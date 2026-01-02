శుక్రవారం, 2 జనవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 2 జనవరి 2026 (19:57 IST)

Srivari Laddus: శ్రీవారి లడ్డూ విక్రయంలో కొత్త రికార్డు.. పెరిగిన నాణ్యత, రుచే కారణం

Tirumala Laddu
2025 ఏడాది తిరుపతి శ్రీవారి లడ్డూ విక్రయంలో కొత్త రికార్డు నమోదైంది. గత ఏడాది లడ్డూల విక్రయం 13.52 కోట్ల కొత్త రికార్డులను సాధించింది. అలాగే తిరుమలకు భక్తుల రాక 2.70 కోట్లు పెరిగింది. శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు కొత్త సంవత్సరాదిన భక్తులు తిరుమలలో పోటెత్తారు. తద్వారా గత ఏడాది శ్రీవారి ప్రసాదం అయిన లడ్డూల విక్రయం కొత్త రికార్డును నమోదు చేసుకుంది. 
 
ఈ క్రమంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (తితిదే) విడుదల చేసిన ప్రకటనలో 2024వ సంవత్సరం 12.15 కోట్లు అమ్ముడుపోయిన శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం.. 2025లో పది శాతం పెరిగింది. ఈ క్రమంలో 13.52 కోట్ల మేరకు లడ్డూలను భక్తులు కొనుగోలు చేసారు.
 
గత డిసెంబర్ 27, 2025వ తేదీన మాత్రమే 5.13 లక్షల లడ్డూలను విక్రయించడం జరిగింది. ఇది గత పదేళ్లలో లేని లడ్డూల విక్రయమని తితిదే వెల్లడించింది. లడ్డూల విక్రయం పెరిగేందుకు భక్తుల సంఖ్య పెరగడమే ప్రధాన కారణం. 2024లో 2.55కోట్లుగా వుండిన భక్తుల రాక, 2025లో 2.70 కోట్లుగా పెరిగింది. భక్తుల సంఖ్య పెరిగినా.. దేవస్థానం వారి సౌకర్యార్థం పలు కార్యక్రమాలను చేపట్టింది. భక్తులకు ఎక్కడా అసౌకర్యం కలగకుండా చర్యలు చేపట్టింది.  
 
సాధారణంగా ఒక రోజుకు నాలుగు లక్షల లడ్డూలను తయారు చేస్తారు. బ్రహ్మోత్సవం, వైకుంఠ ఏకాదశి వంటి పర్వదినాల్లో లడ్డూల తయారీ పెరుగుతుంది. ఈ రోజుల్లో ఒక రోజుకు 8 నుంచి పది లక్షల వరకు లడ్డూలను తయారు చేసి నిల్వ చేస్తారు. దాదాపు 700 మంది శ్రీ వైష్ణవ బ్రాహ్మణులు రెండు షిఫ్టులుగా రేయింబవళ్లు సంప్రదాయబద్ధంగా ఈ లడ్డూలను తయారు చేస్తారు.  
 
పలు వివాదాల తర్వాత గత కొన్ని నెలలుగా శ్రీవారి లడ్డూలలో నాణ్యత, రుచి పెరిగిందని భక్తులు అంటున్నారు. దీంతో లడ్డూల విక్రయం కాస్త పెరిగిందని తితిదే అధికారులు అంటున్నారు.

తెలంగాణ-ఏపీల మధ్య నీటి సమస్యలు.. పరిష్కారం కోసం కేంద్ర ఉన్నత స్థాయి కమిటీ

తెలంగాణ-ఏపీల మధ్య నీటి సమస్యలు.. పరిష్కారం కోసం కేంద్ర ఉన్నత స్థాయి కమిటీతెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మధ్య నీటి సంబంధిత సమస్యలను పరిశీలించి, పరిష్కరించడానికి కేంద్ర జలశక్తి మంత్రిత్వ శాఖ ఒక ఉన్నత స్థాయి కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. కేంద్ర జలశక్తి మంత్రి, ఇరు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రుల మధ్య జూలై 16, 2025న జరిగిన సమావేశం అనంతరం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. జలవనరులు, నదీ అభివృద్ధి, గంగా పునరుజ్జీవన విభాగం జారీ చేసిన కార్యాలయ మెమోరాండం ప్రకారం, జలశక్తి మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శి ఆమోదంతో ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. న్యూఢిల్లీలోని కేంద్ర జల సంఘం (సీడబ్ల్యూసీ) చైర్మన్ ఈ కమిటీకి నేతృత్వం వహిస్తారు.

