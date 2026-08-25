  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
  4. My comments might not please everyone: Anasuya Bharadwaj
Written By దేవీ దేవీ
Published By దేవీ
Last Updated : Tuesday, 25 August 2026 (11:40 IST)

Anasuya Bharadwaj: నా వ్యాఖ్యలు అందిరినీ మెప్పించకపోవచ్చు : అనసూయ భరద్వాజ

Anasuya Bharadwaj
Written By: దేవీ
Published By: దేవీ
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (11:40 IST)
google-news
Anasuya Bharadwaj
ఇటీవలే నటి, యాంకర్ అనసూయ భరద్వాజ తన మనసులోని మాటలను సోషల్ మీడియా వేదుకగా పంచుకుంది. ఇది నా వ్యక్తిగతం మాత్రమే అంటూ నిర్మొహమాటంగా చెప్పింది. అది తన బాధ. నాలాగా ఎంతో మంది ఆడవాళ్ళు అభిప్రాయం కూడా కావచ్చు. అంటూ ఫీలింగ్ వ్యక్తం చేసింది. అసలు సోషల్ మీడియా వున్నదే అందుకు కదా. ఫేస్ బుక్ కానీ ఇతరత్రా అభిప్రాయాలు చెప్పేందుకే అంటూ మరికొందరు స్పందిస్తుంటే, అసలు మన కట్టుబాట్లను విమర్శిస్తుందా? మరికొందరు తెగ బాధపడిపోతున్నారు.
 
హాయ్.. అందరికీ నమస్కారం.. నన్ను మూడేళ్ళుగా వేధిస్తోంది. గత మూడు రోజులుగా మరింతగా గుర్తుకు వస్తుంది అంటూ.. “మా నాన్నగారు చనిపోయాక మా అమ్మ బొట్టు, గాజులు, కాటుక తీసేశారు. సమాజంలో నలుగురూ ఏమంటారోనని ఆమె అలా చేశారు. అందంగా అలంకరించుకునే మా అమ్మను అలా చూడటం ఒక కూతురిగా నన్ను చాలా బాధపెట్టింది. అసలు ఒక అమ్మాయికి బొట్టు, కాటుక, గాజులు, గజ్జెలు, గోరింటాకు వంటివన్నీ పరిచయం చేసేదే అమ్మ లేదా అమ్మమ్మ. పెళ్లికి ముందే ఇవన్నీ మన జీవితంలో భాగమవుతాయి. అలాంటప్పుడు, వీటికి భర్తతోనే ఎందుకు ముడిపెడుతున్నారు?” అని ఆమె ప్రశ్నించారు. ఈ ఆచారంలో తనకు తర్కం కనిపించడం లేదన్నారు. “ఒకవేళ భర్త మరణించినప్పుడు అలంకరణ వదిలేయడం సరైతే, కన్నతల్లి లేదా అమ్మమ్మ చనిపోయినప్పుడు కూడా మహిళలు ఇలాగే చేయాలి కదా? కానీ అలా జరగదు. 
 
ఈ నిబంధనలు ఏ శాస్త్రంలో రాసి ఉన్నాయో తెలియదు. ముఖ్యంగా పూజలు, శుభకార్యాల సమయంలో ఇలాంటి ఎన్నో ఆంక్షలు బలవంతంగా రుద్దినట్లు అనిపిస్తాయి” అని ఆమె పేర్కొన్నారు. అయితే, తాను ఎవరినీ విమర్శించడం లేదని, ఏ సంప్రదాయానికీ వ్యతిరేకం కాదని అనసూయ స్పష్టం చేశారు. కేవలం తన మదిలో కలిగిన సందేహాన్ని మాత్రమే పంచుకుంటున్నానని తెలిపారు. 
 
బొట్టు పెట్టుకోవాలా, వద్దా అనేది ప్రతి మహిళ వ్యక్తిగత ఇష్టమని, ఆ స్వేచ్ఛ వారికి ఉండాలని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. అనసూయ వీడియోపై నెటిజన్ల నుంచి మిశ్రమ స్పందన వస్తోంది. కొందరు ఆమె వాదనను సమర్థిస్తూ, ఇది మహిళల వ్యక్తిగత ఎంపిక అని కామెంట్లు చేస్తుండగా, మరికొందరు మన సంప్రదాయాలను గౌరవించాలని సూచిస్తున్నారు.
 
