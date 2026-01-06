ఈ ఏడాది 51 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరి ధాన్యాన్ని సేకరించాలి.. నాదెండ్ల మనోహర్
ఈ ఏడాది 51 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరి ధాన్యాన్ని సేకరించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రికార్డు లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించిందని, ధాన్యం కొనుగోలు చేసిన 24 గంటల్లోపే రైతుల ఖాతాల్లో చెల్లింపులు జమ చేస్తామని పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ హామీ ఇచ్చారు. విజయనగరం జిల్లా పర్యటనలో భాగంగా, మంత్రి బొండపల్లి మండలం రాచకిందెం గ్రామాన్ని సందర్శించి రైతులతో ముచ్చటించారు.
ప్రస్తుత ప్రభుత్వం రైతులను ఎలాంటి ఇబ్బందులకు గురికాకుండా చూస్తుందని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ చెప్పారు. గత సంవత్సరం 31 లక్షల టన్నుల వరి ధాన్యాన్ని సేకరించగా, ఈ సంవత్సరం మనం 51 లక్షల టన్నులను సేకరించి కొత్త రికార్డు సృష్టిస్తామని మంత్రి పేర్కొన్నారు.
97.6 శాతం మంది రైతులకు 24 గంటల్లోపే చెల్లింపులు జరిగాయని నాదెండ్ల మనోహర్ తెలిపారు. గత ప్రభుత్వం తన చివరి సంవత్సరంలో కేవలం 29 లక్షల టన్నుల ధాన్యాన్ని మాత్రమే సేకరించి, రైతులకు రూ. 1,674 కోట్లు, మిల్లర్లకు సుమారు రూ. 1,100 కోట్ల బకాయిలను వదిలివేసిందని ఆయన గుర్తు చేశారు.
రైతుల నుండి సేకరించిన నాణ్యమైన బియ్యాన్ని సుమారు 36,000 పాఠశాలలకు, 4,000 హాస్టళ్లకు మధ్యాహ్న భోజనం కోసం సరఫరా చేస్తున్న వినూత్న కార్యక్రమాన్ని మంత్రి వెల్లడించారు. ధాన్యం ప్రాసెసింగ్, ప్రభుత్వానికి సరఫరా చేయడంలో జిల్లాలోని రైస్ మిల్లర్ల మందకొడి పురోగతిపై మంత్రి తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.
వరి ధాన్యాన్ని ప్రాసెస్ చేసి ప్రభుత్వానికి అందించడంలో నిర్లక్ష్యం వహించినందుకు ఆయన మిల్లర్లను విమర్శించారు. కస్టమ్ మిల్లింగ్ రైస్ (సీఎంఆర్) కార్యకలాపాలలో ఎందుకు వెనుకబడుతున్నారని నాదెండ్ల ప్రశ్నించారు. ఇప్పటివరకు కేవలం 17 శాతం పనులు మాత్రమే పూర్తవడంపై ఆయన అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.
జిల్లా మిల్లర్లకు ప్రభుత్వం బ్యాంక్ గ్యారెంటీలపై సడలింపులు కల్పించినప్పటికీ, వారు మిల్లింగ్ కార్యకలాపాలపై తగినంత శ్రద్ధ చూపడం లేదని ఆయన పేర్కొన్నారు. రోజుకు 150 క్వింటాళ్ల చొప్పున ప్రాసెసింగ్ చేసి, జనవరి 8వ తేదీలోగా 45,000 మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యాన్ని పూర్తి చేయాలని మంత్రి మిల్లర్లను ఆదేశించారు.