలో ఇలాంటి ఎన్నో ఆంక్షలు బలవంతంగా రుద్దినట్లు అనిపిస్తాయి” అని ఆమె పేర్కొన్నారు. అయితే, తాను ఎవరినీ విమర్శించడం లేదని, ఏ సంప్రదాయానికీ వ్యతిరేకం కాదని అనసూయ స్పష్టం చేశారు. కేవలం తన మదిలో కలిగిన సందేహాన్ని మాత్రమే పంచుకుంటున్నానని తెలిపారు.
బొట్టు పెట్టుకోవాలా, వద్దా అనేది ప్రతి మహిళ వ్యక్తిగత ఇష్టమని, ఆ స్వేచ్ఛ వారికి ఉండాలని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. అనసూయ వీడియోపై నెటిజన్ల నుంచి మిశ్రమ స్పందన వస్తోంది. కొందరు ఆమె వాదనను సమర్థిస్తూ, ఇది మహిళల వ్యక్తిగత ఎంపిక అని కామెంట్లు చేస్తుండగా, మరికొందరు మన సంప్రదాయాలను గౌరవించాలని సూచిస్తున్నారు.
ఏది ఏమైనా ఇప్పటి తరం అప్పటి తరం వ్యత్యాసం అనేది తేటతెల్లమవుతోంది. ఇప్పటికే పలు టీవీ షోలలో, సినిమా కథలలో మార్పులు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.