ఏది ఏమైనా ఇప్పటి తరం అప్పటి తరం వ్యత్యాసం అనేది తేటతెల్లమవుతోంది. ఇప్పటికే పలు టీవీ షోలలో, సినిమా కథలలో మార్పులు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
హీరో ముసలోడు అయినా పక్కన కుర్రపిల్ల హీరోయిన్‌గా కావాలా? నటి సిమీ గరేవాల్

రిటైర్మెంట్ దిశగా నితిన్ గడ్కరీ - కొత్త తరానికి బాధ్యతలు అప్పగించాలంటూ కామెంట్స్

రిటైర్మెంట్ దిశగా నితిన్ గడ్కరీ - కొత్త తరానికి బాధ్యతలు అప్పగించాలంటూ కామెంట్స్జాతీయ రహదారుల శాఖామంత్రి, బీజేపీ సీనియర్ నేత నితిన్ గడ్కరీ తన రిటైర్మెంట్‌పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కొత్త తరానికి బాధ్యతలు అప్పగించాలంటూ ఆయన కామెంట్స్ చేశారు. గతంలోలా ఎక్కువగా పని చేయలేకపోతున్నానని అన్నారు. తన 30 యేళ్ల ప్రజా జీవితంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్నట్టు చెప్పారు. యువతకు పని చేసే అవకాశం ఇవ్వాలని సూచన చేశారు. బీజేపీ సంస్థాగత మార్పుల నేపథ్యంలో గడ్కరీ వ్యాఖ్యలకు ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

ఆమె వల్ల పరువు పోతోంది.. చంపెయ్... : కుమార్తెను ప్రియుడితో హత్య చేయించిన తండ్రి

ఆమె వల్ల పరువు పోతోంది.. చంపెయ్... : కుమార్తెను ప్రియుడితో హత్య చేయించిన తండ్రితెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హన్మకొండలో ఓ దారుణం జరిగింది. సొంత కుమార్తెను ఆమె ప్రియుడితోనే కన్నతండ్రి హత్య చేయించాడు. ఆమె వల్ల కుటుంబం పరువుపోతోందని అందువల్ల అడ్డు తొలగించుకోవాలని సూచించాడు. దీంతో ప్రియుడు తన ప్రియురాలి గొంతునులిమి హత్య చేసి, మృతదేహాన్ని కారు డిక్కీలో పెట్టి, పాతిపెట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తుండగా స్థానికులు గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం చేశారు. దీంతో పోలీసులు వచ్చి ప్రియుడిని అరెస్టు చేశారు.

అమెరికాలో తెలంగాణ యువకుడి ఆత్మహత్య.. ప్రేయసికి దూరంగా వుండటంతో..?

అమెరికాలో తెలంగాణ యువకుడి ఆత్మహత్య.. ప్రేయసికి దూరంగా వుండటంతో..?అమెరికాలో ప్రేమ విఫలమవడంతో యువకుడు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. వివరాల్లోకి వెళితే, నాగభైరవ కృష్ణ, విజయలక్ష్మి దంపతుల పెద్ద కుమారుడు 2023లో అమెరికా వెళ్లారు. వారి చిన్న కుమారుడు సాయి ప్రదీప్ 2024లో అమెరికాకు వెళ్లి, అక్కడ తన సోదరితో కలిసి నివసిస్తున్నాడు. అమెరికాలో పార్ట్-టైమ్ ఉద్యోగం చేస్తున్న సమయంలో, ప్రదీప్ సిద్దిపేటకు చెందిన ఒక యువతితో ప్రేమలో పడ్డాడు. తొమ్మిది నెలల ప్రేమాయణం తర్వాత, వారిద్దరూ వివాహం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. సాయి ప్రదీప్ ఈ విషయాన్ని తన తల్లిదండ్రుల దృష్టికి తీసుకెళ్లాడు.