శ్రీకాకుళం వాసులకు శుభవార్త - పలు రైళ్లకు స్టాపింగులు

శ్రీకాకుళం వాసులకు శుభవార్త - పలు రైళ్లకు స్టాపింగులుశ్రీకాకుళం జిల్లా వాసులకు ప్రయోజనం చేకూరేలా పలు రైళ్లకు వివిధ రైల్వే స్టేషన్‌లలో స్టాపింగ్ సౌకర్యం కల్పించారు. తద్వారా వేలాది మంది ప్రయాణికులు లబ్ధి పొందనున్నారు. ముఖ్యంగా, జిల్లాలోని కీలక రైల్వే స్టేషన్‌లలో హాల్ట్‌లు మంజూరు చేసిందని, తెలిపారు. పూరి - అహ్మదాబాద్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలుకు ఇచ్ఛాపురం స్టేషనులో, బెరంపురం - విశాఖపట్టణం ఎక్స్‌ప్రెస్‌కు తిలారు వద్ద, భువనేశ్వర్ - న్యూ విశాఖపట్టణం ఎక్స్‌ప్రెస్‌కు బారువ వద్ద హాల్ట్‌కు అనుమతిస్తూ రైల్వే శాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసిందని చెప్పారు.

ఏపీకి రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక, సోనియా గాంధీ.. ఎందుకు?

ఏపీకి రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక, సోనియా గాంధీ.. ఎందుకు?సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను సందర్శించనున్నారు. మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం పేరును మార్చాలన్న కేంద్రం ఇటీవలి నిర్ణయంతో ఈ పర్యటన ముడిపడి ఉంది. ఈ పథకం పేరు మార్పును కాంగ్రెస్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తోంది. ఇది మహాత్మా గాంధీ గుర్తింపును తొలగిస్తుందని కాంగ్రెస్ వాదిస్తోంది. ఈ మార్పు కేవలం కొత్త పేరు పెట్టడం మాత్రమే కాదని, గ్రామీణ పేదల కోసం ఉద్దేశించిన ఒక చారిత్రాత్మక సంక్షేమ పథకం నుండి గాంధీ విలువలను తుడిచిపెట్టే ప్రయత్నమని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అంటున్నారు.

కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న ఇంటర్ బోర్డు - ఇకపై వాట్సాప్‍‌లో హాల్ టిక్కెట్లు

కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న ఇంటర్ బోర్డు - ఇకపై వాట్సాప్‍‌లో హాల్ టిక్కెట్లుతెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంటర్ బోర్డు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షలకు సంబంధించిన హాల్ టిక్కెట్లను తల్లిదండ్రులకే నేరుగా వాట్సాప్‌లో షేర్ చేయనుంది. ఇంటర్‌ పరీక్షల హాల్‌టికెట్లను విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల వాట్సాప్‌కి పంపనున్నట్టు ఇంటర్‌ బోర్డు అధికారులు ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు.

రూ.1.44 కోట్ల విలువ చేసే బంగారం దోపిడీ కేసులో ట్విస్ట్.. ఏంటది?

రూ.1.44 కోట్ల విలువ చేసే బంగారం దోపిడీ కేసులో ట్విస్ట్.. ఏంటది?గత యేడాది బీహార్ రాష్ట్రంలో ఓ రైలులో జరిగిన రూ.1.44 కోట్ల విలువ చేసే బంగారం దోపిడీ కేసులో ట్విస్ట్ చోటుచేసుకుంది. ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్న ఇన్వెస్టిగేషన్ అధికారికి, ఈ దోపిడీ ముఠాకు సంబంధం ఉంటడంతో పాటు దోపిడీ కేసులో దర్యాప్తు అధికారే కీలక పాత్ర పోషించినట్టు వెల్లడైంది. దీంతో పోలీసులు దర్యాప్తు అధికారిని అరెస్టు చేశారు.

31-12-2025 బుధవారం ఫలితాలు - పనులు మొక్కుబడిగా పూర్తిచేస్తారు...

31-12-2025 బుధవారం ఫలితాలు - పనులు మొక్కుబడిగా పూర్తిచేస్తారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం తలపెట్టిన కార్యం నెరవేరుతుంది. ఖర్చులు విపరీతం. ఆప్తులు ఆదుకుంటారు. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. న్యాయ నిపుణులను సంప్రదిస్తారు.

