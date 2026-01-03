Pithapuram: పవన్ కల్యాణ్ను ఇబ్బంది పెట్టేందుకు సిద్ధం అవుతున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ 2024లో పిఠాపురం నుండి రికార్డు మెజారిటీతో తన తొలి అసెంబ్లీ ఎన్నికలో విజయం సాధించారు. అప్పటి నుండి, ఆయన నియోజకవర్గాన్ని బలోపేతం చేయడంపై తీవ్రంగా దృష్టి సారించారు. చంద్రబాబు నాయుడుకు కుప్పం లేదా జగన్ మోహన్ రెడ్డికి పులివెందుల లాగా దానిని తన వ్యక్తిగత కంచుకోటగా మార్చాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, జగన్ మోహన్ రెడ్డి రాజకీయంగా పవన్ కళ్యాణ్ను ఇబ్బంది పెట్టాలని చూస్తున్నట్లు సమాచారం. రాబోయే సంవత్సరాల్లో పిఠాపురంలో ఆయనను నేరుగా సవాలు చేయడానికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యూహాలను అన్వేషిస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు.
రాజకీయ వర్గాల ప్రకారం, పవన్ కళ్యాణ్ను ఎలాగైనా ఎదుర్కోవడానికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ముద్రగడ పద్మనాభాన్ని పిఠాపురానికి తరలించాలని యోచిస్తోంది. కాపుల ఆధిపత్యం ఉన్న ఈ నియోజకవర్గాన్ని ఈ వ్యూహానికి కీలక యుద్ధభూమిగా భావిస్తున్నారు.
2024 ఎన్నికల సమయంలో, పవన్ కళ్యాణ్ను ఓడిస్తానని లేదా తన పేరు మార్చుకుంటానని ముద్రగడ బహిరంగంగా శపథం చేశారు. పవన్ కళ్యాణ్ విజయం తర్వాత, ముద్రగడ తన పేరు మార్చుకుని విస్తృత దృష్టిని ఆకర్షించారు. 2024లో ముద్రగడ నేరుగా పోటీ చేయనప్పటికీ, ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆయనను అధికారికంగా బరిలోకి దించాలని కోరుకుంటోంది.
సమీప భవిష్యత్తులో ఆయనను పిఠాపురం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్గా ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. ముద్రగడ చివరిసారిగా 2009లో పిఠాపురం నుండి పోటీ చేసి ఓడిపోయారు. ఆ తర్వాత క్రియాశీల రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండి, 2014 తర్వాత కాపు రిజర్వేషన్ ఉద్యమంతో తిరిగి తెరపైకి వచ్చారు. ఇది చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెచ్చింది.
అయితే, 2019 తర్వాత కాపుల సమస్యపై ఆయన మౌనం ఆయన రాజకీయ విశ్వసనీయతను దెబ్బతీసింది. అదే సమయంలో, ముద్రగడ కుమారుడు గిరి బాబు ప్రత్తిపాడు అసెంబ్లీ టికెట్పై కన్నేసినట్లు చెబుతున్నారు. 2024లో పవన్ కళ్యాణ్ చేతిలో ఓడిపోయిన వంగా గీత, సౌమ్యమైన వ్యక్తిగా పరిగణించబడతారు.
ప్రజారాజ్యం పార్టీ ద్వారా మెగా కుటుంబంతో గతంలో సంబంధాలు కలిగి ఉన్నారు. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇన్ఛార్జ్గా మరింత దూకుడుగా ఉండే నాయకుడు కావాలని కోరుకుంటున్నట్లు సమాచారం. ఇటీవల, గుడివాడ అమర్ ముద్రగడ నివాసానికి వెళ్లి, ఈ చర్యపై చర్చలు జరిపినట్లు ఊహాగానాలకు ఆజ్యం పోశారు.
దాదాపు అదే సమయంలో, వంగా గీతను పార్టీ పీఏసీలోకి తీసుకున్నారు. దీనిని స్థానికంగా ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాటుగా చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు కీలక ప్రశ్న ఏమిటంటే, బలహీనపడిన ముద్రగడ ప్రధానంగా కుల సమీకరణలపై ఆధారపడి పవన్ కళ్యాణ్ను సమర్థవంతంగా సవాలు చేయగలరా, లేదా ఈ చర్య వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజకీయంగా ఎదురుదెబ్బ తగులుతుందా అనేది చూడాలి.