శ్రీశైలంలోని వడ్డెర ప్రైవేట్ అన్నదాన సత్రంలో ఐదుగురు ఆత్మహత్య

శ్రీశైలంలోని వడ్డెర ప్రైవేట్ అన్నదాన సత్రంలో ఐదుగురు ఆత్మహత్యశ్రీశైలంలోని వడ్డెర ప్రైవేట్ అన్నదాన సత్రంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురు ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురు ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. వీరు సత్యసాయి జిల్లా, బత్తలపల్లి గ్రామానికి చెందినవారిగా గుర్తించారు.ఆర్థిక ఇబ్బందులే ఈ ఆత్మహత్యకు కారణమని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. సుధాకర్ (36), ఆదిలక్ష్మి (50), మల్లేశ్వరి (45), శ్రీదేవి (33), మణికాంత్ (15).. అనే ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురు.. గత నెల 28న శ్రీశైలానికి చేరుకుంది. వీరు వడ్డెర సత్రంలో 11వ నంబర్ గదిని తీసుకున్నారు.

కెనడాపై భారీ ఆర్థిక ఆంక్షలు - దిగుమతులపై 50 శాతం సుంకాలు : ట్రంప్

కెనడాపై భారీ ఆర్థిక ఆంక్షలు - దిగుమతులపై 50 శాతం సుంకాలు : ట్రంప్అమెరికా, కెనడా దేశాల మధ్య నెలకొన్న వాణిజ్య యుద్ధం మరింత తీవ్రరూపం దాల్చింది. ఈ సుంకాలు సెప్టెంబరు 8 నుంచే అమల్లోకి వస్తాయని ఆయన వెల్లడించారు. ఇప్పటికే కెనడాకు చెందిన 20 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన వస్తువులపై అమెరికా 50 శాతం సుంకాలను విధించిన నేపథ్యంలో, తాజా పరిణామాలతో ఇరు దేశాల మధ్య వాణిజ్య పోరు మరింత ముదిరే అవకాశం

సిమ్స్‌లో సౌందర్య సంరక్షణ కోసం ఎస్తెటిక్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌

సిమ్స్‌లో సౌందర్య సంరక్షణ కోసం ఎస్తెటిక్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌చెన్నై నగరంలోని కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన్ సిమ్స్ ఆస్పత్రి సౌందర్య సంరక్షణ కోసం ఎస్తెటిక్ ఇనిస్టిట్యూట్‌‍ను తాజాగా ప్రారంభించారు. ఈ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, డెర్మటాలజీ, కాస్మెటిక్ ప్రసూతి, గైనకాలజీ, మరియు మాక్సిలోఫేషియల్, డెంటల్ సర్జరీ అనే నాలుగు ప్రత్యేక విభాగాలను ఒకే చోటకి తీసుకువచ్చింది. ఇది ఫేషియల్ ఎస్తెటిక్స్, బాడీ కాంటూరింగ్, బ్రెస్ట్ ఎస్తెటిక్స్, చర్మ, కేశ సంరక్షణ, కాస్మెటిక్ గైనకాలజీ, మాక్సిలోఫేషియల్, డెంటల్ ఎస్తెటిక్స్ వంటి శస్త్రచికిత్స, శస్త్రచికిత్స రహిత సౌందర్య చికిత్సల యొక్క సమగ్ర శ్రేణిని అందిస్తుంది.

విదేశాల్లోనూ సాధ్యం కాని చికిత్స.. హైదరాబాద్‌లో సుడాన్‌ రోగికి మళ్లీ నడక

విదేశాల్లోనూ సాధ్యం కాని చికిత్స.. హైదరాబాద్‌లో సుడాన్‌ రోగికి మళ్లీ నడకహైదరాబాద్: మూడు సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన గాయంతో సుడాన్‌కు చెందిన 36 ఏళ్ల వ్యక్తి ఎడమ మోకాలి కదలికను కోల్పోయాడు. స్వదేశంలో పలుమార్లు ఆపరేషన్లు చేయించుకున్నా సమస్య పరిష్కారం కాలేదు. చివరకు మోకాలు పూర్తిగా వంగిపోయి, కాలు నిటారుగా చేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. నిలబడటం, నడవడం కూడా కష్టమైంది. చికిత్స కోసం పలు ఆసుపత్రులను సంప్రదించినా, గత ఆపరేషన్ల వల్ల మోకాలి పరిస్థితి మరింత సంక్లిష్టంగా మారడంతో శస్త్రచికిత్స చేయడం చాలా ప్రమాదకరమని అక్కడి వైద్యులు భావించారు.