Sabarimala: శబరిమలలో మకరవిళక్కు ఉత్సవాల సీజన్ ప్రారంభం

Sabarimala: శబరిమలలో మకరవిళక్కు ఉత్సవాల సీజన్ ప్రారంభంశబరిమల ఆలయంలో మకరవిళక్కు ఉత్సవాల సీజన్ డిసెంబర్ 30న సాయంత్రం 5 గంటలకు ఆలయం తెరవడంతో ప్రారంభమవుతుంది. మకరవిళక్కు జనవరి 14న ఉంటుంది. మండల తీర్థయాత్ర సీజన్ శనివారంతో ముగిసింది. డిసెంబర్ 26 నాటికి 33 లక్షల మందికి పైగా భక్తులు శబరిమల ఆలయాన్ని సందర్శించారని దేవస్వం మంత్రి వి. ఎన్. వాసవన్ తెలిపారు. రాబోయే మకరవిళక్కు సీజన్ కోసం విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు చేసినట్లు వాసవన్ తెలిపారు. భక్తుల రద్దీ నియంత్రణ, భద్రత, అలాగే పారిశుధ్యం, ఆరోగ్యం, రవాణాను నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రధాన విభాగాలు కలిసి పనిచేస్తున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.

Swarna Rathotsavam: వైభవంగా తిరుమలలో స్వర్ణ రథోత్సవం

Swarna Rathotsavam: వైభవంగా తిరుమలలో స్వర్ణ రథోత్సవంవైకుంఠ ఏకాదశి వేడుకల్లో భాగంగా సోమవారం తిరుమలలో స్వర్ణ రథోత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. శ్రీదేవి, భూదేవి సమేతంగా మలయప్ప స్వామిని బంగారు రథంపై అంగరంగ వైభవంగా ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్లారు, మార్గమధ్యంలో భక్తులను ఆశీర్వదించారు. ఇదిలా ఉండగా, పవిత్రమైన ఉత్తర ద్వార (వైకుంఠ ద్వార) దర్శనం కోసం తిరుమలకు భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో రావడంతో కొండపై రద్దీ విపరీతంగా పెరిగింది.

వైకుంఠ ఏకాదశి విశిష్ఠత: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కిటకిటలాడుతున్న ఆలయాలు (video)

వైకుంఠ ఏకాదశి విశిష్ఠత: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కిటకిటలాడుతున్న ఆలయాలు (video)వైకుంఠ ఏకాదశి శ్రీ మహా విష్ణువుకు ప్రీతికరమైనది. ఈ ఏకాదశి రోజు ఉత్తర ద్వార దర్శనం చేయడం వల్ల మోక్షం లభిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం. ముక్కోటి ఏకాదశి తిథి నాడు మనం ఎలాంటి భగవత్‌ సంబంధమైన కార్యం చేసినా దాని ఫలితం కూడా కోట్ల రెట్లలో ఉంటుందట. ముక్కోటి ఏకాదశి తిథి రోజు ఒక తులసీ దళం పట్టుకొచ్చి శ్రీమహావిష్ణువు మనస్ఫూర్తిగా సమర్పిస్తే మూడు కోట్ల తులసీ దళాలు సమర్పించిన ఫలితం దక్కుతుందట. కాబట్టి వైకుంఠ ఏకాదశి రోజు భక్తిశ్రద్ధలతో విష్ణు క్షేత్రంలో శ్రీరంగనాథుడి స్మరిస్తూ.. భగవన్నామస్మరణలో ఉంటే అంతకంటే భాగ్యం మరొకటి ఉండదట.

30-12-2025 మంగళవారం ఫలితాలు - ఆశయసాధనకు ఓర్పుతో శ్రమించండి...

30-12-2025 మంగళవారం ఫలితాలు - ఆశయసాధనకు ఓర్పుతో శ్రమించండి...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రతికూలతలకు ధీటుగా స్పందిస్తారు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటటాయి. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. మీ నిర్ణయం సత్ఫలితమిస్తుంది. పనులు పురమాయించవద్దు. అనవసర జోక్యం తగదు. కొత్తవ్యక్తులతో మితంగా సంభాషించండి. ముఖ్యులకు వీడ్కోలు పలుకుతారు.
Webdunia