న్యూమోనియా ఎదుటివారికి అంటుకుంటుందా?

న్యూమోనియా ఎదుటివారికి అంటుకుంటుందా?న్యూమోనియా అంటువ్యాధి అని వైద్యులు చెబుతారు. ఇది ఎదుటివారికి అంటుకుంటుంది. బ్యాక్టీరియా, వైరస్‌ల వల్ల వచ్చే న్యూమోనియా ఒకరి నుండి మరొకరికి సులభంగా వ్యాపిస్తుంది. వ్యాధిగ్రస్తులు దగ్గినప్పుడు లేదా తుమ్మినప్పుడు గాలిలోకి విడుదలయ్యే ద్రవ తుంపర్ల ద్వారా, లేదా వారు తాకిన ప్రదేశాలను తాకడం ద్వారా ఇది ఇతరులకు సోకుతుంది. అయితే, ఫంగస్ వల్ల వచ్చే న్యూమోనియా అంటు వ్యాధి కాదు. న్యూమోనియా ప్రధాన లక్షణాలు ఎలా వుంటాయి? తీవ్రమైన దగ్గు: పసుపు, ఆకుపచ్చ లేదా కొన్నిసార్లు రక్తంతో కూడిన కఫం పడే దగ్గు. జ్వరం, వణుకు: ఉన్నట్టుండి తీవ్రమైన జ్వరం రావడం, చలితో శరీరం వణకడం.

నిమ్మకాయ టీ తాగుతున్నారా?

నిమ్మకాయ టీ తాగుతున్నారా?లెమన్ టీ. ప్రతిరోజూ లెమన్ టీని తాగడం వల్ల బరువు తగ్గడం, రోగనిరోధక శక్తి, మెరుగైన జీర్ణక్రియ, గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది. శరీరానికి అవసరమైన శక్తిని కూడా అందిస్తుంది. ఐతే లెమన్ టీని కొన్ని ఆహార పదార్థాలతో కలపకూడదు. అలా చేస్తే అది కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. ఈ టీతో ఏవి కలుపకూడదో తెలుసుకుందాము. పాల ఉత్పత్తులతో లెమన్ టీని తాగకూడదు. అధిక చక్కెర ఆహారాలతో నిమ్మకాయ టీని తాగరాదు. వేయించిన ఆహారాలతో నిమ్మకాయ టీని తాగడం చేయకూడదు. టమోటా వంటకాలతో నిమ్మకాయ టీని తాగొద్దు. కెఫిన్ పానీయాలతో నిమ్మకాయ టీని నివారించండి. రెడ్ మీట్‌తో లెమన్ టీని మానుకోండి.

చెన్నై కావేరీ ఆస్పత్రిలో సమీకృత మూర్ఛ వ్యాధి సంకక్షణా కేంద్రం

చెన్నై కావేరీ ఆస్పత్రిలో సమీకృత మూర్ఛ వ్యాధి సంకక్షణా కేంద్రంచెన్నై నగరంలోని ప్రముఖ కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన కావేరీ ఆస్పత్రిలో సమీకృత మూర్ఛ వ్యాధి సంరక్షణ కేంద్రాన్ని (రీజినల్ ఎపిలిప్సీ సెంటర్) తాజాగా ప్రారంభించారు. ఈ గ్రూపు ఆస్పత్రుల్లో పని చేసే న్యూరాలజిస్టుల నేతృత్వంలో ఈ ప్రాంతీయ మూర్ఛ చికిత్సా కేంద్రాలను నెలకొల్పారు. ఈ కేంద్రానికి న్యూరాలజిస్టులు, న్యూరోరేడియాలజిస్టులు, ఎలక్ట్రోఫిజియాలజిస్టులు, క్లినికల్ సైకాలజిస్టులు, పునరావాస నిపుణులు, న్యూరోసర్జన్లతో కూడిన బహుళ-విభాగాల బృందం అండగా నిలుస్తోంది.